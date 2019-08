با توجه به این‌که خانواده گلکسی نوت ۱۰ معرفی شده‌اند، اکنون سامسونگ باید توجه خود را به گلکسی S11 معطوف کند. اما طبق معمول، تا پیش از معرفی این خانواده پرچم‌دار، بازار خبرها و شایعات درباره آن داغ است.

با توجه به اینکه هنوز چند ماه با معرفی خانواده گلکسی S11 فاصله داریم، نمی‌توان کاملا از طراحی و ظاهر این محصول با اطمینان سخن گفت. اما می‌توان درباره چند ویژگی کلیدی این محصول حدس و گمان‌هایی را بیان کرد. برای مثال، می‌توان با قاطعیت اعلام کرد که گلکسی S11 به نسخه‌ای بهبود یافته از اسنپ دراگون ۸۶۵ مجهز خواهد شد. آنچه درباره‌اش مطمئن نیستیم، این است که عضو بعدی پرچم‌داران کهکشانی سامسونگ در چند نسخه تولید خواهد شد.

نسخه‌های مختلف گلکسی S11

با توجه به اطلاعات موثقی که Phone Arena به آن‌ها استناد می‌کند، حداقل سه نسخه از گلکسی S11 در دست توسعه است که با شماره مدل‌های SM-G986 ،SM-G981 و SM-G988 شناخته می‌شوند. در مقایسه با محصول جدید، پرچم‌دار فعلی در چهار نسخه با نام‌های گلکسی S10 ،S10e و S10 پلاس و S10 5G تولید شد که به ترتیب با شماره مدل‌های SM-G975 ،SM-G973 ،SM-G970 و SM-G977 شناخته می‌شدند. به نظر می‌رسد بعضی از شماره مدل‌ها در منابع خبری ذکر نشده‌اند و حتی ممکن است کره‌ای‌ها تصمیم داشته باشند گلکسی S11 را در بیش از جهار نسخه تولید کنند. برخی این احتمال را ممکن می‌دانند که سه شماره مدل ذکر شده مربوط به نسخه‌های ۵G باشند و در کنار آن سه نسخه LTE از گلکسی S11e، گلکسی S11 و گلکسی S11 پلاس نیز تولید شوند که در مجموع مدل‌ها را به ۶ دستگاه افزایش می‌دهند.

البته این موضوع در حد یک گمان است و ماه گذشته دیدیم که گلکسی نوت ۱۰ در دو مدل تولید شده بود و هر یک از آن‌ها دو نسخه ۵G و LTE داشتند که مجموعا خانواده نوت ۱۰ را با ۴ عضو راهی بازار کرد. با توجه به نحوه معرفی نسخه‌های گلکسی نوت جدید، ممکن است سامسونگ برای گلکسی S11 نیز از همین سیاست پیروی کند و دیگر شاهد نسخه‌ای جداگانه مانند S10 5G نباشیم. با توجه به فراگیر شدن شبکه ۵G در بازارهای هدف سامسونگ مانند آمریکا، بعید است سامسونگ فقط به نسخه LTE برای پرچم‌دارانش بسنده کند و بازار رو به رشد گوشی‌های ۵G را از دست بدهد.

همچنین، با در نظر گرفتن این مورد که سامسونگ قصد دارد تا پیش از پایان سال ۲۰۱۹، میان‌رده گلکسی A90 را با دو نسخه LTE و ۵G رونمایی کند؛ بعید به‌ نظر نمی‌رسد که گلکسی S11e به عنوان ارزان‌ترین پرچم‌دار سری S نیز از نسخه ۵G بهره‌مند باشد.

گلکسی فولد جدید

اولین نسخه از گوشی‌های هوشمند تاشونده سامسونگ هنوز به بازار عرضه نشده است. این گوشی پس از تاخیر طولانی مدت، بالاخره در ماه سپتامبر به بازار خواهد آمد. اما مشکلات نسل اول نتوانستند کمپانی کره‌ای را از تصمیمش برای ادامه تولید این نوع محصول منصرف کنند. ظاهرا یک نسخه جدید از گلکسی فولد با شماره مدل SM-F700F در دست توسعه است و با توجه به اینکه گلکسی فولد اولیه با شماره مدل SM-F900F شناخته می‌شود، به نظر می‌رسد با محصولی به مراتب ضعیف‌تر روبرو شویم.

MySmaertPrice که منبع موثق Phone Arena است، احتمال می‌دهد SM-F700F نسخه‌ای تضعیف شده از گلکسی فولد فعلی باشد؛ اما هنوز مشخص نیست سامسونگ تصمیم دارد چه تفاوت‌هایی میان این دو نسخه ایجاد کند. مدتی پیش از نسل دوم گلکسی فولد خبری منتشر کردیم که با توجه به امکانات برتر آن نسبت به نسل اول، بعید به نظر می‌رسد SM-F700F همان گلکسی فولد ۲ باشد. احتمالا این مدل نسخه‌ای کوچکتر و ارزان‌تر از گلکسی فولد خواهد بود که پیش از نسخه دوم عرضه خواهد شد.

دوری از جاه‌طلبی و طراحی ساده‌تر که دردسرهای نسل اول را به همراه نداشته باشد، به همراه قیمت ارزان‌تر می‌تواند در موفقیت نسخه کوچکتر نقش داشته باشد. این محصول می‌تواند کاربرانی را که از قیمت ۲۰۰۰ دلاری گلکسی فولد ناراضی بودند به خود جذب کند. اما در نهایت حدس می‌زنیم دستگاه مورد بحث نیز یک ابزار آزمایشی باشد. متاسفانه تمامی اطلاعات ما از این دستگاه در حد حدس و گمان است و باید منتظر باشیم تا جزئیات بیشتری منتشر شوند.

منبع: Phone Arena

The post شماره مدل‌های جدید سامسونگ به گلکسی S11 و گلکسی فولد جدید اشاره دارند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala