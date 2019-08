مدتی قبل رندرهای مربوط به وان پلاس ۷T منتشر شد و حالا با قاطعیت بیشتری می‌توانیم به مشخصه‌های این گوشی هم اشاره کنیم. این اطلاعات از جانب یکی از افشاگران مشهور منتشر شده که طبق ادعای او، وان پلاس ۷T از اسنپ‌دراگون ۸۵۵ پلاس، ۸ گیگابایت حافظه رم، ۱۲۸ تا ۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی و باتری ۳۸۰۰ میلی‌آمپر ساعتی بهره می‌برد.

در این میان، نمایشگر یکی از مهم‌ترین ارتقاهای این گوشی نسبت به نسل قبلی است. ظاهرا برای وان‌پلاس ۷T نمایشگر ۶.۵۵ اینچی سوپر AMOLED با رزولوشن QHD+ و رفرش ریت ۹۰ هرتز در نظر گرفته شده است. اگرچه در بالای آن بریدگی نمایشگر تعبیه شده، ولی از لحاظ رفرش ریت و رزولوشن، دقیقا مشابه وان‌پلاس ۷ پرو است.

در مورد دوربین هم قبلا گزارش‌هایی منتشر شده بود که حالا بار دیگر تکرار شده‌اند. برای این گوشی باید انتظار بهره‌گیری از دوربین‌های ۴۸ مگاپیکسلی+۱۲ مگاپیکسلی+۱۶ مگاپیکسلی داشته باشیم. در این میان گفته می‌شود دوربین ۱۶ مگاپیکسلی از نوع اولترا واید است و احتمالا دوربین سوم هم از لنز تله‌فوتو بهره می‌برد.

در نهایت طبق اعلام این افشاگر، وان پلاس ۷T و مدل پرو آن در تاریخ ۲۶ سپتامبر (۴ مهر) در کشور هند رسما معرفی می‌شوند.

