رندرهای مربوط به گوشی گوگل پیکسل ۴ که قرار است در ماه اکتبر معرفی شود، مدتی قبل منتشر شد. و حالا، دو عکس واقعی منتسب به پیکسل ۴ منتشر شده که پنل پشتی و جلویی این گوشی را نشان می‌دهند. طراحی این گوشی در تصاویر جدید، با رندرهای منتشر شده به طور کامل مطابقت دارد. در سمت چپ بخش فوقانی نمایشگر می‌توانیم لوگو شرکت مخابراتی Sprint را ببینیم که نشان می‌دهد احتمالا این گوشی توسط این شرکت تحت بررسی قرار دارد.

همچنین با توجه به تصویر پس‌زمینه و نوار مربوط به ناوبری می‌توانیم بگوییم که پیکسل ۴ موجود در تصویر مبتنی بر اندروید ۱۰ است. همانطور که انتظار داشتیم، پنل پشتی این گوشی دیگر از طراحی دو رنگ بهره نمی‌برد ولی همچنان مبتنی بر شیشه است. ماژول مربعی شکل مربوط به دوربین هم در سمت چپ بخش فوقانی پنل پشتی قرار دارد و توجهات را جلب می‌کند؛ در این ماژول دوربین دوگانه و یک فلش تعبیه شده است.

اگر شایعات صحت داشته باشند، در مورد این گوشی باید انتظار بهره‌گیری از دوربین اصلی ۱۲ مگاپیکسلی و دوربین تله‌فوتو ۱۶ مگاپیکسلی را داشته باشیم. در ضمن باید به دکمه سفید مربوط به پاور در سمت راست بدنه هم اشاره کنیم که بالای دکمه تنظیم صدا تعبیه شده است. مطمئنا در هفته‌های آینده خبرهای بیشتری در مورد نسل جدید گوشی‌های پیکسل منتشر می‌شود.

