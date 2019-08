اسپیکرهای هوشمند گوگل به رتبه سوم جدول فروش سقوط کردند

آمازون و گوگل معمولا به‌عنوان بزرگ‌ترین سازندگان اسپیکرهای هوشمند در نظر گرفته می‌شود اما در این میان، شرکت چینی بایدو موفق شده با پیشرفتی فوق‌العاده، گوگل را پشت سر بگذارد و به رتبه دوم جدول فروش برسد.

اسپیکرهای بایدو تنها برای بازار چین عرضه می‌شوند اما این شرکت طبق گزارش Canalys در سه‌ماهه دوم ۲۰۱۹ موفق شده ۴.۵ میلیون اسپیکر بفروشد. برای مقایسه، باید بگوییم که این شرکت در مدت مشابه سال گذشته، تنها توانسته ۱۰۰ هزار اسپیکر هوشمند روانه‌ی بازار کند. گوگل که در سه‌ماهه دوم ۲۰۱۸ موفق به فروش ۵.۴ میلیون اسپیکر شده بود، امسال در این مدت فقط ۴.۳ میلیون اسپیکر هوشمند فروخته است. همچنین طبق گزارش Canalys، این دو شرکت در مناطق جداگانه‌ای فعالیت می‌کنند و این یعنی بایدو سهم بازار گوگل را از آن خود نکرده است.

در این میان، باید به موفقیت گسترده آمازون هم اشاره کنیم که در این مدت نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش فروش ۶۰ درصدی پشت سر گذاشته و ۶.۶ میلیون اسپیکر عرضه کرده است. در رتبه سوم و چهارم هم نام شرکت‌های علی‌بابا و شیائومی به چشم می‌خورد که نسبت به سال گذشته رشد ۴۰ درصدی داشته‌اند.

بخش اعظمی از موفقیت شرکت‌های چینی در این زمینه، به افزایش محبوبیت اسپیکرهای هوشمند در بازار چین برمی‌گردد. طبق این گزارش، بازار اسپیکرهای هوشمند در چین حدود دو برابر بازار آمریکا محسوب می‌شود. با توجه به کاهش فروش در بازار آمریکا، آمازون و گوگل برای افزایش آمار فروش خود، سرمایه‌گذاری در بازار کشورهای مختلفی را آغاز کرده‌اند. طبق گزارش‌های منتشر شده، گوگل مشغول توسعه نسل جدید اسپیکر هوشمند هوم مینی است که ظاهرا از جک هدفون ۳.۵ میلی‌متری و سنسور مجاورت بهره می‌برد.

