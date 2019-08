حدود سه ماه قبل اعلام شد که یک مدل به‌روزشده گلکسی M30 سامسونگ در دست توسعه قرار دارد. بعد از آن، مشخص شد که این گوشی با نام گلکسی M30s روانه‌ی بازار خواهد شد و حالا با قاطعیت زیادی می‌توانیم به مشخصه‌های آن اشاره کنیم. در رابطه با تاریخ معرفی و عرضه آن هنوز نمی‌توانیم به‌صورت دقیق اظهارنظر کنیم ولی شاید در ماه آینده این گوشی رسما معرفی شود.

بر اساس این گزارش منتشر شده، گلکسی M30s از نمایشگر ۶.۴ اینچی با رزولوشن ۲۴۰۰ در ۱۰۸۰ بهره می‌برد و قلب تپنده آن هم تراشه اگزینوس ۹۶۱۰ است که نسبت به اگزینوس ۷۹۰۴ ارتقای قابل توجهی محسوب می‌شود. کاربران برای خرید این گوشی از بین مدل‌های مبتنی بر ۴ گیگابایت حافظه رم و ۶۴ گیگابایت حافظه داخلی و مدل ۶/۱۲۸ گیگابایت حق انتخاب دارند.

اگرچه مدل فعلی یعنی گلکسی M30 هم مجهز به دوربین سه‌گانه است، اما سامسونگ برای نسل جدید آن از سنسورها و لنزهای بسیار بهتری استفاده کرده است. ظاهرا این بار، دوربین اصلی دارای سنسور ۴۸ مگاپیکسلی است و در کنار آن دوربین ۵ مگاپیکسلی برای تشخیص عمق و دوربین ۸ مگاپیکسلی اولترا واید تعبیه شده است. در بخش فوقانی نمایشگر هم یک دوربین ۱۶ مگاپیکسلی عکس‌های سلفی را ثبت می‌کند.

اگر این موارد هم به نظر شما جذاب نیستند، در نهایت باید بگوییم که انرژی این گوشی از طریق باتری بسیار حجیم ۶۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی تامین می‌شود. اگرچه این گوشی از سرعت شارژ ۲۵ وات پشتیبانی نمی‌کند، ولی در هر صورت همین باتری غول‌پیکر می‌تواند برای زمان بسیار طولانی انرژی گوشی را تامین کند.

منبع: SamMobile

