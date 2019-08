به نظر می‌رسد ال‌جی قصد دارد در هفته آینده و در جریان نمایشگاه IFA 2019 از چند گوشی رده بالای جدید با ویژگی‌هایی مانند تجهیز به دو نمایشگر یا بریدگی‌های کوچک صفحه نمایش رونمایی کند. در همین زمان، کمپانی کره‌ای از دو میان‌رده با نام‌های K50S و K40S و یک میان‌رده لوکس با نام Q70 رونمایی خواهد کرد.

البته ال‌جی Q70 در وطن این کمپانی معرفی می‌شود، اما متاسفانه مشخص نیست که به سایر بازارها نیز راه خواهد یافت یا خیر. زمان معرفی این دستگاه روز ششم سپتامبر و قیمت آن حدود ۴۵۰ دلار عنوان شده است. این میان‌رده از مشخصات جذابی برخوردار است که از میان آن‌ها می‌توان به استفاده از چیپست اسنپ دراگون ۶۷۵ به همراه رم ۴ گیگابایت و ۶۴ گیگابایت حافظه داخلی اشاره کرد. ال‌جی Q70 از حافظه جانبی نیز پشتیبانی خواهد کرد و یک باتری ۴۰۰۰ میلی آمپری تامین انرژی آن را برعهده دارد.

نمایشگر Q70 با ابعاد ۶.۴ اینچی، رزولوشن ۱۰۸۰ × ۲۳۱۰ را ارائه می‌کند و در رده نمایشگرهای بی حاشیه ال‌جی به شمار می‌آید که این شرکت آن‌ها را FullVision می‌نامد. ال‌جی در Q70 بریدگی بزرگ بالای نمایشگر را که در پرچم‌دارانش نیز حضور داشت، حذف کرده است که به زیبایی بیشتر پنل جلویی منجر شده است. در واقع این بریدگی جای خود را به حفره درون نمایشگر داده است که در سمت راست بالای پنل نمایشگر قرار دارد.

گرچه ال‌جی در زمینه کنار گذاشتن ناچ از رقبایی مانند سامسونگ و هواوی عقب مانده است، اما باز هم پیشرفت خوبی به نظر می‌رسد که امیدواریم این شرکت در نسل آینده پرچم‌داران خود نیز آن را به کار گیرد. با وجود استفاده از روش جدیدی برای کاهش حاشیه‌های اطراف صفحه نمایش، نمایشگر ۶.۴ اینچی Q70 تنها کمی بلندتر و عریضتر از نمایشگر ۶.۴ اینچی پرچم‌دار V40 ThinQ است.

همچنین، میان‌رده جدید با وزن ۱۹۸ گرم، از v40 ThinQ سنگین‌تر است که دلیل آن استفاده Q70 از باتری بزرگتر است. حفره دورن نمایشگر ال‌جی Q70 میزبان یک سنسور ۱۶ مگاپیکسلی است که وظیفه ثبت سلفی را برعهده دارد. در قاب پشتی نیز سیستم دوربین سه‌گانه متشکل از سه لنز ۳۲ مگاپیکسلی اصلی، ۱۳ مگاپیکسلی فوق عریض و ۵ مگاپیکسلی تشخیص عمق قرار گرفته است. اگر به تمام این ویژگی‌ها، استاندراد مقاومت نظامی IP68 برای مقاومت در برابر آب و گرد و غبار و داک چهارگانه های‌فای را هم اضافه کنید؛ متوجه خواهید شد که قیمت ۴۵۰ دلاری ال‌جی Q70 مناسب به نظر می‌رسد.

The post ال‌جی Q70 اولین گوشی برخوردار از حفره درون نمایشگر شرکت ال‌جی معرفی شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala