ساعت هوشمند گارمین Fenix 6X Pro Solar با قابلیت شارژ خورشیدی معرفی شد

اگر اهل ورزش باشید، احتمالا نام گارمین را تا به حال شنیده‌اید. این شرکت محصولات مختلفی برای ورزشکاران تولید می‌کند و یکی از معروف‌ترین محصول‌های آن‌ها، ساعت‌های هوشمند است. حالا این شرکت چند ساعت هوشمند جدید از خانواده Fenix 6 معرفی کرده که جذاب‌ترین آن‌ها، گارمین Fenix 6X Pro Solar است که می‌تواند با نور خورشید شارژ شود!

عمر باتری این ساعت به طور معمول، ۲۱ روز است اما شیشه خاص Power Glass که روی نمایشگر این ساعت قرار گرفته، می‌تواند تا سه روز دیگر یا شش استفاده از GPS، به عمر باتری گارمین Fenix 6X Pro Solar اضافه کند. سلول‌های خورشیدی این ساعت، در واقع شفاف هستند و روی شیشه ۱.۴ اینچی این ساعت را فرا گرفته‌اند.

نمایشگر این ساعت رزولوشن ۲۸۰ در ۲۸۰ پیکسل دارد و به لطف لایه Transflective، می‌تواند خوانایی بالایی در زیر نور خورشید داشته باشد. با گارمین Fenix 6X Pro Solar می‌توانید از نقشه و مسیریاب آن نیز استفاده کنید که دارای نقشه توپوگرافی و همچنین نقشه مسیرهای اسکی خواهد بود. یک ویژگی دیگر هم در گارمین Fenix 6X Pro Solar به نام PacePro وجود دارد که شما را در دویدن، راهنمایی می‌کند و ویژگی مشابه ClimbPro هم در صعود به قله‌ها به شما کمک مشابه خواهد کرد.

GPS، GLONASS و Galileo در این ساعت وجود دارند تا بتوانند موقعیت مکانی شما را به دقت تشخیص داده و دنبال کنند. همچنین یک ارتفاع سنج هم در این ساعت قرار دارد تا اطلاعات دقیق تغییر ارتفاع شما را ثبت کند. این‌ها تنها سنسورهای گارمین Fenix 6X Pro Solar نیستند و سنسورهای بارومتر، سنسور تشخیص خودکار تصادف، سنسور پایش ضربان قلب و سنسور دنبال کردن اکسیژن خون را هم به لیست سنسورهای این ساعت اضافه کنید.

ساعت هوشمند گارمین Fenix 6X Pro Solar می‌تواند در ماجراجویی‌هایتان در طبیعت، همراه خیلی خوبی برای شما باشد. این ساعت حتی گواهی ضد آب بودن تا ۱۰ATM را هم دریافت کرده در صورتی که بیشتر ساعت‌های هوشمند از جمله اپل واچ سری ۴، تنها تا ۵ATM ضد آب هستند. استفاده مداوم از GPS در این ساعت، یعنی عمر باتری ساعت شما در ۶۰ ساعت تمام خواهد شد. البته اگر به اندازه کافی در زیر نور خورشید باشید، می‌توانید ۶ ساعت دیگر را هم به این عدد اضافه کنید. یک حالت باتری دیگر به نام Expedition هم در این ساعت وجود دارد که می‌تواند عمر باتری ساعت شما را تا ۴۶ روز افزایش دهد و در این شرایط هم اگر نور خورشید به اندازه کافی به ساعت برسد، این عدد به ۵۶ روز خواهد رسید.

در داخل گارمین Fenix 6X Pro Solar حافظه پرظرفیت ۳۲ گیگابایتی وجود دارد که می‌توانید آن را با موزیک‌های اسپاتیفای، دیزر و یا آمازون موزیک پر کنید و با هدفون بلوتوث خود، به ساعت وصل شوید و آن‌ها را گوش کنید. درواقع هیچ ساعت هوشمند دیگری از شرکت‌های مطرح موبایل‌سازی وجود ندارد که دارای چنین حافظه داخلی باشد.

جدا از این موارد، شما همچنان قادر خواهید بود تا اعلان‌های مختلفی که روی گوشی دریافت می‌کنید را روی ساعت هم ببینید. همچنین ویژگی پرداخت موبایلی Garmin Pay هم در این ساعت وجود دارد که متاسفانه برای ما ساکنین ایران، کاربردی نخواهد بود.

بدنه این ساعت از تیتانیوم ساخته شده و قطر بخش رویی آن، ۵۱ میلی‌متر است. ضخامت بدنه ساعت هم در مجموع ۱۴.۹ میلی‌متر است. این ساعت را می‌توانید هم با بند سیلیکونی و هم با بند تیتانیومی خریداری کنید که اگر سراغ بند تیتانیومی بروید، وزن ساعت به ۸۲ گرم می‌رسد. وزن خود بدنه بدون هیچ بندی نیز ۵۴ گرم است. اگر قصد خرید بند دیگری برای این ساعت داشته باشید نیز باید سراغ بند‌های ۲۶ میلی‌متری بروید.

جدا از این ساعت، همانطور که گفتیم چند مدل دیگر ساعت در خانواده Fenix 6 وجود دارد. مدل اول که تنها گارمین Fenix 6 نام می‌گیرد، نمایشگر ۱.۳ اینچی دارد و اندازه خود ساعت هم ۴۷ میلی‌متری است. مدل بعدی با اندازه ۴۲ میلی‌متری و نمایشگر ۱.۲ اینچی، گارمین Fenix 6S نام گرفته است. در نهایت یک مدل بزرگ دیگر با اندازه ۵۱ میلی‌متر و نمایشگر ۱.۴ اینچی وجود دارد که نام آن گارمین Fenix 6X خواهد بود.

مدل پرو دارای حافظه ۳۲ گیگابایتی، نقشه و اتصال به کمک WiFi است. همچنین چند مدل از این ساعت‌ها با شیشه رویی سفایر عرضه می‌شوند که مقاومت بسیار زیادی در برابر خط و خش دارد. و در نهایت اینکه تنها مدل پرو از Fenix 6X است که می‌توان آن را در مدلی با شیشه خورشیدی خریداری کرد.

گران‌ترین مدل یعنی همان گارمین Fenix 6X Pro Solar که با انرژی خورشید هم شارژ می‌شود، ۱۱۵۰ دلار قیمت خواهد داشت که برای یک ساعت هوشمند، زیاد است. مدل پایه‌ای Fenix 6S Pro با اندازه ۴۲ میلی‌متری و ۳۲ گیگابایت حافظه داخلی، از ۷۰۰ دلار قیمت خواهد داشت.

در نهایت، این‌ها تنها محصولات جدید گارمین نخواهند بود و درواقع این شرکت خود را برای نمایشگاه IFA برلین آماده می‌کند. گفته شده سری‌های جدید ساعت‌های هوشمند گارمین با نام‌های Venu، مدل جدید Vivoactive و Vivomove هم در این نمایشگاه معرفی خواهند شد. به طور کل شما درباره ساعت‌های هوشمند گارمین چه فکر می‌کنید؟

