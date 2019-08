دو دوربین بدون آینه کانن M6 Mark II و DSLR کانن ۹۰D معرفی شدند

امروز شرکت کانن دو دوربین جدید معرفی کرد که ویژگی‌های آن تا حد بسیار زیادی شبیه به یکدیگر هستند اما در دو فرم متفاوت عرضه می‌شوند. درواقع کانن نخواسته کفه ترازو جنگ بین دوربین‌های بدون آینه و دوربین‌های DSLR را به یک سم خم کند و از این رو، دو دوربین با مشخصات یکسان به صورت بدون آینه و DSLR، معرفی کرده است. این دو دوربین، کانن M6 Mark II و کانن ۹۰D هستند.

هر دو دوربین از سنسور یکسان APS-C که رزولوشن ۳۲.۵ مگاپیکسلی دارد بهره می‌برند. همچنین پردازنده هر دو دوربین هم DIGIC 8 خواهد بود و سرعت شاتر الکترونیکی آن‌ها تا ۱/۱۶۰۰۰ می‌رود. ویژگی مهم دیگر اما، این است که هم دوربین کانن ۹۰D و هم M6 Mark II، می‌توانند با رزولوشن ۴K و سرعت ۳۰ فریم در ثانیه، بدون کراپ، فیلم‌برداری داشته باشند. در حالت فیلم‌برداری نیز فوکوس خودکار دوال پیکسل قابل استفاده خواهد بود که از ۵۴۸۱ نقطه برای فوکوس در ویدیو استفاده می‌کند. در پایان، هر دو دوربین دارای WiFi و بلوتوث هستند و پورت اتصال آن‌ها نیز USB-C است. تنها تفاوتی مشهودی که این دو دارند، در فرم و طراحی آن‌ها است که کانن ۹۰D را شبیه به همه DSLRهای میان‌رده کانن کرده و M6 Mark II هم که تفاوتی از نظر طراحی با نسل قبلی خود ندارد و یک دوربین میررلس است.

در بخش عملکرد هم یک سری تفاوت جزئی بین این دو دوربین وجود دارد. برای مثال دوربین بدون آینه کانن M6 Mark II می‌تواند تا ۱۴ فریم در ثانیه عکاسی پیاپی با فوکوس خودکار داشته باشد در شرایطی که این عدد در کانن ۹۰D به ۱۰ فریم در ثانیه می‌رسد. البته ۹۰D در این زمینه نسبت به نسل قبلی خود یعنی کانن ۸۰D پیشرفت داشته و از سرعت ۷ فریم در ثانیه به ۱۰ فریم در ثانیه رسیده است. البته ما فکر می‌کنیم بسیاری از عکاسان ورزشی، داشتن ویوفایندر اپتیکال و ۴۵ نقطه فوکوس از نوع کراس را به سرعت عکاسی بیشتر ترجیح می‌دهند.

جدا از این مواردی که گفتیم، یک تفاوت بزرگ دیگر میان این دو دوربین وجود دارد و آن، قیمت آن‌ها است. دوربین کانن ۹۰D با قیمت ۱۱۹۹ دلار برای بدنه عرضه خواهد شد در صورتی که کانن M6 Mark II قیمت ۸۴۹.۹۹ دلاری برای بدنه خواهد داشت. هر دو دوربین در کیت‌هایی همراه با لنز عرضه می‌شوند. دوربین کانن M6 Mark II در کیت اول که ۱۰۹۹ دلار قیمت دارد، همراه با لنز ۱۵-۴۵ f/3.5-6.3 عرضه خواهد شد که در این کیت، یک ویوفایندر جانبی هم همراه خواهد بود. کیت بعدی این دوربین نیز ۱۳۴۹ دلار و به جای لنز قبلی، دارای لنز ۱۸-۱۵۰ f/3.5-6.3 خواهد بود.

جدا از این دو دوربین جذاب، کانن دو لنز جدید هم برای دوربین‌های میررلس فول فریم خود ساخته است. هر دوی این لنز‌ها از سری L و مانت RF خواهند بود. لنز اول، RF 15-35mm f/2.8 L IS USM نام دارد و یک لنز اولتراواید سریع برای دوربین‌های مانت RF به حساب می‌آید. لنز دوم هم RF 24-70mm f/2.8 L IS USM است که جزو محبوب‌ترین لنزهای زوم استاندارد است. هر دو لنز قرار است از ماه آینده و با قیمت ۲۲۹۹ دلار برای هرکدام، عرضه شوند. همچنین کانن وعده داده که تا پایان سال جاری میلادی، این شرکت لنز RF 70-200 f/2.8 L را هم معرفی و عرضه خواهد کرد.

منبع: TheVerge

The post دو دوربین بدون آینه کانن M6 Mark II و DSLR کانن ۹۰D معرفی شدند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala