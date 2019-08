اوپو امروز سه گوشی جدید معرفی کرد که هر سه آن‌ها، به نوعی جایگزین اولین گوشی این خانواده یعنی اوپو رینو اصلی می‌شوند. بهترین گوشی از سه گوشی جدید، فضای میان دو محصول اوپو رینو و اوپو رینو ۱۰X Zoom را به خوبی پر می‌کنند. هیچ کدام از گوشی‌هایی که امروز معرفی شدند، دارای دوربین پریسکوپی نیستند و دو گوشی نیز شباهت زیادی به نسل اول اوپو رینو دارند. این گوشی‌های شامل اوپو رینو ۲، اوپو رینو ۲ Z و اوپو رینو ۲ F می‌شوند.

هر سه گوشی دارای چهار دوربین در بخش پشتی خواهند بود و نمایشگر هر سه آن‌ها، ۶.۵ اینچی و از نوع AMOLED است. رزولوشن این نمایشگرها نیز ۱۰۸۰P+ خواهد بود. باتری هر سه گوشی ۴۰۰۰ میلی‌آمپری است و با شارژر اختصاصی اوپو یعنی VOOC 3.0 و با سرعت ۲۰ وات، شارژ می‌شوند. بی هیچ مقدمه دیگری، بگذارید سراغ بهترین گوشی که امروز معرفی شد برویم.

اوپو رینو ۲

دوربین اصلی اوپو رینو شامل سنسور ۴۸ مگاپیکسلی IMX586 سونی می‌شود که اندازه ۱/۲.۰ اینچی دارد. دیافراگم لنزی که در مقابل این سنسور قرار گرفته نیز، f/1.7 است. این دوربین دارای لرزشگیر اپتیکال هم خواهد بود که در گوشی اوپو رینو شاهد آن نبودیم. همچنین در کنار این دوربین، یک دوربین اولترا واید با لنزی با زاویه دید ۱۱۶ درجه قرار خواهد گرفت.

دوربین سوم از نوع تله فوتو خواهد بود و رزولوشن ۱۳ مگاپیکسلی دارد. اوپو گفته که به کمک این دوربین، زوم ۵ برابری هایبرید در این گوشی فراهم شده که با توجه به این عدد، می‌توانیم حدس بزنیم که لنز این دوربین، زوم سه برابری اپتیکال نسبت به دوربین اصلی خواهد داشت. اگرچه این دوربین زوم به خوبی دوربین پریسکوپی Oppo Reno 10X Zoom نیست اما همچنان دوربین زوم را به دیگر محصولات خانواده رینو آورده است. در نهایت دوربین چهارم هم یک سنسور سیاه‌وسفید ۲ مگاپیکسلی دارد که برای سنجش عمق میدان در عکس‌های پرتره کاربرد خواهد داشت.

نمایشگر ۶.۵ اینچی AMOLED این گوشی، کمی بزرگ‌تر از اوپو رینو اصلی است و حالا اوپو می‌گوید که این نمایشگر، ۹۳.۱ درصد از فضای بخش جلویی گوشی را احاطه کرده است. وجود چنین نمایشگر بزرگ و بدون حاشیه‌ای، این امکان را برای اوپو فراهم کرده تا دوربین سلفی را به صورت پاپ‌آپ و شبیه به باله کوسه طراحی کند. اوپو می‌گوید دوربین سلفی ۱۶ مگاپیکسلی اوپو رینو ۲ تنها در ۰.۸ ثانیه باز می‌شود و این دوربین سلفی، از بوکه در فیلم‌برداری هم پشتیبانی می‌کند.

گوشی اوپو رینو ۲ به پردازنده اسنپدراگن ۷۳۰G مجهز شده و در کنار آن، هشت گیگابایت حافظه رم و ۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی هم قرار می‌گیرد. مدل قبلی اوپو رینو، پردازنده اسنپدراگن ۷۱۰ داشت و رم و حافظه داخلی آن هم به ترتیب ۶ و ۱۲۸ گیگابایتی بود. بنابراین این گوشی همه جوره یک بروزرسانی خوب نسبت به گوشی اصلی است و مخصوصا این موضوع را می‌توان در هنگام بازی‌ها مشاهده کرد زیرا پردازشگر گرافیکی جدیدی، قدرتمند‌تر از نسل قبلی است.

این گوشی قرار است با قیمت پایه ۵۱۵ دلار عرضه شود و تاریخ عرضه نیز ۲۹ شهریور ماه اعلام شده است.

اوپو رینو ۲ Z

گوشی اوپو رینو ۲ Z، دومین گوشی از این خانواده جدید است. این گوشی هم در دوربین اصلی با Oppo Reno2 یکسان خواهد بود با این تفاوت که فاقد لرزشگیر اپتیکال تصویر است. دوربین دوم هشت مگاپیکسلی است و با لنزی با زاویه دید ۱۱۹ درجه، از نوع اولترا واید خواهد بود. دو دوربین دیگر نیز هر دو برای عکس‌های پرتره به کار می‌روند و دو مگاپیکسلی هستند. یکی از این دوربین‌ها مونوکروم خواهد بود و دیگری سنسور رنگی دارد.

نمایشگر این گوشی ۶.۵۳ اینچی و AMOLED است اما حاشیه‌ها کمی ضخیم‌تر شده‌اند و نسبت نمایشگر به بدنه، ۹۱.۶ درصد است. به جای استفاده از دوربین سلفی پاپ‌آپ به شکل باله کوسه نیز اوپو از یک دوربین پاپ‌آپ سلفی معمولی استفاده کرده و دوربین سلفی هم ۱۶ مگاپیکسلی خواهد بود.

Oppo Reno2 Z از پردازنده مدیاتک Helio P90 نیرو می‌گیرد و هشت گیگابایت حافظه رم همراه با ۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی خواهد داشت. باتری محصول نیز ۴۰۰۰ میلی‌آمپری است و با شارژر ۲۰ واتی VOOC 3.0 شارژ می‌شود.

این گوشی از حالا برای پیش‌خرید عرضه شده و اولین خریداران، محصول خود را در تاریخ ۱۴ شهریور ماه دریافت می‌کنند. قیمت نهایی این محصول نیز حدود ۴۲۰ دلار است.

اوپو رینو ۲ F

Oppo Reno2 F نیز با دوربین اصلی ۴۸ مگاپیکسلی همراه خواهد بود. اما این دوربین دیگر ساخت سونی نیست و به نظر می‌رسد اوپو از سنسور سامسونگ ISOCELL GM1 استفاده کرده است. همچنین اندازه این سنسور کمی کوچکتر است و ۱/۲.۲۵ اینچ خواهد بود و لنز آن هم دیافراگم بسته‌تر f/1.79 خواهد داشت. دوربین دوم اما همان دوربین اولترا واید ۸ مگاپیکسلی اوپو رینو ۲ Z است و دو دوربین دیگر هم به Reno2 Z یکسان خواهد بود و برای پرتره استفاده می‌شوند.

این گوشی به پردازنده مدیاتک Helio P70 مجهز شده و به این ترتیب، ضعیف‌ترین محصول خانواده Oppo Reno2 خواهد بود. اما همچنان دارای رم هشت گیگابایتی خواهد بود ولی حافظه داخلی آن هم نصف شده و ۱۲۸ گیگابایتی است.

اگر دوربین‌ها و پردازنده و حافظه داخلی را کنار بگذاریم، گوشی Oppo Reno2 F با Oppo Reno2 Z تفاوتی ندارد و این یعنی نمایشگر این گوشی هم همان پنل ۶.۵۳ اینچی AMOLED، باتری ۴۰۰۰ میلی‌آمپری و دوربین سلفی ۱۶ مگاپیکسلی را دارد.

هنوز خبری از قیمت Oppo Reno2 F در دسترس نیست و تنها می‌دانیم که این گوشی قرار است در ماه نوامبر عرضه شود.

