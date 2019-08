شرکت موتورولا که این روزها زیرمجموعه برند لنوو به حساب می‌آید، ماه گذشته بود که گوشی میان‌رده موتو E6 را معرفی کرد. حالا به نظر می‌رسد موتو E6 قرار است یک برادر بزرگ‌تر به نام موتورولا موتو E6 پلاس داشته باشد و امروز، عکس‌های این گوشی میان‌رده جدید موتورولا لو رفته است.

این عکس‌ها نشان می‌دهند که گوشی موتورولا موتو E6 پلاس قرار است با اندروید پای عرضه شود. همچنین نمایشگر این گوشی نیز نسبت به موتو E6 معمولی دارای حاشیه‌های کوچک‌تری به خصوص در بخش پایینی خواهد بود و در بالای آن نیز یک بریدگی قطره مانند دیده می‌شود.

دکمه‌های کم و زیاد کردن صدا و دکمه پاور در لبه سمت راست موتورولا موتو E6 پلاس قرار گرفته است. بخش پشتی گوشی نیز برخلاف موتو E6 معمولی که پلاستیکی بود، حالا شیشه‌ای است و دوربین دوگانه هم به صورت عمودی در این بخش چیده شده‌اند. همچنین سنسور اثر انگشت هم در این بخش قرار دارد که روی آن لوگوی موتورولا نقش بسته است.

هنوز اطلاعات زیادی از مشخصات سخت‌افزاری موتورولا موتو E6 پلاس منتشر نشده است. اما فعلا به لطف بنچمارک این گوشی در اپلیکیشن Geekbench می‌دانیم که این گوشی پردازنده Helio P22 خواهد داشت. حافظه رم این گوشی نیز دو گیگابایت خواهد بود و به این ترتیب، این گوشی جزو میان‌رده‌های ضعیف بازار قرار می‌گیرد. در مورد دوربین سلفی و دو دوربین اصلی گوشی نیز فعلا اطلاعاتی در دسترس نیست.

اما حداقل با توجه به عکس، به نظر می‌رسد یکی از دوربین‌های بخش پشتی تنها برای سنجش عمق میدان در عکس‌های پرتره استفاده خواهد شد که این یعنی احتمالا دو یا پنج مگاپیکسلی است. زمان عرضه و قیمت این گوشی نیز هنوز مشخص نیست اما به نظر می‌رسد محصول آماده عرضه به بازار است و به زودی شاهد معرفی آن خواهیم بود. شما درباره این گوشی و دیگر گوشی‌های موتورولا چه فکر می‌کنید؟

منبع: GSMArena

The post تصاویر موتورولا موتو E6 پلاس لو رفت appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala