همانطور که احتمالا می‌دانید، طبق شایعات مطرح شده در تاریخ ۱۸ سپتامبر (۲۷ شهریور) گوشی‌های هواوی میت ۳۰ رسما معرفی می‌شوند. این دو گجت، مهم‌ترین پرچم‌داران هواوی هستند که بعد از آغاز تحریم آمریکا علیه این شرکت چینی معرفی خواهند شد.

حالا سخنگوی گوگل به خبرگزاری رویترز اعلام کرده که این گوشی‌ها برای تبعیت از تحریم‌های آمریکا نمی‌توانند از سرویس‌ها و اپلیکیشن‌های گوگل استفاده کنند. از آنجایی که هواوی میت ۳۰ گجت‌های تازه‌نفسی محسوب می‌شوند و قبل از آغاز تحریم‌ها وجود خارجی نداشته‌اند، گوگل برای ارائه‌ی مجوزهای اندروید باید از دولت آمریکا جواز رسمی دریافت کند.

اگر این خبر صحت داشته باشد، گوشی‌های هواوی میت ۳۰ با مشکلات زیادی روبرو خواهند شد.

سخنگوی گوگل ارائه‌ی چنین درخواستی برای دولت آمریکا را نه تایید و نه تکذیب کرده است اما لازم به ذکر است که این شرکت قبلا اعلام کرده که خواستار ادامه همکاری با هواوی است. اگر این خبر صحت داشته باشد، گوشی‌های هواوی میت ۳۰ با مشکلات زیادی روبرو خواهند شد. شاید هواوی این دو گجت را در بازارهای بین‌المللی بدون پلی استور گوگل عرضه کند یا شاید هم این گوشی‌ها فقط در کشور چین روانه‌ی بازار شوند که کاربران آن به فقدان سرویس‌های گوگل عادت دارند.

سیستم‌عامل اختصاصی هواوی موسوم به هارمونی هم اگرچه از لحاظ تئوری می‌تواند جایگزین اندروید شود، ولی هواوی بارها و بارها اعلام کرده که حداقل در سال جاری چنین قصدی را ندارد.

