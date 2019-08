به‌زودی مردم بریتانیا می‌توانند به دستیار صوتی Beeb با لهجه بریتانیایی دسترسی پیدا کنند که توسط بی‌بی‌سی توسعه داده شده است. این رسانه از دستیار صوتی جدید در تولیدات خود کمک خواهد گرفت که از جمله‌ آن‌ها می‌توان به وب‌سایت بی‌بی‌سی و اپلیکیشن iPlayer اشاره کرد.

این کمپانی به تازگی و در پستی در بلاگ خود که در قالب یک گفتگو مطرح شده بود، از وجود این دستیار صوتی خبر داد. این گفتگو بین جرمی واکر، رئیس بخش توسعه خدمات بی‌بی‌سی و دستیار صوتی Beeb صورت گرفت.

در حال حاضر اطلاعی از پشتیبانی دستیار صوتی Beeb از سرویس‌ها و اپلیکیشن‌های بخش آمریکایی بی‌بی‌سی در دسترس نیست. Beeb لقبی است که مردم بریتانیا از آن برای اشاره به بی‌بی‌سی استفاده می‌کنند و این رسانه تصمیم گرفته است تا از فراگیر بودن این عنوان به سود دستیار صوتی خود استفاده کند. کاربران می‌توانند با گفتن Beeb این دستیار صوتی را فعال کنند.

شاید اطلاع داشته باشید که زبان انگلیسی دو لهجه عمده دارد که با عناوین «انگلیسی بریتانیایی» و «انگلیسی آمریکایی» شناخته می‌شوند. دستیار صوتی جدید بی‌بی‌سی نه تنها با لهجه بریتانیایی عمومی آشنایی دارد، بلکه می‌تواند لهجه‌های محلی بریتانیا را نیز تشخیص دهد.

تقریبا تمام دستیارهای صوتی معروف سخت افزار خاص خود را نیز دارند، مانند اسپیکرهای اکو آمازون که میزبان الکسا هستند، یا گوگل هوم و هوم پاد اپل. بنابراین، منطقی است که بی‌بی‌سی نیز به یک اسپیکر هوشمند برای Beeb فکر کند. اما این شرکت چنین قصدی ندارد و هدف اصلی خود را از توسعه این دستیار صوتی، به کارگیری آن در سرویس‌های شخصی‌اش اعلام کرده است.

جرمی واکر می‌گوید این دستیار صوتی می‌تواند در هر دستگاهی که فکرش را بکنید مورد استفاده قرار بگیرد. بی‌بی‌سی تمایل دارد تا به توسعه دهندگان شخص ثالث نیز امکان دهد از این دستیار صوتی در دستگاه‌های خود استفاده کنند. در نتیجه می‌توان انتظار حضور Beeb در گوشی‌های هوشمند، تبلت‌ها، تلویزیون‌ها و اسپیکرهای هوشمند را نیز داشت. اما بی‌بی‌سی قصد ندارد خودش سخت افزار اختصاصی برای Beeb تولید کند.

واکر مشکل دستیارهای صوتی را جمع‌آوری داده‌های کاربران اعلام می‌کند و از الکسا و گوگل اسیستنت به عنوان دو مثال یاد می‌کند. او معتقد است بی‌بی‌سی یک برند قابل اطمینان است و پیش‌بینی می‌کند Beeb بتواند به نحوی عمل کند که جای گوگل اسیستنت و الکسا را برای کاربرانش پر کند. در حال حاضر بعضی از سرویس‌های بی‌بی‌سی حداقل از یکی از دستیارهای صوتی آمازون و گوگل پشتیبانی می‌کنند.

اما قطعا کاربرانی هم وجود خواهند داشت که از جمع‌آوری اطلاعات خود توسط بی‌بی‌سی و قصد این کمپانی برای جمع‌آوری اطلاعات نگران باشند. شرکت‌های بسیاری اعتراف می‌کنند که داده‌های کاربران اهمیت زیادی برای آن‌ها دارد،‌ اما اوضاع برای بی‌بی‌سی کمی متفاوت است.

ساکنین بریتانیا برای دسترسی به سرویس‌های بی‌بی‌سی باید هزینه پرداخت کنند. این موضوع همیشه برای مردم بحث برانگیز بوده است. برخلاف بسیاری از سرویس‌های مشابه، این بار پرداخت حق اشتراک به دلخواه کاربر نیست. در واقع، اگر شما در بریتانیا صاحب دستگاه تلویزیون باشید، مجبور هستید برای استفاده از آن و تماشای برنامه‌های تلویزیونی هزینه پرداخت کنید. علاوه بر این موضوع، حضور یک دستیار صوتی به عنوان لایه‌ای جدید در خدمات این رسانه می‌تواند به بی‌بی‌سی در تشخیص این که مخاطبانش در چه مکانی هستند، چه چیزی را تماشا می‌کنند و یا به چه چیزی گوش می‌دهند، کمک کند.

انتظار می‌رود بی‌بی‌سی دستیار صوتی Beeb را در سال ۲۰۲۰ به صورت رسمی عرضه کند.

