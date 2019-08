سامسونگ گلکسی فولد در تاریخ ۱۵ شهریور در کره جنوبی عرضه خواهد شد!

به نقل از خبری که از زادگاه سامسونگ یعنی کره جنوبی به گوش رسیده، ممکن است ما از آنچه فکر می‌کردید، به عرضه گلکسی فولد نزدیک‌تر باشیم. تا به حال سامسونگ فقط تایید کرده که بالاخره گوشی گلکسی فولد در ماه سپتامبر عرضه خواهد شد اما هنوز زمان عرضه رسمی آن اعلام نشده است.

حالا اما منبعی از داخل شرکت سامسونگ خبری به خبرگزاری Yonhap اعلام کرده که می‌گوید سامسونگ در حال صحبت با اپراتورهای کره جنوبی است تا بتواند گلکسی فولد را از روی ۱۵ شهریور در این کشور عرضه کند. این خبر خوشحال کننده، نشان می‌دهد که قرار نیست آخر ماه سپتامبر شاهد عرضه این گوشی باشیم و سامسونگ همه تلاش خود را گذاشته در هرچه زودتر گلکسی فولد را به بازار برساند.

اسمش را می‌خواهید بگذارید تصادف یا هرچیز دیگری؛ تاریخ ۱۵ شهریور دقیقا روزی است که نمایشگاه IFA برلین به روی عموم باز می‌شود و سامسونگ با این کار، می‌تواند از ابتدا همه توجهات را به سمت خود جلب کند. شاید هم سامسونگ می‌خواهد این گوشی را دوباره در نمایشگاه IFA معرفی کند! همچنین فراموش نکنید که ۱۹ شهریور ماه اپل هم می‌خواهد آیفون ۱۱ را عرضه کند که احتمالا از ۲۹ شهریور عرضه آن آغاز می‌شود. درواقع سامسونگ نه تنها نمی‌خواهد از هیچ کدام از رقبای خود عقب بیفتد، بلکه می‌خواهد تمام توجهات را از ابتدای نمایشگاه IFA، به سمت خود جلب کند.

در هر صورت، اگر هم سامسونگ گلکسی فولد در تاریخ ۱۵ شهریور در کره جنوبی عرضه شود، باز هم باید تا آخر سپتامبر صبر کنیم تا این گوشی در کشور‌های دیگر هم عرضه شود. در این بین چیزی که بیشتر از همه برای آن هیجان داریم، این است که ببینیم در ساخت دوباره این محصول و مواد مورد استفاده در فرآیند ساخت، چه تغییراتی ایجاد شده تا از خرابی نمایشگر داخلی آن جلوگیری کند. شما درباره این خبر چه فکر می‌کنید؟

