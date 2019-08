ساعاتی قبل پوستر تبلیغاتی هواوی میت ۳۰ پرو منتشر شد که در آن به‌خوبی می‌توانیم ماژول مدور دوربین چندگانه این گوشی را مشاهده کنیم. علی‌رغم رندرهای منتشر شده از جانب سازندگان قاب‌های محافظ، این گوشی به جای سه دوربین اصلی، ظاهرا از چهار دوربین بهره می‌برد. در ضمن در این بخش مدور، فلش قرار ندارد و فلش LED به قسمت کناری بدنه منتقل شده است.

گوشی هواوی P30 پرو که چند ماه قبل معرفی شد، مجهز به دوربین چهارگانه است که از دوربین اصلی، دوربین تله‌فوتو، دوربین اولترا واید و سنسور ToF تشکیل شده است. در رابطه با هواوی میت ۳۰ پرو هم به احتمال زیاد شاهد همین ترکیب خواهیم بود.

بر اساس اطلاعاتی که قبلا منتشر شده، گفته می‌شود این گوشی از دو سنسور ۱/۱.۵۵ و ۱/۱.۷ اینچی بهره می‌برد و دوربین سوم هم به‌لطف لنز پریسکوپی می‌تواند زوم اپتیکال ۵ برابری را ارائه کند. سرعت شارژ سیمی این گوشی به ۴۰ وات و سرعت شارژ بی‌سیم آن هم به ۲۷ وات می‌رسد که نسبت به سرعت ۱۵ وات نسل قبلی، پیشرفت قابل توجهی محسوب می‌شود و سریع‌ترین سرعت مربوط به شارژ بی‌سیم خواهد بود.

در این پوستر مشخصا به تراشه کایرین ۹۹۰ اشاره شده که قبلا این موضوع رسما تایید شده است. همچنین در پنل پشتی نام لایکا بار دیگر توجهات را جلب می‌کند. در هر صورت خانواده هواوی میت ۳۰ قرار است در تاریخ ۶ سپتامبر (۱۵ شهریور) رسما معرفی شود.

منبع: GSM Arena

