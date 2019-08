تقریبا پنج ماه از روزی که اپل رسما اعلام کرد که قرار نیست ایرپاور عرضه شود، می‌گذرد. این شارژر قرار بود بتواند آیفون، ایرپادز و اپل واچ کاربر را به صورت همزمان و با استفاده از تکولوژی شارژ بی‌سیم، شارژ کند. چنین شارژر‌های وایرلسی در حال حاضر هم وجود دارند اما نکته هیجان انگیز ایرپاور این بود که سه دستگاهی که قرار است شارژ شوند را مهم نبود در کدام قسمت صفحه ایرپاور قرار دهید. قرار بود تمام سطح ایرپاور بتواند همزمان سه دستگاه را شارژ کند و این موضوع باعث شده بود بسیاری به دنبال خرید آن باشند.

حالا الان شرکتی جدید یک شارژر وایرلس معرفی کرده که می‌تواند دو سوم چیزی که اپل ایرپاور قرار بود باشد را به شما عرضه کند. این شارژر توسط شرکت Zens ساخته شده و از ۱۶ سیم‌پیچ شارژ بی‌سیم ساخته شده که این سیم‌پیچ‌ها روی یکدیگر قرار می‌گیرند و می‌توانند همزمان دو دستگاه را به صورت بی‌سیم شارژ کنند. دلیلی که اپل نتوانست ایرپاور را عرضه کند این بود که ایرپاور قرار بود بین ۲۱ تا ۲۴ سیم‌پیچ داشته باشد تا بتواند سه دستگاه را شارژ کند.

وجود این تعداد سیم‌پیچ، گرمای زیادی در ایرپاور ایجاد می‌کرد و از همین رو، اپل نتوانست مشکل گرما را حل کند و عرضه محصول، کنسل شد. شارژر Zens با ۱۶ سیم‌پیچ خود می‌تواند دو دستگاهی که از شارژ بی‌سیم را پشتیبانی می‌کند را به صورت همزمان و با سرعت ۱۵ وات شارژ کند و فرقی هم ندارد که این دو دستگاه در کدام قسمت شارژر قرار گرفته باشند! البته احتمالا این شارژر نمی‌تواند اپل واچ را شارژ کند زیرا اپل واچ در هیچ کدام از تبلیغات این شرکت حضور ندارد.

البته هنوز یک چیز مشخص نیست و آن این است که آیا Zens توانسته چالش گرمای این سیم‌پیچ‌ها که اپل با آن سر و کار داشت را حل کند یا خیر. درواقع از آن‌جایی که این محصول هنوز عرضه نشده، نمی‌توانیم نظر نهایی در رابطه با آن را بدهیم.

با این وجود، اگر دنبال چنین محصولی هستید، شرکت Zens شارژر Zens Liberty را از ماه نوامبر و در دو نسخه عرضه خواهد کرد. نسخه اول پوشش پارچه‌ای دارد و ۱۳۹.۹۹ دلار قیمت خواهد داشت و نسخه دوم و البته محدود، ۱۷۹.۹۹ دلار قیمت دارد و روی سیم‌پیچ‌های آن پوششی شیشه‌ای و درست شبیه به عکس اول پست قرار گرفته است.

اگر هم به دنبال جایگزین دیگری برای ایرپاور اپل می‌گردید، شارژر SliceCharge Pro از شرکت Hard Cider Lab را به شما پیشنهاد می‌کنیم که دارای شش سیم‌پیچ خواهد بود و می‌تواند آیفون و ایرپادز شما را همزمان شارژ کند. همچنین یک محفظه برای قرار گیری کابل شارژر اپل واچ هم روی آن قرار دارد که می‌توان از آن استفاده کرد.

