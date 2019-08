در ماه مه و هنگامی که هواوی در لیست تحریم‌های تجاری ایالات متحده قرار گرفت، به‌ نظر می‌رسید سال خیلی بدی پیش رو داشته باشد. در نتیجه این تحریم‌ها، شرکت چینی از خرید تجهیزات و نرم افزارهای آمریکایی منع شد. شرکای تجاری او مانند گوگل، کوالکام، میکرون و ARM به‌ دلیل این تحریم‌ها روابط خود را با هواوی قطع کردند و آینده شرکت چینی در سال ۲۰۱۹ نامشخص به‌ نظر می‌رسید.

در سال ۲۰۱۸، چینی‌ها ۲۰۶ میلیون دستگاه گوشی هوشمند به فروش رساندند که باعث شد پس از سامسونگ و اپل، در جایگاه سوم بزرگترین تولید کننده گوشی هوشمند بایستند. با توجه به سرعت پیشرفت هواوی، انتظار می‌رفت این شرکت بتواند در سال ۲۰۱۹ جایگاه اپل و حتی سامسونگ را نیز تسخیر کند. پس از سپری شدن اولین سه ماهه از سال ۲۰۱۹ که فروش موفق ۵۹ میلیونی را برای هواوی در پی داشت؛ این شرکت توانست با پیشرفت ۵۰.۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل، جایگاه دوم را از اپل بگیرد. بسیاری از تحلیل‌گران معتقد بودند هواوی می‌تواند تا پایان ۲۰۱۹ جایگاه نخست که در اختیار سامسونگ است را هم بدست آورد.

اما در سه ماهه دوم، این شرکت در لیست تحریم قرار گرفت. در این بازه زمانی، هواوی تعداد ۵۹ میلیون گوشی هوشمند دیگر در سراسر دنیا به فروش رساند و با رشد سالانه ۳۳ درصدی، موفق شد نیمه اول سال ۲۰۱۹ را با فروش ۱۱۸ میلیون دستگاه به پایان برساند. اما این بر خلاف آنچه بود که انتظار می‌رفت، در سه ماهه دوم، بسیاری پیش‌بینی می‌کردند که تحریم‌های آمریکا بر فروش هواوی اثر منفی خواهد داشت؛ موضوعی که حتی چینی‌ها نیز در ماه ژوئیه به آن اعتراف کرده بودند.

شاید برای شما هم این پرسش به‌وجود آمده باشد که اثر منفی تحریم‌های دولت ترامپ بر فروش گوشی‌های هواوی تا چه حد خواهد بود؟ با وجود محدودیت‌های اعمال شده‌، این شرکت همچنان به تولید گوشی‌های هوشمند مجهز به سیستم عامل اندروید ادامه می‌دهد و به تازگی از چیپ پرچم‌دار کایرین ۹۹۰ سخن گفته است که از معماری شرکت ARM بهره می‌گیرد؛ از جمله استفاده از هسته‌های جدید و قدرتمند Cortex-A77. هواوی مجوز دائمی برای استفاده از گواهی ARMv8 را در اختیار دارد که امکان تولید و معرفی چیپست‌های جدید مانند کایرین ۹۹۰ و چیپ هوش مصنوعی Ascend 910 را برایش فراهم کرده است. طبق اعلام هواوی، این چیپست که با طراحی ۷ نانومتری ساخته شده، قدرتمندترین چیپ هوش مصنوعی در جهان است. اما بر اساس تحریم‌های دولت آمریکا، هواوی باید استفاده از نرم افزارهای طراحی چیپ شرکت‌های آمریکایی مانند Cadence Design Systems و Synopsys را متوقف می‌کرد.

در ماه ژوئیه، موسس و مدیر عامل هواوی، آقای رن ژنگ‌فی گفت که تحریم‌های آمریکا ضرر ۳۰ میلیارد دلاری را برای بخش گوشی‌های هوشمند شرکتش به دنبال داشت.

اما اریک زو، مدیر ارشد این شرکت در مصاحبه با رویترز، پیش‌بینی‌های دقیق‌تری را اعلام کرده است. طبق گفته او، گروه تجاری هواوی که بخش گوشی‌های هوشمند را نیز شامل می‌شود، عملکردی فراتر از انتظار داشته است؛ ولی تحریم‌ها باعث ضرر ۱۰ میلیارد دلاری بخش گوشی‌های هوشمند هواوی شده است. این بخش در نیمه نخست سال گذشته میلادی سود ۴۹.۲ میلیارد دلاری را تجربه کرد که این میزان برای مدت مشابه سال جاری به ۳۱.۱ میلیارد دلار کاهش یافته است.

چند روز پس از اعلام قرار گرفتن هواوی در فهرست تحریم‌های آمریکا، این کشور به شرکای هواوی معافیت ۹۰ روزه اعطا کرد. این معافیت به شرکت‌های آمریکایی اجازه داد تا قطعات و نرم افزارهای خود را به هواوی بفروشند. البته این اقدام بیشتر به دلیل حفظ و پشتیبانی از شبکه‌های فعال موجود و تجهیزات مربوطه مانند به‌روز رسانی‌ها و وصله‌های امنیتی و همچنین پشتیبانی از گوشی‌های فعلی هواوی بود. پس از پایان اولین معافیت ۹۰ روزه در اوایل ماه جاری، وزارت بازرگانی آمریکا به شرکای هواوی یک فرصت ۹۰ روزه دیگر را پیشنهاد کرد. اما آقای زو می‌گوید این فرصت‌های ۹۰ روزه برای هواوی «بی‌معنی» هستند و کارمندان شرکت به‌خوبی در مقابل تحریم به کار خود ادامه می‌دهند.

هواوی ماه آینده از خانواده پرچم‌دار جدید خود، میت ۳۰ رونمایی خواهد کرد که قدرتمندترین آن‌ها میت ۳۰ پرو است. از مشخصات این گوشی می‌توان به نمایشگر ۶.۷ اینچی AMOLED با لبه‌های خمیده موسوم به «نمایشگر آبشاری» با زاویه ۸۸ درجه اشاره کرد. دوربین چهارگانه هواوی میت ۳۰ پرو از یک سنسور ToF بهره‌مند است که در ثبت بهتر تصاویر پرتره و افکت‌ بوکه کاربرد دارد. تامین انرژی این گوشی برعهده یک باتری ۴۵۰۰ میلی آمپر ساعتی است. آن‌طور که از مشخصات ذکر شده برمی‌آید، هواوی هر آنچه در توان داشته به کار گرفته است تا یک محصول قدرتمند را با برترین معیارهای دنیای گوشی‌های هوشمند روانه بازار کند.

منبع: Phone Arena

