در چند سال گذشته، شرکت‌های چینی در حوزه‌های مختلف به رقیب بسیار جدی سامسونگ بدل شده‌اند و نگرانی مدیران این شرکت نسبت به آینده سامسونگ‌ افزایش یافته است. به همین خاطر، سامسونگ‌ بودجه بخش تحقیق و توسعه را به طور فزاینده‌ای افزایش می‌دهد تا بتواند منابع جدیدی برای کسب درآمد پیدا کند.

سال ۲۰۱۹ هم از این قاعده مستثنا نبوده و طبق گزارش منتشر شده، این شرکت در ۶ ماه نخست امسال حدود ۸.۴ میلیارد دلار برای بخش تحقیق و توسعه هزینه کرده است. این یعنی نسبت به مدت مشابه سال گذشته شاهد افزایش ۱۲.۲ درصدی هستیم. این مبلغ، ۹.۳ درصد از کل درآمد سامسونگ را تشکیل می‌دهد.

نتیجه سرمایه‌گذاری‌های مربوط به تحقیق و توسعه عمدتا در بلندمدت مشخص می‌شود.

سرمایه‌گذاری‌های مربوط به تحقیق و توسعه عمدتا بلندمدت هستند و به همین خاطر به این زودی‌ها نمی‌توان نتیجه‌ی اختصاص چنین بودجه‌های هنگفتی را مشاهده کرد. در هر صورت، یکی از معیارهایی که میزان فعالیت بخش تحقیق و توسعه را نشان می‌دهد، تعداد پتنت‌های ثبت شده است که سامسونگ در نیمه نخست سال ۲۰۱۹ موفق شده ۱۴۷۳ پتنت ثبت کند.

تا آخر ماه ژوئن، سامسونگ در کل ۱۳۲۴۷۸ پتنت ثبت کرده که ۴۰ درصد از آن‌ها در آمریکا، ۲۰ درصد در اروپا و ۱۷.۸ درصد از آن‌ها در کره جنوبی ثبت شده‌اند. بر اساس گزارش منتشر شده در سال ۲۰۱۸، سامسونگ الکترونیک از لحاظ پتنت‌های ثبت شده در آمریکا بعد از شرکت IBM در مقام دوم قرار دارد. بسیاری از پتنت‌ها مربوط به گوشی‌های هوشمند، چیپ‌های حافظه، تلویزیون‌ها و دیگر موارد این‌چنینی هستند.

