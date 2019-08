پس از چند سال تکراری در دنیای گوشی‌های اندرویدی، سال ۲۰۱۹ تا به اینجا سال هیجان انگیزی بوده و خبر خوب اینکه، هنوز تا پایان امسال وقت مانده و قرار است گوشی‌های اندرویدی جذاب‌تری را ببینیم. تا به اینجا دو گوشی با نمایشگر تاشو دیده‌ایم که البته هنوز عرضه نشده‌اند. گوشی‌هایی با نمایشگر حفره‌دار دیده‌ایم و حتی گوشی‌هایی را دیده‌ایم که تا شش دوربین دارند! این گوشی‌ها شامل سامسونگ گلکسی فولد، گلکسی اس ۱۰، وان پلاس ۷ پرو، هواوی P30 پرو و نوکیا ۹ Pureview و چندین و چند محصول جذاب دیگر می‌شود. اما همانطور که گفتیم، باز هم زمان زیادی تا پایان ۲۰۱۹ باقی مانده و در این پست می‌خواهیم بهترین گوشی‌های اندرویدی که قرار است تا آخر ۲۰۱۹ شاهد معرفی آن‌ها باشد را ببینیم.

بی هیچ مقدمه دیگری، بگذارید لیست این گوشی‌ها را با گوگل پیکسل ۴ شروع کنیم.

۱- گوگل پیکسل ۴

گوگل پیکسل ۴ را می‌توانیم یکی از مهم‌ترین گوشی‌های اندرویدی بدانیم که قرار است عرضه شود. این نسل از محصولات گوگل نیز احتمالا در دو اندازه و با نام‌های پیکسل ۴ و Pixel 4 XL عرضه خواهد شد. زمان احتمالی عرضه نیز ماه اکتبر است و گوگل هم چیز زیادی هنوز از این گوشی منتشر نکرده است. البته خوشبختانه امسال خود گوگل، برخی از اطلاعات مربوط به این گوشی را منتشر کرده که شامل طراحی بخش پشتی آن و ویژگی‌های جدید سخت‌افزاری آن می‌شود.

ابتدا بگذارید با این شروع کنیم که گوگل تایید کرده که گوشی پیکسل ۴، دارای رادار در بخش جلویی خواهد بود و به جای سنسور اثر انگشت، از سیستم تشخیص چهره سه بعدی بهره خواهد بود. سیستم رادار که به همان پروژه Soli بر می‌گردد که پیش‌تر شاهد معرفی این ویژگی توسط گوگل بوده‌ایم. رادار و پروژه Soli، به کاربر اجازه می‌دهد که تنها با اجرای ژست‌های حرکتی در هوا، با رابط کاربری تعامل داشته باشد و برای مثال گوگل گفته که با ژست‌های حرکتی، می‌توان آهنگ‌ها را جابه‌جا کرد یا تماس‌ها را به حالت سایلنت برد.

سیستم تشخیص چهره سه بعدی هم قرار است از همین رادار و سخت‌افزار Soli استفاده کند. ترکیب الگورتیم‌های نرم‌افزاری و این سنسورها، باعث می‌شود زمانی که گوشی را بالا می‌آورید و به چهره خود نزدیک می‌کنید، تشخیص چهره سه بعدی کار کرده و قفل گوشی را برای شما باز کند. همچنین پرداخت‌های موبایلی نیز در پیکسل ۴ توسط همین سیستم انجام خواهد شد.

جدا از این موارد، برخی اطلاعات سخت‌افزاری این گوشی لو رفته که به ما می‌گویند با گوشی هیجان انگیزی از طرف گوگل روبرو هستیم. برای مثال پیکسل ۴ قرار از نمایشگر ۵.۷ اینچی با رزولوشن Full HD+ بهره ببرد. نمایشگر پیکسل ۴ اکس‌ال نیز قرار است ۶.۳ اینچی باشد و رزولوشن QHD+ داشته باشد. هردو پنل نمایشگر این گوشی‌ها، از نوع AMOLED خواهند بود و نرخ تجدید ۹۰ هرتز در ثانیه خواهند داشت.

دیگر اطلاعاتی که از این گوشی‌ها لو رفته، شامل باتری آن‌ها می‌شود. باتری پیکسل ۴ قرار است ۲۸۰۰ میلی‌آمپری باشد و باتری پیکسل ۴ اکس‌ال، ۳۷۰۰ میلی‌آمپری. هر دو گوشی قرار است ۶ گیگابایت حافظه رم داشته باشند و حافظه داخلی آن‌ها نیز ۶۴ گیگابایتی خواهد بود. پردازنده این گوشی‌ها نیز طبق معمول، آخرین نسل از پردازنده‌های کوالکام است که این یعنی شاهد اسنپدراگن ۸۵۵ پلاس در این دو محصول خواهیم بود. همچنین برای اولین بار شاهد دو دوربین در بخش پشتی پیکسل خواهیم بود که دوربین اصلی ۱۲ مگاپیکسلی و دوربین دوم ۱۶ مگاپیکسلی است. در نهایت، این گوشی‌ها با اندروید ۱۰ عرضه خواهند شد.

هنوز خبری از قیمت این محصولات در دسترس نیست اما بعید به نظر می‌رسد ارزان‌تر از پیکسل ۳ و پیکسل ۳ اکس‌ال باشند.

زمان احتمالی معرفی و عرضه: مهر ماه

۲- هواوی میت ۳۰ پرو

شرکت هواوی نیز قرار است تا پایان ۲۰۱۹ یک پرچمدار اندرویدی عرضه کند. این شرکت ابتدا در ماه مارس امسال، گوشی هواوی P30 پرو را معرفی کرد که تحسین‌های زیادی را به خاطر دوربین‌های آن دریافت کرد. با فرمت معرفی دو پرچمدار در سال، هنوز باید منتظر معرفی هواوی میت ۳۰ پرو باشیم و این شرکت در حال حاضر تایید کرده که در پایان شهریور و یا مهر ماه، شاهد معرفی این گوشی خواهیم بود.

شایعات این محصول نشان می‌دهند که این گوشی قرار است نمایشگر ۶.۷۱ اینچی از نوع AMOLED باشد و این نمایشگر، نرخ تجدید ۹۰ هرتز در ثانیه خواهد داشت. همچنین این گوشی قرار است از جدیدترین پردازنده پرچمدار Kirin برخوردار باشد و مودم Balong 5000 که ۵G را به این گوشی خواهد آورد نیز در هواوی میت ۳۰ پرو حضور خواهد داشت. در بخش پشتی این گوشی گفته شده شاهد دو دوربین ۴۰ مگاپیکسلی خواهیم بود. یک دوربین سوم با لنز تله فوتو هم در این گوشی استفاده خواهد شد.

مورد بعدی مربوط به باتری این گوشی می‌شود که گفته شده ظرفیت ۴۵۰۰ میلی‌آمپری خواهد داشت. همچنین گفته شده شارژ سریع بی‌سیم در این گوشی نیز بهبود خواهد یافت و شاهد پشتیبانی از شارژ بی‌سیم تا سرعت ۳۰ وات در این گوشی خواهیم بود. همچنین شارژ بی‌سیم معکوس هم در این گوشی بهتر خواهد شد.

جدا از این موارد، سنسور اثر انگشت این گوشی هم در زیر نمایشگر قرار خواهد گرفت و گفته شده این شارژر، سریع‌تر خواهد شد. اندروید ۱۰ سیستم عامل دستگاه خواهد بود که رابط کاربری EMUI 10 روی آن نصب خواهد شد.

با این تفاسیر، عجیب نیست که ببینیم قیمت نهایی این گوشی از قیمت هواوی میت ۲۰ پرو در زمان عرضه، بیشتر باشد. گفته شده مدل پایه هواوی میت ۳۰ پرو قرار است تا ۱۱۱۵ دلار قیمت داشته باشد که به این ترتیب یکی از پرچمداران گران قیمت ۲۰۱۹ لقب خواهد گرفت. همچنین در کنار این محصول، مدل غیر Pro از این گوشی هم عرضه خواهد شد که ویژگی‌های مشابه با میت ۳۰ پرو خواهد داشت اما با قیمت کمتری عرضه می‌شود.

زمان احتمالی معرفی و عرضه: از میانه‌های شهریور تا پایان مهرماه

۳- وان پلاس ۷T

هنوز شایعات زیادی درباره وان پلاس ۷T شنیده نشده و تنها چند حدس درباره این گوشی زده شده است. اما در هر صورت، به نظر می‌رسد که این شرکت چینی در تلاش است تا در ماه مهر، جدیدترین گوشی خود را معرفی کند. طبق سنت چند سال اخیر، در میانه‌های سال شاهد معرفی پرچمدار جدید وان پلاس خواهیم بود که پسوند T در نام آن دارد.

هنوز دقیقا نمی‌دانیم که آیا وان پلاس ۷T Pro هم معرفی خواهد شد یا نه. اما با توجه به اخباری که درباره وان پلاس ۷T شنیده‌ایم، می‌دانیم که این گوشی قرار است دوربین سه گانه و طراحی جدیدی در بخش پشتی خود داشته باشد. خوشبختانه احتمالا دیگر شاهد دوربین پنج مگاپیکسلی برای سنجش عمق میدان نخواهیم بود و به جای آن دو دوربین تله فوتو و اولترا واید به این گوشی اضافه می‌شود.

دیگر انتظارات ما از گوشی جدید وان پلاس این است که بالاخره شاهد گواهی IP برای ضد آب بودن، پشتیبانی از شارژ بی‌سیم و بهبود کیفیت دوربین باشیم. همچنین وان پلاس پیش‌تر تایید کرده بود که تا پایان ۲۰۱۹ قرار است یک گوشی ۵G دیگر عرضه کند و این یعنی احتمالا این گوشی، همان محصول ۵G جدید وان پلاس خواهد بود.

زمان احتمالی معرفی و عرضه: در ماه‌های باقی‌مانده سال ۲۰۱۹

۴- شیائومی پوکوفون F2

یکی از محبوب‌ترین دستگاه‌هایی که شیائومی تا به حال عرضه کرده، گوشی پوکوفون F1 است. دلیلی که این گوشی توانست محبوبیت و فروش بالایی داشته باشد، این بود که قیمت این محصول ۳۷۰ دلار بود و مشخصاتی در حد و اندازه پرچمداران سال ۲۰۱۸ ارائه می‌داد.

امسال هم انتظار داریم که شیائومی نسل جدید این گوشی را با نام پوکوفون F2 عرضه کند اما هنوز هیچ چیزی، حتی نام محصول، تایید نشده است. اگر این محصول هم بخواهد مثل نسل قبلی خود موفق باشد، باید مشخصات سخت‌افزاری پرچمداران ۲۰۱۹ را در محصولی با قیمت کم عرضه کند.

همچنین امیدواریم که NFC به این گوشی اضافه شود و شاهد طراحی بهتری در این محصول باشیم. مشکل اصلی در این بین اما، گوشی دیگر شیائومی یعنی ردمی K20 پرو است. این گوشی طراحی جذابی دارد و تمام مشخصاتی که یک پرچمدار اندرویدی در ۲۰۱۹ باید داشته باشد را با قیمتی کمتر از ۵۰۰ دلار عرضه می‌کند. از این رو هنوز نمی‌دانیم که پوکوفون F2 چطور می‌تواند همان مشخصات سخت‌افزاری را در قیمتی کمتر ارائه دهد.

زمان احتمالی معرفی و عرضه: در ماه‌های باقی‌مانده سال ۲۰۱۹

۵- ال جی G8X

محصولی که تصور می‌کردیم پرچمدار جدید خانواده V از گوشی‌های ال جی باشد، به نظر می‌رسد که گوشی ال جی G8X خواهد بود.

این گوشی قرار است نسخه‌ای بهبود یافته از پرچمدار قبلی ال جی یعنی گوشی ال جی G8 باشد. ال جی G8X قرار است با دوربین دو گانه، بریدگی قطره مانند نمایشگر، جک ۳.۵ میلی‌متری هدفون و یک دکمه سخت‌افزاری اضافه، عرضع شود. همچنین انتظار می‌رود در این گوشی از ویژگی‌های دیگری مثل شارژ بی‌سیم، کواد DAC برای جک هدفون و گواهی ضد آب بودن، پشتیبانی شود.

یک نکته جالب این است که در تصویر رندر بالا، شاهد سنسور اثر انگشت روی بدنه دستگاه نیستیم و این یعنی این گوشی احتمالا اولین محصول ال جی خواهد بود که سنسور اثر انگشت را به زیر نمایشگر منتقل می‌کند. همچنین در این محصول دیگر خبری از دوربین سه بعدی ToF در بخش جلویی گوشی نخواهد بود. به نظر می‌رسد تجربه استفاده از دوربین سه بعدی در بخش جلویی جی۸، برای ال جی خوشایند نبوده و یک شکست در کارنامه محصولات این شرکت محسوب می‌شود.

هنوز ال جی عرضه یا عدم عرضه G8X را تایید نکرده اما می‌دانیم که این شرکت قرار است در نمایشگاه IFA برلین مراسمی داشته باشد و این یعنی احتمالا شاهد معرفی G8X در این مراسم خواهیم بود.

زمان احتمالی معرفی و عرضه: میانه‌های شهریور ماه

۶- شیائومی می میکس ۴

شیائومی معمولا نسل جدید گوشی‌های خانواده می میکس را در نیمه دوم هر سال معرفی می‌کند. برای مثال می‌توانیم به معرفی می میکس ۳ در اکتبر ۲۰۱۸ و می میکس ۲ در سپتامبر ۲۰۱۷ اشاره کنیم.

جدا از این زمان بندی کلاسیک شیائومی، تایید معرفی این گوشی در آینده نزدیک، اولین بار در شبکه اجتماعی Weibo رخ داد. گفته شده این گوشی قرار است دوربینی بهتر از دوربین‌های ۶۴ مگاپیکسلی سامسونگ داشته باشد و از این رو حدس زده می‌شود که دوربین این گوشی، سنسوری ۱۰۸ مگاپیکسلی داشته باشد.

همچنین از آن‌جایی که اخیرا پتنت‌های شیائومی در زمینه دوربین‌های پریسکوپی مشاهده شده، بعید نیست که در این گوشی شاهد دوربین پریسکوپی باشیم. جدا از دوربین، مثل همیشه انتظار داریم بهترین پردازنده سال یعنی اسنپدراگن ۸۵۵ پلاس در این گوشی استفاده شود. طراحی محصولات خانواده می میکس نیز همیشه هیجان انگیز بوده‌اند و باید ببینیم شیائومی چه طراحی برای می میکس ۴ در نظر گرفته است. آیا دوباره شاهد طراحی کشویی خواهیم بود؟

تاریخ احتمالی معرفی و عرضه: در ماه‌های باقی‌مانده سال ۲۰۱۹

۷- نوکیا ۹.۱ پیورویو

نوکیا ۹ پیورویو را می‌توانیم یک قمار بزرگ برای نوکیا بنامیم که البته نتوانست خیلی موفقیت‌آمیز باشد. اما این گوشی توانست مسیر را برای محصولی بهتر که انتظار داریم نوکیا ۹.۱ پیورویو ۵G نام بگیرد، هموارتر کرده است.

آنطور که شنیده شده، نوکیا اخیرا تمام تلاش خود را گذاشته تا گوشی نوکیا ۹.۱ را در سه ماهه سوم سال ۲۰۱۹ معرفی کند. مهم‌ترین چالش‌های نوکیا نیز بهتر کردن تجربه دوربین با تمرکز روی بهبود فیلم‌برداری و عکاسی در شب بوده است.

اگر خبرهایی که درباره عرضه این گوشی شنیده‌ایم درست باشند، نوکیا ۹.۱ با پردازنده اسنپدراگن ۸۵۵ عرضه خواهد شد و از شبکه ۵G هم پشتیبانی خواهد کرد. همچنین اندروید دستگاه نیز اندروید ۱۰ خواهد بود.

نکته عجیب این است که نوکیا ۹ در نمایشگاه MWC بارسلون در ابتدای امسال عرضه شد و حالا که خبر عرضه نسل جدید آن در امسال شنیده شده، عجیب است. اما در هر صورت، عدم موفقیت نوکیا ۹ می‌تواند دلیل این موضوع باشد. متاسفانه هنوز اطلاعات زیادی از این گوشی نداریم اما احتمالا باز هم شاهد استفاده از پنج دوربین در بخش پشتی این گوشی خواهیم بود.

زمان احتمالی معرفی و عرضه: در ماه‌های باقی‌مانده سال ۲۰۱۹

۸- گوشی تاشو موتورولا RAZR

باید قبول کنیم که این گوشی می‌تواند از همین حالا لقب هیجان‌انگیزترین گوشی اندرویدی سال ۲۰۱۹ را از رقبا برباید. سری RAZR یکی از محبوب‌ترین گوشی‌های موتورولا در گذشته بود و حالا که تکنولوژی نمایشگرهای تاشو را در اختیار داریم، موتورولا می‌خواهد جانی دوباره به این سری از محصولات خود ببخشد.

این گوشی قرار است طراحی مشابه RAZRهای قبلی داشته باشد اما به جای صفحه کلید فیزیکی، درون گوشی یک نمایشگر یک پارچه قرار می‌گیرد که قابلیت تا شدن خواهد داشت. شنیده شده شاهد معرفی این گوشی در سال ۲۰۱۹ خواهیم بود. در حال حاضر این محصول تنها دو رقیب جدی دارد که همان گلکسی فولد سامسونگ و هواوی میت X هستند.

موتورولا RAZR که هنوز نام نهایی آن هم تایید نشده، قرار است به صورت عمودی تا شود و بیرون آن نیز یک نمایشگر دیگر وجود خواهد داشت. درواقع این اطلاعات را با توجه به تصویری که از پتنت طراحی این گوشی (تصویر بالا) ثبت شده، به دست آمده است.

در زمینه مشخصات سخت‌افزاری، به نظر می‌رسد این محصول قرار است یک گوشی میان‌رده باشد. موتورولا می‌خواهد از پردازنده اسنپدراگن ۷۱۰ در این گوشی استفاده کند. ۶ گیگابایت حافظه رم و باتری ۲۷۳۰ میلی‌آمپری نیز از دیگر مشخصات سخت‌افزاری این گوشی هستند. در دیگر گزارش‌ها نیز شنیده‌ایم که قرار نیست شاهد پردازنده پرچمدار یا باتری پرظرفیت در این محصول باشیم.

این موارد اشکالی ندارند به شرطی که قیمت این گوشی، شبیه به آن چیزی نباشد که شنیده‌ایم. درواقع شنیده شده که موتورولا RAZR جدید با قیمت ۱۵۰۰ دلار عرضه خواهد شد که برای یک گوشی میان‌رده، بسیار زیاد است. اما در هر صورت هنوز از قیمت این محصول اطمینانی نیست و ممکن است با قیمتی کمتر یا حتی مشخصات سخت‌افزاری بهتری عرضه شود.

زمان احتمالی معرفی و عرضه: در ماه‌های باقی‌مانده سال ۲۰۱۹

۹- سونی اکسپریا ۲

گوشی سونی اکسپریا ۱ چند وقتی است که عرضه شده و تلاش جدید سونی در دنیای گوشی‌های هوشمند را نشان می‌دهد. اما به نظر می‌رسد به زودی قرار است شاهد نسل دوم این گوشی نیز باشیم که سونی اکسپریا ۲ نام خواهد گرفت.

شباهت‌های طراحی اکسپریا ۲ با اکسپریا ۱ زیاد است. تنها تفاوت مشهودی که در رندرهای منتشر شده از این گوشی قابل مشاهده است، چینش دوربین‌ها در بخش پشتی است که از وسط به سمت چپ متمایل شده است. همچنین اکسپریا ۲ قرار است حاشیه‌های کوچک‌تری برای نمایشگر ۶.۱ اینچی خود داشته باشد. البته به طور کل، نمایشگر این گوشی هم از ۶.۵ اینچ به ۶.۱ اینچ کوچک‌تر شده که یعنی در مجموع با محصول جمع و جورتری روبرو هستیم.

با توجه به عملکرد بخش سونی موبایل در چند سال اخیر، می‌توانیم با اطمینان بگوییم که این گوشی در نمایشگاه IFA برلین معرفی خواهد شد. سال گذشته نیز سونی در نمایشگاه IFA، شاهد معرفی اکسپریا XZ3 بودیم و به طور کل، سونی هر شش ماه یک پرچمدار جدید اندرویدی معرفی می‌کند. برای فهمیدن اطلاعات بیشتر درباره سونی اکسپریا ۲، زمان زیادی لازم نیست صبر کنیم چراکه تا چند روز آینده، این گوشی معرفی خواهد شد.

زمان احتمالی معرفی و عرضه: میانه‌های شهریور ماه

سخن پایانی

در مجموع، این‌ها بهترین گوشی‌های اندرویدی هستند که انتظار عرضه آن‌ها را در ماه‌های باقی مانده سال ۲۰۱۹ داریم. جدا از این ۹ مورد، دو گوشی سامسونگ گلکسی فولد و هواوی میت X نیز هنوز برای فروش عرضه نشده‌اند و این یعنی این دو محصول را هم می‌توانیم به لیست بالا اضافه کنیم. شما درباره این گوشی‌ها چه فکر می‌کنید و در مجموع آیا از نظر شما سال ۲۰۱۹ در دنیای گوشی‌های هوشمند، به اندازه کافی هیجان انگیز بوده یا خیر؟

منبع: AndroidAuthority

The post بهترین گوشی‌های اندرویدی که تا آخر ۲۰۱۹ عرضه می‌شوند را بشناسید appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala