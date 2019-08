پی ۳۰ پرچم‌دار کمپانی چینی هواوی است که نسبت به برخی گوشی‌های رده بالای این شرکت یک مزیت خاص دارد: استفاده از نسخه‌ای از اندروید که سرویس‌های گوگل پلی و اپلیکیشن‌های اصلی گوگل را نیز در برمی‌گیرد. همان‌طور که روز گذشته در خبرها اعلام شد، پرچم‌داران خانواده میت ۳۰ هواوی از دریافت گواهی گوگل برای استفاده از سیستم عامل منبع باز اندروید این شرکت بازمانده‌اند.

تحریم‌های دولت آمریکا علیه هواوی موجب شده است که این شرکت از دریافت خدمات از شرکای آمریکایی خود محروم شود که یکی از بزرگترین این شرکا، گوگل است. پیش از این هواوی اعلام کرده بود که برنامه‌ای برای استفاده از سیستم عامل جدیدش، HarmonyOS در گوشی‌های خانواده میت ۳۰ ندارد. بنابراین، چینی‌ها می‌توانند از یک نسخه دستکاری شده از اندروید استفاده کنند، مانند آنچه تاکنون در تبلت‌های فایر شرکت آمازون شاهد بوده‌ایم.

با وجود این‌که پی ۳۰ در ماه آوریل معرفی شد، هنوز هم یکی از محصولات قدرتمند بازار محسوب می‌شود. با توجه به گزارشی که از سوی LetsGO Digital منتشر شده، هواوی به تازگی درخواستی را به اداره مالکیت معنوی اتحادیه اروپا ارسال کرده که در آن به طراحی دو نسخه جدید از هواوی پی ۳۰ با رنگ‌های جدید اشاره شده است. این گوشی در حال حاضر در رنگ‌های مشکی، Aurora (شفق قطبی) و کریستال یخی موجود است.

اولین نسخه جدیدی که در پتنت هواوی مشاهده می‌کنیم، نسخه‌ای جدید از رنگ کریستالی است که در بخش پایین قاب پشتی حالت چند رنگ را ارائه می‌کند. در واقع این حالت ترکیبی از چند رنگ است که بسته به تابش نور به دستگاه، در هر زمان ظاهر متفاوتی به دستگاه می‌دهد؛ گاهی ممکن است پی ۳۰ آبی به نظر برسد و گاهی هم در رنگ سفید ظاهر شود. تفاوت این نسخه با نسخه‌ای که در حال حاضر در بازار موجود است، در رنگ قسمت بالایی قاب پشتی است. قسمت بالای شیشه قاب پشتی تنها یک رنگ دارد و در زوایای مختلف تغییر رنگ نمی‌دهد. در انتهای مجموعه دوربین دستگاه خطی وجود دارد که به وضوح این دو قسمت رنگی را از یکدیگر جدا می‌کند.

نسخه دوم طراحی جدید هواوی پی ۳۰ شباهت زیادی به طراحی نسخه پاندا از گوگل پیکسل ۲ ایکس ال دارد. مانند نسخه کریستالی، در این نسخه نیز قسمت بالا تا زیر دوربین دستگاه کاملا تک رنگ است و رنگ مشکی را نمایش می‌دهد. اما قسمت دوم ترکیبی بین سفید و خاکستری است که با تابش نور تغییر رنگ می‌دهد.

گفته می‌شود این دو نسخه جدید از هواوی پی ۳۰، هفته آینده و در نمایشگاه IFA 2019 در شهر برلین رونمایی خواهند شد. البته هنوز مشخص نیست که این طراحی جدید برای هواوی پی ۳۰ پرو نیز به کار گرفته خواهد شد یا خیر. پیش از این و در سال ۲۰۱۸ نیز کمپانی چینی از ۴ رنگ جدید برای پی ۲۰ در نمایشگاه IFA برلین رونمایی کرده بود. نمایشگاه IFA 2019 از روز ششم سپتامبر آغاز خواهد شد و تا یازدهم سپتامبر ادامه خواهد داشت. اما هواوی در روز ۱۹ سپتامبر از خانواده پرچم‌دار میت ۳۰ را رونمایی خواهد کرد که اولین محصولات مهم این شرکت پس از تحریم‌های آمریکا خواهند بود.

