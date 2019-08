ساعاتی قبل برند ردمی که یکی از زیرمجموعه‌های شیائومی است، گوشی‌های ردمی نوت ۸ و ردمی نوت ۸ پرو را رسما معرفی کرد که در این میان، مهم‌ترین مشخصه مدل پرو بهره‌گیری از دوربین ۶۴ مگاپیکسلی است.

ردمی نوت ۸

قلب تپنده این گوشی تراشه ۱۱ نانومتری اسنپ‌دراگون ۶۶۵ است که از هشت هسته Kyro 260 تشکیل شده و حداکثر توان ۴ هسته از آن بر روی ۲.۲ گیگاهرتز تنظیم شده و چهار هسته دیگر از حداکثر توان ۱.۸ گیگاهرتز بهره می‌برند.

در پنل پشتی این گوشی شاهد ۴ دوربین هستیم که دوربین اصلی از سنسور ۴۸ مگاپیکسلی بهره می‌برد و در ادامه باید به دوربین اولترا واید ۸ مگاپیکسلی، دوربین ماکرو ۲ مگاپیکسلی و دوربین تشخیص عمق ۲ مگاپیکسلی اشاره کنیم. در بخش فوقانی نمایشگر هم یک دوربین ۱۳ مگاپیکسلی عکس‌های سلفی را ثبت می‌کند.

حالا که صحبت از پنل جلویی شد، باید بگوییم که ردمی برای این گوشی نمایشگر ۶.۳ اینچی LCD با رزولوشن فول اچ‌دی پلاس در نظر گرفته است و به همین خاطر حسگر اثر انگشت آن به‌صورت فیزیکی در پنل پشتی تعبیه شده است.





از دیگر ویژگی‌های آن می‌توانیم به باتری ۴۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی با پشتیبانی از شارژ ۱۸ وات و وجود جک هدفون اشاره کنیم. برای خرید مدل پایه این گوشی که مجهز به ۴ گیگابایت حافظه رم و ۶۴ گیگابایت حافظه داخلی است باید مبلغ ۹۹۹ یوان (۱۴۰ دلار) بپردازید. قیمت مدل ۶/۶۴ گیگابایت هم ۱۱۹۹ یوان (۱۶۸ دلار) و قیمت مدل ۶/۱۲۸ گیگابایت هم ۱۳۹۹ یوان (۱۹۶ دلار) است.

ردمی نوت ۸ پرو

اگرچه چند روز قبل شرکت Realme به نوعی نخستین گوشی مجهز به دوربین ۶۴ مگاپیکسلی را معرفی کرد، ولی از لحاظ معرفی رسمی، عنوان نخست نصیب ردمی نوت ۸ پرو می‌شود. این گوشی برای دوربین مذکور، از سنسور ۶۴ مگاپیکسلی ISOCELL Bright GW1 ساخته شده توسط سامسونگ استفاده می‌کند.

اندازه نمایشگر LCD آن به ۶.۵۳ اینچ می‌رسد که مبتنی بر رزولوشن فول اچ‌دی پلاس است و در کل این نمایشگر حاشیه‌های بسیار اندکی دارد و به‌عنوان مثال ضخامت حاشیه‌ی پایینی فقط ۴.۲ میلی‌متر است.

در پنل پشتی این گوشی، دوربین برخلاف مدل معمولی ردمی نوت ۸، در مرکز پنل قرار گرفته‌اند. ردمی برای این گوشی، دوربین اصلی ۶۴ مگاپیکسلی، دوربین اولترا واید ۸ مگاپیکسلی، دوربین تشخیص عمق ۲ مگاپیکسلی و دوربین ماکرو ۲ مگاپیکسلی در نظر گرفته است. دوربین سلفی هم از سنسور ۲۰ مگاپیکسلی بهره می‌برد.

توان پردازشی این گوشی از جانب تراشه هلیو G90T مدیاتک تامین می‌شود و در کنار آن شاهد ۶ یا ۸ گیگابایت حافظه رم و ۶۴ یا ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی هستیم. ظرفیت باتری آن ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعت است که به لطف شارژ سریع ۱۸ واتی به‌سرعت می‌توان آن را شارژ کرد.

مدیاتک از این تراشه به‌عنوان تراشه گیمینگ یاد می‌کند و به همین خاطر گرمای بیشتری تولید می‌کند. ردمی برای حل این مشکل، از سیستم جدید خنک‌کننده مایع استفاده کرده که حرارت داخلی بدنه را کاهش می‌دهد. در ضمن برای اینکه کاربران بتواند راحت و بدون دردسر به‌صورت آنلاین بازی کنند، این گوشی به‌صورت همزمان می‌توان به اینترنت ۴G و وای‌فای متصل شود. با پرداخت مبلغ ۱۳۹۹ یوان (۱۹۶ دلار) می‌توانید مدل مبتنی بر ۶ گیگابایت حافظه رم و ۶۴ گیگابایت حافظه داخلی را خریداری کنید. قیمت مدل‌های ۶/۱۲۸ گیگابایت و ۸/۱۲۸ گیگابایت هم به ترتیب ۱۵۹۹ یوان (۲۲۳ دلار) و ۱۷۹۹ یوان (۲۵۱ دلار) است.

منبع: GSM Arena

The post گوشی‌های ردمی نوت ۸ با دوربین چهارگانه معرفی شدند؛ دوربین ۶۴ مگاپیکسلی برای مدل پرو appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala