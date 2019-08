تصاویر و مشخصات فنی گوپرو هیرو ۸ و مکس ۳۶۰ لو رفت

شرکت گوپرو دیگر نیاز به معرفی ندارد. این شرکت در حال حاضر در حال کار روی دو دوربین جدید هیرو ۸ و مکس ۳۶۰ است و حالا تصاویر و اطلاعاتی از این دوربین‌ها لو رفته است. بگذارید پیش از دیدن این عکس‌ها، سراغ مشخصات احتمالی دوربین گوپرو هیرو ۸ برویم که وب‌سایت Photo Rumors آن‌ها را منتشر کرده است. گفته شده دوربین گوپرو هیرو ۸ می‌تواند تا با سرعتی معادل دو برابر نسل قبلی خود، فیلم‌برداری داشته باشد. این یعنی این دوربین یا حداقل نسخه بلک آن، قادر خواهد بود با رزولوشن ۴K و تا سرعت ۱۲۰ فریم در ثانیه فیلم‌برداری کند که فوق العاده است! فیلم‌برداری صحنه آهسته با رزولوشن فول ‌اچ‌دی نیز احتمالا می‌تواند تا ۴۸۰ فریم در ثانیه سرعت داشته باشد. جدا از این اطلاعات، برخی از لوازم جانبی جدیدی که برای این دوربین ساخته شده نیز، لو رفته است.

شرکت گوپرو رقیبی جدی و تازه‌نفس در مقابل خود می‌بیند که DJI نام دارد. مخصوصا امسال که DJI هم اولین دوربین اکشن کم خود را معرفی کرد، رقابت بین این دو تنگاتنگ‌تر شده است. البته در مقایسه‌هایی که بین اوزمو اکشن از شرکت DJI و دوربین گوپرو هیرو ۷ انجام شده، از بعضی جهات دوربین گوپرو هیرو ۷ همچنان انتخاب بهتری به نظر می‌رسد اما با این وجود، اوزمو اکشن چندین ویژگی جدید به دنیای اکشن کم‌ها آورده که نمی‌توان به سادگی از آن‌ها گذشت. در همین راستا، گوپرو هم تمام تلاش خود را روی دوربین گوپرو هیرو ۸ گذاشته تا یک ماه دیگر که این دوربین معرفی می‌شود، رقیب قدرتمندی برای DJI Osmo Action باشد.

همانطور که گفتیم، گوپرو چند لوازم جانبی جدید هم برای این دوربین در نظر گرفته که در عکس بالا می‌توانید آن‌ها را ببینید. از مهم‌ترین آن‌ها می‌توانیم به نمایشگر جانبی اشاره کنیم که می‌توانید به بالای دوربین وصل کنید و تصویر خود را ببینید. این مورد برای ولاگرها عالی خواهد بود. همچنین گوپرو یک فلش LED اکتسرنال هم برای این دوربین ساخته است که در هنگام فیلم‌برداری در نور کم، کاربردی خواهد بود. جدا از این‌ها، احتمالا یک میکروفون اکسترنال هم برای گوپرو هیرو ۸ عرضه خواهد شد که فعلا تصویری از آن در دسترس نیست.

طراحی خاص دوربین‌هایی مثل گوپرو یعنی در این بین قرار است کیفیت صدا را تا حدودی فدا کنید اما آمدن چنین لوازم جانبی‌هایی برای این دوربین، می‌تواند این دوربین را بیش از پیش به محصولی همه کاره تبدیل کند. درواقع این روزها مشتری گوپرو تنها ورزشکارانی که با دوچرخه به کوه می‌روند نیستند! بسیاری از کاربران که صرفا دوربینی جمع و جور برای فیلم‌برداری و عکاسی می‌خواهند نیز به جمع مشتریان گوپرو اضافه شده است و این لوازم جانبی، بیش از همه، آن‌ها را خوشحال خواهد کرد.

جدا از این موارد، شنیده شده که دوربین گوپرو هیرو ۸ از نسل جدید پردازنده‌های اختصاصی گوپرو استفاده خواهد کرد که GP2 نام خواهد گرفت. نسل اول این پردازنده‌ها را گوپرو با دوربین هیرو ۶ بلک در سال ۲۰۱۷ معرفی کرد. چیپست GP1 که در هیرو ۶ بلک و هیرو ۷ بلک حضور داشت، وظیفه پردازش تصاویر و لرزشگیر دیجیتال را بر عهده داشت. با توجه به سابقه خوب این پردازنده، می‌توانیم بگوییم که چیپست GP2 می‌تواند رنگ‌هایی بهتر، پردازش سریع‌تر تصاویر و همچنین لرزشگیر دیجیتال و زوم دیجیتال بهتری را به دوربین گوپرو هیرو ۸ بلک بیاورد.

جدا از دوربین هیرو ۸، دو عکس هم از دوربین گوپرو مکس ۳۶۰ منتشر شده است. این دوربین دومین دوربین ۳۶۰ درجه گوپرو خواهد بود که نسل قبلی آن، گوپرو فیوژن ۳۶۰ بود که در سال ۲۰۱۷ معرفی شد. شاید بتوانیم بگوییم در حال حاضر جدی‌ترین رقیبی که گوپرو مکس ۳۶۰ در بازار دارد، دوربین جذاب و جمع و جور Insta360 One X است.

متاسفانه به جز دو تصویر بالا، فعلا خبر جدیدی از دوربین گوپرو مکس ۳۶۰ نداریم و نمی‌دانیم که این دوربین چه مشخصاتی خواهد داشت. در نهایت، در چند سال گذشته وب‌سایت PhotoRumors مثل حالا، اطلاعات محصولات گوپرو را پیش از معرفی منتشر کرده و هر بار هم اطلاعات منتشر شده توسط آن‌ها، درست بوده است. بنابراین این بار هم می‌توانیم به آن‌ها اعتماد کنیم و احتمالا در ماه سپتامبر که از هفته آینده آغاز می‌شود، شاهد معرفی این دو دوربین خواهیم بود. شما درباره دو محصول جدید گوپرو چه فکر می‌کنید؟

