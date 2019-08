کم شدن فاصله شرکت‌های سازنده گوشی‌های چینی نسبت به سامسونگ خبر جدیدی محسوب نمی‌شود. در این بین هواوی بیشترین خطر را برای این شرکت ایجاد کرده که البته حالا به دلیل تحریم‌های آمریکا، مطابق برنامه از پیش تعیین شده خود نمی‌تواند مقام اول سامسونگ را از آن خود کند.

در بین این رقابت‌های همه‌جانبه، سامسونگ تصمیم گرفته از طریق افزایش همکاری با شرکت‌های چینی درآمد خود را افزایش بدهد. به گزارش The Korea Times، سامسونگ قصد دارد نسبت به گذشته قطعات بیشتری را در اختیار شرکت‌های چینی به‌خصوص هواوی، شیائومی، اوپو و ویوو قرار دهد.

به عنوان مثال می‌توانیم به سنسور ۶۴ مگاپیکسلی ISOCELL Bright GW1 سامسونگ اشاره کنیم که در اختیار شرکت شیائومی قرار گرفته است. همچنین شیائومی قرار است به زودی گوشی دارای سنسور ۱۰۸ مگاپیکسلی ساخت سامسونگ‌ را روانه‌ی بازار کند و اوپو هم در این میان می‌خواهد از سنسورهای دوربین ساخت سامسونگ‌ بهره ببرد.

ظاهرا هواوی قصد دارد تعداد بیشتری از پنل‌های اولد را از سامسونگ‌ خریداری کند. گفته می‌شود نمایشگر هواوی میت ۳۰ و مدل پرو ساخت سامسونگ‌ هستند و این اولین باری است که گوشی‌های سری میت همراه با نمایشگرهای ساخت سامسونگ روانه‌ی بازار می‌شوند. البته لازم به ذکر است که گوشی‌های P30 و P20 پیش از این از نمایشگرهای سامسونگ‌ بهره برده‌اند.

در جدیدترین گزارش مالی سامسونگ، به فروش پایین‌تر از حد انتظار گوشی‌های پرچم‌دار اشاره شده و به نظر می‌رسد این شرکت کره‌ای امیدوار است از طریق فروش قطعات مختلف به شرکت‌های چینی درآمد بیشتری کسب کند و به نوعی کاهش فروش گوشی‌های خود را جبران کند.

