آخرین اخبار در رابطه با اپل واچ ۵ ؛ از ساعت هوشمند اپل چه انتظاراتی داریم؟

ساعت‌های هوشمند اپل که با نام اپل واچ در بین کاربران شهره هستند، حتی قبل از رونمایی از بهترین ساعت هوشمند کنونی یعنی اپل واچ ۴ هم بهترین و پر فروش‌ترین ساعت‌های هوشمند دنیا بودند. از آن‌جایی که اپل نسل چهارم ساعت‌های خود را با قابلیت‌های بی‌شماری روانه بازار کرد، چطور می‌تواند اپل واچ ۵ را به یک محصول جذاب برای کاربران تبدیل کند؟

در بازار گجت‌های پوشیدنی، اپل بسیار موفق‌تر از آنچه که در زمینه گوشی‌های هوشمند و تبلت بوده عمل کرده است. آمارهای اخیر نشان می‌دهد ۴۶.۴ درصد کل ساعت‌های هوشمندی که در بازار وجود دارد متعلق به شرکت اپل است و این آمار روز به روز درحال افزایش است.

همه این‌ها اپل واچ ۵ را به یکی از مورد انتظار‌ترین و جذاب‌ترین محصول معرفی نشده تبدیل کرده‌اند. بنابراین در این متن قصد داریم نگاهی بیندازیم به تمام اخبار و شایعاتی که پیرامون این ساعت وجود دارند تا از تاریخ انتشار، قیمت و مشخصات احتمالی آن با خبر شویم.

تاریخ انتشار اپل واچ ۵

اپل معمولا ساعت‌های هوشمند خود را در ماه سپتامبر معرفی می‌کند. هیچ توجیه منطقی هم وجود ندارد که اپل سنت شکنی کند و ساعت‌های خود را درحالیکه تقریبا همه چیز مهیای حضور آن‌ها است، در ماه دیگری معرفی کند. البته فعلا بر اساس شایعات، رویداد ماه سپتامبر اپل قرار است در تارخ ۱۰ سپتامبر (۱۹ شهریور ۹۸) برگزار شود. هرچند اپل هنوز دعوت‌نامه رسمی ارسال نکرده و لذا ممکن است این تاریخ با کمی تغییر مواجه شود.

تنها اولین مدل‌های اپل واچ بودند که در ماه آوریل ۲۰۱۵ در دسترس قرار گرفتند. باقی سری‌ها همگی در ماه سپتامبر رونمایی و به بازار عرضه شدند. بنابراین بسیار محتمل است که اپل واچ ۵ هم در ماه سپتامبر و همزمان با آیفون‌های جدید رونمایی شود و هم در همین ماه به در دسترس قرار گیرد.

بیشتر بخوانید: درباره نسل بعدی اپل واچ چه می‌دانیم؟

قیمت احتمالی اپل واچ ۵

پیش‌بینی قیمت اپل واچ ۵ کمی مشکل خواهد بود. چراکه سیاست قیمت‌گذاری اپل روی این ساعت‌ها در گذشته کمی عجیب بوده است. برای مثال هنگامی که اپل واچ ۴ معرفی شد، با قیمت اولیه ۳۹۹ یورو در دسترس قرار گرفت که ۷۰ یورو از قیمت اولیه اپل واچ ۳ (۳۲۹ یورو) بیشتر بود. جالب اینجاست که اپل واچ ۲ با قیمت ۳۶۹ یورو روانه بازار شد. یعنی ۳۰ یورو کمتر از اپل واچ ۴ و ۴۰ یورو بیشتر از اپل واچ ۳! همه این ساعت‌ها به نسبت سری اول اپل واچ با قیمت اولیه ۲۵۹ یورو، افزایش قیمت شدیدی داشتند.

بنابراین دو نکته در این رابطه وجود خواهد داشت. یا اپل واچ ۵ نقطه آغازی دیگر برای یک افزایش قیمت شدید خواهد بود، یا حول و حوش اپل واچ سری ۲ تا ۴ قیمت خواهد داشت. البته اگر منطقی به این قضیه نگاه کنیم، اپل می‌خواهد در بازار ساعت‌های هوشمند همچنان با قدرت به کار خود ادامه دهد. بنابراین بجای دور کردن مشتری، باید فکری به حال جذب هرچه بیشتر آن‌ها کند.

اپل واچ ۴ با امکانات بی‌نظیری روانه بازار شد و بعید به نظر می‌رسد سری ۵ این ساعت آنقدرها جذاب و ترغیب‌کننده باشد. بنابراین منطقی است اپل قیمت را در محدوده معقول نگه دارد. اما خب نباید انتظار داشته باشیم قیمت این ساعت کمتر یا مساوی با اپل واچ ۴ باشد. در مورد اپل واچ ۵، اتفاقی که برای اپل واچ ۳ افتاد تکرار نخواهد شد و به احتمال زیاد قیمت ابتدایی این ساعت از ۴۰۰ یورو آغاز می‌شود.

شایعات حاکی از آن است که اپل در فکر طراحی اپل واچ ۵ تمام سرامیکی نیز هست. البته کافی است آخرین باری که اپل یک ساعت سرامیکی را روانه بازار کرد را به یاد آورید (با قیمت ۱۲۹۹ دلار) تا فکر خرید آن از ذهنتان خارج شود.

طراحی و نمایشگر اپل واچ ۵

یکی از موادری که اپل معمولا در ساعت‌های هوشمند خود به آن وفادار مانده، زبان طراحی آن‌ها است. از سری ۱ تا ۴، همیشه شاهد یک نمایشگر مربعی شکل با گوشه‌های خمیده بودیم که این ساعت‌ها را تقریبا از تمامی نسخه‌های موجود در بازار متمایز کرده است.

البته اپل واچ ۴ کمی متفاوت‌تر از ساعت‌های نسل قبل ظاهر شد و تا حد زیادی حاشیه‌های کناری آن را کاهش داد تا بخش زیادی از ساعت را نمایشگر آن تشکیل دهد. همچنین بدنه ساعت نیز نسبت به قبل از ضخامت کمتری برخوردار است.

بنابراین از آن‌جایی که اپل واچ ۴ از نظر ظاهری تا حد زیادی زیباتر از نسل‌های قبل خود ظاهر شده، بعید به نظر می‌رسد اپل واچ ۵ به طرز چشمگیری متفاوت‌تر ظاهر شود. با این اوصاف احتمالا شاهد یک ساعت ۱.۷۸ اینچی با نمایشگری از جنس اولد خواهیم بود که از وضوح تصویر ۴۴۸ در ۳۶۸ پیکسل بر هر اینچ بهره می‌برد.

یکی از جذاب‌ترین بخش‌های اپل به جنس بدنه آن بر می‌گردد. جایی که گفته می‌شود قرار است شاهد بازگشت بدنه‌های سرامیکی باشیم. حداقل تصاویر منتشر شده از نسخه بتا سیستم‌عامل watch-OS 6 وجود بدنه‌های سرامیکی و تیتانیومی را تأیید کرده بودند. اما جزئیات بیشتری از آن‌ها منتشر نشد.

اگر این خبر صحت داشته باشد و اپل قصد تولید ساعت‌هایی با بدنه سرامیک یا تیتانیوم داشته باشد، مشخص نیست که آیا باید با بدنه‌های استیل ضد زنگ و آلومینیومی خداحافظی کنیم یا دو مدل یاد شده صرفا مدل‌های لوکس و گران‌ قیمت خواهند بود.

اپل بعد از اپل واچ ۲ دیگر به ساخت ساعت با بدنه سرامیکی ادامه نداد. چراکه هم از قیمت بسیار بالایی برخوردار بودند و هم فروش بسیار کمی نیز داشتند.

بیشتر بخوانید: چرا اپل همچنان سلطان بلامنازع بازار ساعت‌های هوشمند است؟

قدرت سخت‌افزاری اپل واچ ۵

اپل همانند گوشی‌های آیفون، برای ساعت‌های خود نیز از یک چیپ سفارشی با نام S بهره می‌برد که اپل واچ ۵ هم از این قاعده مستثنی نخواهد بود. اما اینکه چیپ اپل S5 چه قدرتی خواهد داشت هنوز مشخص نیست. مسلما شاهد افزایش چشمگیر سرعت و بهبود عملکرد آن نسبت به نسل قبل خواهیم بود اما اینکه از نظر نرم‌افزاری و یا امکانات کاربردی هم شاهد تغییرات گسترده‌ای باشیم، هنوز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

مسلما کاربران به امکانات و قابلیت‌های کاربردی جذاب تمایل بیشتری دارند تا قدرت سخت‌افزاری. چراکه اپل واچ ۴ به اندازه کافی قدرتمند هست که بتوان به عنوان یک ساعت هوشمند روی آن حساب کرد.

دیگر ویژگی‌ها

سال گذشته، اپل واچ ۴ با یک ویژگی فوق‌العاده کاربردی و جذاب روانه بازار شد. این ساعت برای اولین بار قابلیت اندازه‌گیری نوار قلب را با خود به ارمغان آورد که البته استفاده از آن تنها در بخشی از مناطق از قبیل آمریکا، هنگ کنگ، گوام و برخی از مناطق اروپایی ممکن بود. اما با ورود اپل واچ ۵ به احتمال فراوان باید شاهد پوشش مناطق بیشتری از این قابلیت باشیم.

از دیگر قابلیت‌های احتمالی اپل واچ ۵ می‌توان به سنسور اندازه‌گیری گلوکز اشاره کرد که سال‌ها مورد بحث قرار گرفت و شاید اپل بالاخره ساعت خود را به سنسور ردیابی میزان قند خون مجهز کند. همچنین برخی شایعات به وجود سنسورهایی در ساعت اپل واچ ۵ اشاره کرده‌اند که وقوع سکته را پیش‌بینی کرده و به کاربر اطلاع می‌دهد!

همچنین پیش‌بینی می‌شود این ساعت به قابلیت ردیابی خواب مجهز شود. طی گزارشی که از وب‌سایت بلومبرگ منتشر شد، قابلیت ردیاب خوابی که اپل واچ ۵ قرار است ارائه دهد می‌تواند تفاوت بین خواب‌های سبک، سنگین و حتی حرکت تند چشم در خواب را نیز تشخیص دهد.

سوای قابلیت‌های نرم‌افزاری، برخی از پتنت‌هایی که از این ساعت منتشر شد، از وجود دوربین در این ساعت هوشمند حکایت داشتند. علاوه‌بر این‌ها، به قابلیت نمایشگر همیشه روشن هم باید اشاره کرد. اگرچه اپل واچ سریع‌تر از هر ساعت دیگری به بالا آمدن دست کاربر واکنش نشان می‌دهد، اما بازهم نمایشگر همیشه روشن قابلیتی است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت و وجود آن در ساعت‌های قدرتمند و با کیفیتی چون اپل واچ ضروری است.

انتظار می‌رود اپل در رویداد دهم (احتمالا) سپتامبر، در کنار گوشی‌های آیفون، از ساعت اپل واچ ۵ نیز رونمایی کند.

نظر شما در رابطه با ساعت‌های هوشمند اپل چیست؟

بیشتر بخوانید: اطلاعات تازه از آیفون ۱۱ پرو، مک بوک پرو و آیپد پرو جدید در گزارش بلومبرگ

منبع: trustedreviews

The post آخرین اخبار در رابطه با اپل واچ ۵ ؛ از ساعت هوشمند اپل چه انتظاراتی داریم؟ appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala