پس از جنگ تعرفه‌ای آمریکا و چین، گوگل قصد دارد بخش بزرگی از تولیدات خود در چین را به ویتنام منتقل کند. این بخش شامل گوشی‌های پیکسل این شرکت نیز خواهد بود.

دو منبع اطلاعاتی به Nikkei Asian Review اعلام کرده‌اند که گوگل به‌ تازگی یکی از کارخانه‌های قدیمی نوکیا در شمال ویتنام را به مکانی جدید برای تولید گوشی‌های پیکسل تبدیل کرده است. البته این رسانه خبری اعلام کرده است که گوگل به طور کامل چین را ترک نخواهد کرد:

گوگل تمایل دارد بعضی از فعالیت‌هایش را در چین ادامه دهد. این کمپانی آمریکایی می‌داند که اگر بخواهد در تولید سخت افزار جدی باشد، هیچ‌گاه نمی‌تواند بازار بزرگ چین را ترک کند. اما آن‌ها این را هم درک کرده‌اند که با توجه به افزایش هزینه‌ها و محیط بزرگ (چین)، نیاز دارند برای مدت طولانی در خارج از چین تولید داشته باشند تا از تولیدات سخت افزاری‌شان پشتیبانی کنند.

این جابجایی در بحبوحه‌ی جنگ تجاری آمریکا با چین اتفاق می‌افتد؛ جنگی که دوتالد ترامپ با اعمال تعرفه بر کالاهای وارداتی از چین، آتش آن را شعله‌ور کرد. بخشی از این تعرفه‌ها مربوط به کالاهای الکترونیکی شرکت‌های بزرگی مانند گوگل و سایر شرکت‌هایی است که اصالتا آمریکایی هستند، اما محصولات خود را در چین تولید می‌کنند.

Nikkei پیش از این نیز درباره تمایل شرکت‌های گوگل، آمازون، مایکروسافت، دل و اچ‌پی برای انتقال بخش بزرگی از خط تولیدشان به خارج از چین گزارش داده بود. همچنین گفته می‌شود که اپل نیز به دنبال راهی برای خارج کردن خط تولید خود از چین است. در ماه ژوئیه نیز سه تولید کننده اصلی کنسول‌های بازی، یعنی مایکروسافت، سونی و نینتندو در نامه‌ای هشدار دادند که این تعرفه‌ها باعث زیان مشتریان و کسب و کارهای آمریکایی شده‌اند.

اما تعرفه‌ها و جنگ تجاری تنها دلیل مهاجرت‌ شرکت‌های آمریکایی به خارج از چین نیست. افزایش دستمزد نیروی کار دلیل دیگری است که آمریکایی‌ها را به فعالیت در خارج از مرزهای چین ترغیب کرده است.

منبع: Business Insider

The post گوگل برای فرار از تعرفه‌های ترامپ از کارخانه قدیمی نوکیا در ویتنام کمک می‌گیرد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala