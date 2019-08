دو دوربین سونی A6600 و سونی A6100 معرفی شدند

کانن کمتر از یک روز توانست برای معرفی جدیدترین پرچمداران خود در دنیای دوربین‌های APS-C خوشحالی کند. تنها چند ساعت پس از معرفی دو دوربین کانن ۹۰D و M6 Mark II، روز گذشته سونی هم دو دوربین جدید با سنسور APS-C معرفی کرد که شامل سونی A6600 و A6100 می‌شوند. دوربین اول که جایگزین A6500 خواهد شد و به نوعی پرچمدار دوربین‌های کراپ سونی است و دوربین دوم نیز جایگزین A6000 می‌شود تا بهترین دوربین مقرون به صرفه با سنسور APS-C باشد.

بی هیچ مقدمه دیگری، بگذارید سراغ دوربین پرچمدار یعنی سونی A6600 برویم. این دوربین از یک سنسور ۲۴.۲ مگاپیکسلی APS-C و مانت E سونی استفاده می‌کند. این سنسور به خودی خود دارای لرزشگیر پنج جهته خواهد بود که اگر با یک لنز دارای لرزشگیر از آن استفاده شود، می‌توان فیلم‌هایی با کمترین میزان لرزش را ثبت کرد.

سیستم فوکوس خودکار سونی A6600 شامل ۴۲۵ نقطه فوکوس فازی و ۴۲۵ نقطه فوکوس کانتراست می‌شود. این تعداد نقاط فوکوس، به دوربین اجازه می‌دهند تا در هنگام عکاسی و فیلم‌برداری، چه روی انسان و چه روی حیوانات، بتوان از فوکوس خودکار لحظه‌ای با قابلیت دنبال کردن چشم استفاده کرد. همچنین در کنار این سیستم اتوفوکوس فوق پیشرفته که می‌تواند در ۰.۰۲ ثانیه فوکوس کند، سونی A6600 می‌تواند با سرعت ۱۱ فریم در ثانیه عکاسی داشته باشد که این سرعت با شاتر مکانیکی قابل انجام است. سونی A6600 می‌تواند در حالت سایلنت شوتینگ و با شاتر الکترونیکی خود نیز تا ۸ فریم در ثانیه عکاسی داشته باشد.

در بخش فیلم‌برداری، سونی A6660 می‌تواند با رزولوشن ۴K و در سرعت‌های ۲۴، ۲۵ و ۳۰ فریم در ثانیه فیلم‌برداری داشته باشد. این دوربین همچنین دارای دو پورت ۳.۵ میلی‌متری برای اتصال هدفون و میکروفون است. پروفایل‌های تصویربرداری مختلف نیز در این دوربین وجود دارد که از جمله آن‌ها می‌توانیم به S-Log3 و S-Log2 اشاره کنیم. همچنین پروفایل تصویربرداری HLG نیز به این دوربین استفاده شده که به کمک آن، می‌توان در حالت HDR فیلم‌برداری کرد. جدا از این موارد، سونی A6600 قابلیت فیلم‌برداری در رزولوشن ۱۰۸۰P و تا سرعت ۱۲۰ فریم در ثانیه را هم دارد.

درست مثل سونی A6400 که چندی پیش معرفی شد، سونی A600 هم دارای نمایشگر ۳ اینچی LCD است که می‌تواند تا ۱۸۰ درجه بچرخد و به بالای دوربین بیاید تا کاربر بتواند خودش را در هنگام عکاسی یا فیلم‌برداری، ببیند. جدا از این نمایشگر، ویو فایندر الکترونیکی OLED با رزولوشن ۲۳۶۰ هزار نقطه نیز در این دوربین وجود دارد.

بلوتوث، وای‌فای، NFC و پورت میکرو HDMI هم در این دوربین وجود دارد و متاسفانه پورت اتصال و شارژ دستگاه نیز، microUSB است. از سونی انتظار داشتیم حداقل در دوربین پرچمدار کراپ سنسور خود، از پورت USB-C استفاده کند اما به نظر می‌رسد در نسل بعدی این دوربین شاهد چنین پورتی خواهیم بود.

خبر خوشحال کننده دیگر این است که گریپ این دوربین بزرگ‌تر شده زیرا در این محصول از باتری‌های جدید و بهتر سری Z سونی استفاده شده است. باتری سونی A6600 از نوع NP-FZ100 خواهد بود که نسبت به باتری‌های قبلی NP-FW50 که در دیگر دوربین‌های سری ۶۰۰۰ شاهد بودیم، بسیار بهتر است. همچنین بد نیست اشاره کنیم که این باتری با باتری دوربین‌های جدید خانواده A7 هم یکسان است.

دوربین آلفا ۶۱۰۰ نیز دارای همین سنسور ۲۴.۲ مگاپیکسلی خواهد بود و با همان سرعت ۱۱ فریم در ثانیه می‌تواند عکاسی پیاپی داشته باشد. عملکرد ISO سنسور آن و همچنین سیستم فوکوس خودکار آن نیز مثل سونی A6600 فوق‌العاده خواهد بود اما در برخی موارد مثل عمر باتری و ویژگی‌های فیلم‌برداری، ضعیف‌تر است.

برای مثال دوربین سونی A6100 فاقد لرزشگیر پنج جهته سنسور است و همچنین رزولوشن ویوفایندر الکترونیکی آن کمتر است. در این دوربین شاهد پورت هدفون نیستیم و تنها پورت میکروفون وجود دارد در کنار میکرو HDMI و microUSB. در فیلم‌برداری نیز اگرچه همچنان فیلم‌برداری با رزولوشن ۴K و سرعت ۳۰ فریم در ثانیه امکان پذیر است اما، ویژگی دنبال کردن چشم فرد یا حیوان وجود نخواهد داشت. همچنین هیچ پروفایل تصویربرداری برای فیلم‌برداری در این دوربین وجود ندارد. جدا از این موارد، باتری این دوربین نیز همچنان باتری قدیمی و کم ظرفیت NP-FW50 خواهد بود.

این ویژگی‌ها درواقع تنها تفاوت‌های دوربین A6100 با سونی A6600 است و این خبر خوبی برای بسیاری از کاربران خواهد بود زیرا آلفا ۶۱۰۰ قیمت بسیار کمتری نسبت به A6600 دارد!

دوربین بدون آینه سونی A6600 با قیمت پایه ۱۴۰۰ دلار برای بدنه عرضه خواهد شد و قیمت این دوربین با لنز کیت سونی ۱۸-۱۳۵ میلی‌متر، ۱۸۰۰ دلار خواهد بود. این دوربین از ماه نوامبر عرضه می‌شود.

دوربین آلفا ۶۱۰۰ نیز با قیمت پایه ۷۵۰ دلار برای بدنه تنها عرضه می‌شود و با کیت ۱۶-۵۰ میلی‌متر، قیمت آن ۸۵۰ دلار خواهد بود. یک کیت دیگر هم برای این دوربین وجود دارد که در آن دو لنز ۱۶-۵۰ میلی‌متر و ۵۵-۲۱۰ میلی‌متر وجود دارد و قیمت آن ۱۱۰۰ دلار خواهد بود. این دوربین نیز از ماه اکتبر به بازار عرضه خواهد شد. شما درباره این دو دوربین جدید سونی چه فکر می‌کنید؟

