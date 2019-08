عمر فعالیت وان پلاس در دنیای فناوری به یک دهه نمی‌رسد، اما در همین مدت کوتاه توانست در بسیاری از زمینه‌ها برتری خود را به اثبات برساند؛ از جمله پشتیبانی نرم افزاری و ارائه به‌روز رسانی‌های سریع برای گوشی‌های هوشمندش.

با توجه به موفقیت این شرکت در به‌روز رسانی دستگاه‌هایش به اندروید پای و اندروید اوریو، قطعا وان پلاس تلاش می‌کند تا اندروید ۱۰ را نیز به فاصله کمی از انتشار، برای دستگاه‌های محبوبی همچون وان پلاس ۷ و ۷ پرو ارائه کند. گفته می‌شود گوگل قصد دارد نسخه جدید اندروید را در روز سوم سپتامبر برای گوشی‌های پیکسل عرضه کند و طبق معمول انتظار می‌رد وان پلاس با چند هفته اختلاف، در ماه‌های آینده این به‌روز رسانی را برای گوشی‌هایش منتشر کند. اما ظاهرا این بار ماجرا متفاوت خواهد بود.

با توجه به اسکرین شاتی که به‌ تازگی در Reddit ارسال شد، بحث‌هایی بین کاربران صورت گرفته و واحد پشتیبانی نیز پاسخ جالبی داده است. این فرد مدعی شده است که وان پلاس تمایل دارد همزمان با انتشار اندروید ۱۰، این نسخه را برای گوشی‌هایش عرضه کند. البته مشخص نیست که آیا این شرکت واقعا می‌تواند به این هدف بلند پروازانه خود برسد یا خیر. با این حال، هنوز چند روزی با روز سوم سپتامبر و زمان عرضه اندروید ۱۰ فاصله داریم و ممکن است تا آن زمان اتفاق‌هایی رخ دهد. اگر آپدیت مذکور با مشکلات فراوان همراه باشد، ممکن است بین انتشار این نسخه و عرضه آن توسط وان پلاس فاصله ایجاد شود.

اگر این ایده در حد یک شوخی رسانه‌ای بوده باشد و یا وان پلاس از پس اجرای آن بر نیاید، حداقل می‌دانیم که کارشناس خدمات مشتریان وان پلاس تاریخ سوم سپتامبر برای انتشار اندروید ۱۰ را تایید کرده است. البته باید این موضوع را نیز در نظر داشت که نمی‌توان صد درصد درباره صحت این گفتگوهای مجازی و ارتباط واقعی منتشر کنندگان آن‌ها با کمپانی وان پلاس اطمینان حاصل کرد.

تا کنون تنها شرکتی همزمان با گوگل به‌روز رسانی نسخه جدید اندروید را عرضه کرده است، کمپانی اسنشال بود که اندروید پای را برای اسنشال فون ارائه کرد. مورد دیگری که باید به آن توجه کرد، این است که OxygenOS شرکت وان پلاس با وجود تفاوت‌های مختصر با اندروید خالص، کاملا با تجربه‌ای که گوگل با پیکسل‌هایش در اختیار کاربران می‌گذارد یکسان نیست و وان پلاس باید به‌روز رسانی‌های مربوط به قابلیت‌های اختصاصی رابط کاربری خود را نیز به اندروید ۱۰ اضافه کند.

در نهایت اگر وان پلاس بتواند همزمان با گوگل به‌روز رسانی جدید سیستم عامل اندروید را عرضه کند، یک وجه تمایز بزرگ میان خودش و سایر تولید کنندگان گوشی‌های اندرویدی ایجاد کرده است. یکی از بزرگترین مشکلات سیستم عامل اندروید این است که تولید کنندگان گوشی‌های هوشمند به دلایل مختلف، از جمله رابط‌های کاربری اختصاصی، به‌روز رسانی نسخه جدید اندروید را با فواصل زمانی متفاوتی نسبت به گوگل برای گوشی‌های خود عرضه می‌کنند.

