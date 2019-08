شب گذشته شرکت مایکروسافت دعوتنامه مربوط به رویداد سرفیس را برای رسانه‌ها ارسال کرد که طبق آن، این مراسم در تاریخ ۲ اکتبر (۱۰ مهر) در شهر نیویورک برگزار خواهد شد. این شرکت طی دو سال گذشته مشغول ساخت یک گجت مجهز به دو نمایشگر با اسم رمز Centaurus بوده است. انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۰ شمار زیادی از گجت‌های دو نمایشگره که ترکیبی از تبلت و لپ‌تاپ هستند روانه‌ی بازار شوند و این محصول مایکروسافت می‌تواند بین آن‌ها توجهات زیادی را جلب کند.

طبق گزارش‌های منتشر شده، مایکروسافت چند ماه قبل این گجت را برای تعدادی از کارکنان خود نمایش داده که نشان می‌دهد فرایند ساخت آن تا حد زیادی نهایی شده است. با این وجود، هنوز در مورد معرفی گجت مذکور در مراسم ۲ اکتبر یا حتی عرضه آن نمی‌توانیم با قاطعیت اظهارنظر کنیم. لازم به ذکر است که مدیرعامل مایکروسافت تنها چند هفته قبل از معرفی سرفیس مینی، عرضه آن را منتفی کرد و شاید برای گجت دو نمایشگره مایکروسافت هم چنین اتفاقی رخ دهد. حتی اگر در این مراسم شاهد معرفی این گجت هیجان‌انگیز باشیم، به این زودی‌ها روانه‌ی بازار نخواهد شد و به گفته برخی منابع آگاه، مایکروسافت احتمالا این گجت سرفیس را در سال ۲۰۲۰ عرضه می‌کند.

در کنار Centaurus، مایکروسافت به احتمال زیاد نسل جدید دیگر تبلت‌های سرفیس‌ را معرفی خواهد کرد. سرفیس‌ بوک مدتهاست که به‌روزرسانی نشده و نسل جدید لپ‌تاپ سرفیس و سرفیس پرو هم احتمالا همراه با پورت USB-C معرفی می‌شوند. علاوه بر این، تبلت سرفیس‌ گو هم حالا بیش از یک سال سن دارد و شاید از به‌روزرسانی جزئی بهره‌مند شود.

