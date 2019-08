با وجود اینکه عرضه نسل اول گلکسی فولد با مشکلات زیادی مواجه شده و بعد از چند ماه تاخیر قرار است به زودی دوباره عرضه شود، اما این شرکت مشغول توسعه نسل دوم آن است که ظاهرا این مدل جدید مطابق با برنامه از پیش تعیین شده روانه‌ی بازار خواهد شد. طبق گزارش منتشر شده، این گجت تاشو از نمایشگر بزرگ‌تر ۸ اینچی و به جای پلاستیک، از یک پوشش شیشه‌ای بسیار نازک برای محافظت از نمایشگر بهره می‌برد.

در ارتباط با این گجت، سایت LetsGoDigital به پتنت‌های ثبت شده از جانب سامسونگ روبرو شده که احتمالا طراحی نسل جدید گلکسی فولد را نشان می‌دهند و به نظر می‌رسد سامسونگ قصد دارد یکی از این راهکارها را برای کوچک کردن قابل توجه اندازه بریدگی نمایشگر عملی کند. همانطور که در تصاویر زیر می‌بینید، سامسونگ برای این گوشی، مکان بریدگی نمایشگر را در سمت راست، وسط و چپ بخش فوقانی در نظر گرفته و در نهایت باید ببینیم که آیا این راهکارها عملی می‌شوند یا نه.











در ارتباط با مشخصات این گوشی تاشو هم می‌توانیم انتظار تراشه اسنپ‌دراگون ۸۶۵ به همراه مودم ۵G کوالکام X55، همچنین ۱۲ گیگابایت حافظه رم و ۵۱۲ گیگابایت حافظه داخلی را داشته باشیم. هنوز در مورد دوربین هیچ گزارشی منتشر نشده و ولی از آنجایی که گفته می‌شود سامسونگ برای گلکسی اس ۱۱ می‌خواهد دوربین فوق‌العاده‌ای به ارمغان بیاورد، برای نسل دوم گلکسی فولد هم می‌توانیم انتظار ارائه‌ی دوربین بسیار جذابی را داشته باشیم.

در هر صورت نوآوری‌های مربوط به دوربین پرچم‌داران جدید سامسونگ هرچه که باشد، به زودی گزارش‌های بیشتری در مورد آن‌ها منتشر می‌شود و با خیال راحت‌تری می‌توانیم در مورد آن‌ها صحبت کنیم.

