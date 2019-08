آیفون ۱۱ رسما در تاریخ ۱۹ شهریور معرفی خواهد شد

بالاخره انتظارها به سر رسید و اپل دعوتنامه مراسم معرفی آیفون ۲۰۱۹ را ارسال کرد. طبق این دعوتنامه، مراسم معرفی این آیفون‌ها که احتمالا با نام آیفون ۱۱ شناخته خواهند شد، در تاریخ ۱۹ شهریور ماه و در سالن استیو جابز در مقر اصلی اپل در کوپرتینو کالیفرنیا، برگزار خواهد شد.

اگرچه دعوتنامه اپل چیز زیادی از آیفون‌های جدید فاش نمی‌کند اما طبق شایعات، امسال هم شاهد معرفی سه آیفون خواهیم بود. این مدل‌ها قرار است جایگزین آیفون XR، آیفون XS و XS Max بشوند. دوتا از این گوشی‌های که جایگزین سری XS می‌شوند، دارای سه دوربین در بخش پشتی خواهند بود. این سه دوربین مثل آیفون‌های کنونی شامل یک دوربین واید و یک دوربین تله‌فوتو با زوم دو برابری می‌شود و در نهایت دوربین سوم، از نوع اولترا واید خواهد بود. گوشی جایگزین آیفون XR نیز قرار است دارای دو دوربین باشد که شامل دوربین واید و دوربین تله فوتو می‌شود.

جدا از مسئله دوربین‌ها، نامگذاری این آیفون‌ها نیز تبدیل به مسئله‌ای عجیب شده. فعلا مورد اطمینان‌ترین فرد که سال گذشته نام آیفون ۲۰۱۸ را هم به درستی لو داد، گفته که هر سه آیفون امسال آیفون ۱۱ خواهند بود. گوشی جایگزین آیفون XR، با نام آیفون ۱۱، جایگزین آیفون XS با نام آیفون ۱۱ پرو و جایگزین iPhone XS Max با نام iPhone 11 Pro Max عرضه خواهند شد.

در دیگر شایعات نیز داشته‌ایم که قرار شارژ بی‌سیم معکوس به این گوشی‌ها اضافه شود تا کاربران آن‌ها بتوانند ایرپادز با کیس وایرلس شارژ را با گوشی آیفون ۱۱ خود شارژ کنند. ظرفیت باتری هم در این گوشی‌ها بهتر خواهد شد و Face ID هم دارای دوربین عریض‌تری خواهد بود تا در زوایای بیشتری بتواند چهره صاحب خود را تشخیص دهد. همچنین در یک خبر دیگر داشتیم که قرار از یک تکنولوژی ضد شکستن در این گوشی‌ها استفاده شود باید صبر کنیم ببینیم دقیقا با چه چیزی طرف هستیم.

اپل این اواخر، کمتر سعی کرده تا مراسم‌های خود را پیرامون یک محصول برگزار کند. برای مثال سال گذشته هم در مراسم معرفی آیفون جدید، شاهد معرفی اپل واچ سری ۴ و بروزرسانی نرم‌افزاری برای بلندگوی هوشمند هوم پاد بودیم. امسال هم به نظر می‌رسد در کنار معرفی آیفون ۱۱ شاهد معرفی نسل جدید اپل واچ و البته مک بوک پرو ۱۶ اینچی خواهیم بود که بسیاری منتظر آن هستند. جدا از مک بوک پرو جدید، اپل می‌خواهد آیپد پرو جدید را هم معرفی کند اما بعید می‌دانیم در این مراسم شاهد آیپد پرو جدید باشیم.

جدا از این محصولات سخت‌افزاری، اپل در یک سال گذشته چند سرویس نرم‌افزاری هم معرفی کرده که احتمالا در مراسم سه‌شنبه شب، شاهد اطلاعات و اخبار جدید از آن‌ها نیز خواهیم بود. در مورد اپل واچ نیز تنها شنیده‌ایم که این ساعت قرار است در دو نسخه جدید با بدنه تیتانیومی و سرامیکی عرضه شود.

مثل هر سال، ما نیز اینجا در دیجی‌کالا مگ، این مراسم را برای شما به صورت زنده پوشش خواهیم داد. این مراسم دقیقا روز سه‌شنبه، ۱۹ شهریور ماه سال جاری و در ساعت ۹:۳۰ شب به وقت تهران برگزار خواهد شد و فراموش نکنید که مراسم را با ما دنبال کنید. همچنین در بخش نظرها بگویید که شما درباره مراسم پیش رو اپل چه فکر می‌کنید؟ آیا آیفون ۱۱ می‌تواند رقیب خوبی برای پرچمداران امروزی اندرویدی باشد؟

