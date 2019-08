تمام آنچه که از رویداد سرفیس مایکروسافت انتظار داریم

رویداد سرفیس مایکروسافت در تاریخ دو اکتبر سال جاری برگزار خواهد شد و بسیاری از کاربران و طرفداران محصولات این سری بی صبرانه منتظر معرفی سرفیس‌های جدید هستند. در همین راستا قصد داریم با توجه به شایعات پیرامون این رویداد، پیش‌بینی کنیم چه محصولاتی و با چه ویژگی‌هایی روانه بازار خواهند شد.

بخش سرفیس مایکروسافت چند سالی است که به یکی از پردرآمدترین بخش‌های سخت‌افزاری این شرکت تبدیل شده و برخلاف شکست زودهنگام این شرکت در بازار گوشی‌های هوشمند، تبلت‌ها و لپ تاپ‌های سرفیس به خوبی توانستند از رقابت با بزرگان دنیای فناوری سربلند بیرون آیند.

اخیرا شایعاتی منتشر شده بود مبنی براینکه مایکروسافت قصد دارد تبلت‌هایی با قابلیت تاشو طراحی و روانه بازار کند. اما با توجه به شکست شرکت‌هایی چون سامسونگ و هواوی در این زمینه، بعید به نظر می‌رسد حداقل امسال شاهد عرضه چنین محصولی از سوی مایکروسافت باشیم. بنابراین انتظار می‌رود خط تولید تبلت‌ها و لپ تاپ‌های این شرکت با نمونه‌های ارتقا یافته قبلی ادامه یابد.

اما سوال اینجاست که در رویداد سرفیس مایکروسافت چه خواهد گذشت و باید شاهد معرفی چه محصولاتی از این سری باشیم؟

تبلت سرفیس پرو ۷

با توجه به منابع وب‌سایت Windowsarea.de، تمامی مدل‌های سرفیس پرو ۷ به مودم LTE داخلی مجهز خواهند شد. با این اوصاف پیش‌بینی می‌شود پردازنده ۷ نانومتری اسنپدراگون ۸cx به عنوان قلب تپنده این تبلت‌ها مورد استفاده قرار گیرد که به مودم اسنپدراگون X24 مجهز بوده و سرعت دانلود آن ۲ گیگابایت بر ثانیه است. هرچند پردازنده‌های اینتل نیز از این مودم برخوردارند و اگر مایکروسافت قصد استفاده از این پردازنده‌ها را داشته باشد، به احتمال زیاد شاهد حضور پردازنده‌های نسل دهم اینتل خواهیم بود.

انتظار می‌رود درگاه DisplayPort جای خود را به یک درگاه USB-C دهد و از آنجایی که پورت Surface Connect همچنان در دستگاه وجود دارد، پورت جدید از استاندارد تاندربولت ۳ پشتیبانی نخواهد کرد. همچنین انتظار می‌رود مایکروسافت کیبوردهایی با رنگ‌بندی مختلف نیز برای این دستگاه‌ها در نظر بگیرد. اخیرا نیز پتنتی منتشر شده بود که فرایند ساخت این کیبوردها را به تصویر می‌کشید که حدود ۲۰ درصد از نسل قبل خود سبک‌تر شده‌اند.

اگر مایکروسافت سایز نمایشگر سرفیس پرو ۷ را تغییر ندهد، شاهد یک نمایشگر ۱۲.۳ اینچی خواهیم بود که به احتمال زیاد دارای حاشیه‌های کمتری نسبت به مدل پیشین خواهد بود و احتمالا کمی باریک‌تر از قبل نیز باشد. همچنین مایکروسافت می‌تواند ظرفیت باتری ۴۵ وات/ساعت کنونی را نیز کمی ارتقا دهد. در حال حاضر به گفته این شرکت این باتری می‌تواند تا ۹ ساعت بدون مشکل کاربران را همراهی کند.

سرفیس لپ تاپ ۳

برخلاف سرفیس پرو ۷، سرفیس لپ تاپ ۳ پورت Surface Connect نخواهد داشت و با توجه به کاربردی که لپ تاپ دارد، همه پورت‌های آن را USB-C و USB-A تشکیل خواهند داد.

به گزارش Windowsarea، مایکروسافت سرفیس لپ تاپ جدید خود را با بدنه یکدست آلومینیومی روانه بازار خواهد کرد. بنابراین دیگر خبر از کیبوردهایی با جنس پارچه آلکانتارا نخواهد بود. همچنین مدل‌های مخصوص کسب و کار (بیزنس) این سری امکان تعویض SSD را نیز به کاربر می‌دهد. در رابطه با رنگ‌بندی این لپ تاپ‌ها هم ظاهرا مایکروسافت بالاخره تصمیم گرفت سرفیس لپ تاپ رزگلد را برای همه نقاط جهان در دسترس قرار دهد.

پردازنده این لپ تاپ‌ها را هم طبق معمول اینتل خواهد ساخت و برخلاف شایعات، حداقل فعلا خبری از مدل‌های مبتنی بر پردازنده‌های AMD نخواهد بود.

سرفیس بوک ۳

اگرچه مایکروسافت سرفیس بوک‌ها را با فواصل بیشتری نسبت به سرفیس پرو و سرفیس لپ تاپ عرضه می‌کند، اما انتظار می‌رود نسخه سوم از این محصولات را با پردازنده‌ جدیدتر شاهد باشیم. از آن‌جایی که هیچ اطلاعی از احتمال معرفی این دستگاه در اختیار نداریم، صحبت از ویژگی‌های آن نیز با شک و تردیدهای بیشتری همراه است. اگرچه مدت زمان زیادی از عمر این دستگاه می‌گذرد و بهتر است شاهد معرفی نمونه جدید باشیم، اما در مورد این محصول بهتر است کمی بیشتر منتظر بمانیم.

پروژه Centaurus

در ابتدای متن به این نکته اشاره کردیم که شایعات اخیر از احتمال وجود یک محصول تاشو خبر داده‌اند. محصولی که مایکروسافت پروژه ساخت آن را اواخر سال گذشته شروع کرد و احتمالا همزمان با سیستم‌عامل Windows Core OS معرفی خواهد شد. سیستم‌عاملی که گفته می‌شود به صورت پیش‌فرض قابلیت نصب نرم‌افزارهای اندروید را داراست.

از آن‌جایی که همه چیز در رابطه با این محصول در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، هیچ اطلاعاتی در رابطه با مشخصات فنی این محصول منتشر نشد و شایعات در حال حاضر پیرامون احتمال رونمایی آن وجود دارند. با این اوصاف ممکن است مایکروسافت این دستگاه را در رویداد دوم اکتبر رونمایی کند و در سال ۲۰۲۰ نیز به طور رسمی آن را روانه بازار کند. همچنین امکان برگزاری یک رویداد جداگانه و اختصاصی نیز برای معرفی این محصول وجود دارد که کمی قبل از عرضه آن در سال ۲۰۲۰ برگزار شود.

دیگر محصول سرفیس، هدفون‌های تو گوشی جدید از این سری هست که با نام رمز موریسون شناخته می‌شود. قرار است مانند هدفون‌های بی سیم اپل و سامسونگ، محصول جدید مایکروسافت نیز با قابلیت مشابه روانه بازار شود. همچنین انتظار می‌رود در این رویداد مایکروسافت از کیبوردهایی با کلید مخصوص برنامه آفیس نیز رونمایی کند.

باقی محصولات سرفیس از قبیل سرفیس گو و سرفیس استودیو نیز وجود دارند اما بعید به نظر می‌رسد مایکروسافت برنامه خاصی برای معرفی نسخه‌های جدید آن‌ها تدارک دیده باشد. چراکه شایعات به طور قابل توجهی پیرامون تبلت و لپ تاپ‌های سرفیس هستند و رونمایی دیگر محصولات فعلا در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

همانطور که گفته شد مایکروسافت در تاریخ ۲ اکتبر سال جاری (۱۰ مهر ۱۳۹۸) از محصولات جدید خانواده سرفیس رونمایی خواهد کرد.

