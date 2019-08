دیگر به خوبی می‌دانیم که کاربران نسبت به گذشته مدت بیشتری از گوشی‌های خود استفاده می‌کنند و به‌عنوان مثال این مدت زمان برای کاربران آمریکایی، اروپایی و چینی به حدود ۳۰ ماه می‌رسد. به همین خاطر دریافت به‌روزرسانی نرم‌افزاری برای انواع و اقسام گوشی‌ها اهمیت بیشتری پیدا کرده است. شرکت Counterpoint Research گوشی‌هایی که بعد از سه‌ماهه سوم ۲۰۱۸ عرضه شده‌اند را بررسی کرده تا عملکرد شرکت‌ها از لحاظ ارائه اندروید پای مشخص شود و در این زمینه گوشی‌های نوکیا عملکرد فوق‌العاده‌ای داشته‌اند.

در حال حاضر، ۹۶ درصد از گوشی‌های نوکیا که بعد از سه‌ماهه سوم سال گذشته عرضه شده‌اند، مبتنی بر اندروید پای هستند. اگرچه در جدول پایین می‌توانید عملکرد بسیار عالی گوشی‌های این برند را مشاهده کنید، ولی باید بگوییم که حتی این جدول هم حق مطلب را به‌صورت کامل بیان نمی‌کند؛ به‌عنوان مثال باید به گوشی‌هایی مانند نوکیا ۶ و نوکیا ۸ اشاره کنیم که در سال ۲۰۱۷ عرضه شده‌اند و حالا از اندروید پای بهره می‌برند.

سامسونگ با داشتن ۸۹ درصد و شیائومی با داشتن ۸۴ درصد مقام دوم و سوم را از آن خود کرده‌اند. هواوی هم با ۸۲ درصد در مقام چهارم قرار گرفته که فاصله‌ی بسیار کمی با شیائومی دارد. بعد از آن شاهد کاهش قابل توجهی در درصد مربوطه هستیم.

در این جدول، برخی برندها مانند وان‌پلاس لحاظ نشده‌اند که اگرچه گوشی‌های اندکی عرضه می‌کند، ولی از لحاظ ارائه جدیدترین نسخه اندروید ید طولایی دارد. برای یادآوری بگوییم که از وان‌پلاس ۳ به بعد، تمام گوشی‌های این برند از اندروید پای بهره می‌برند که این یعنی اندروید پای برای تمام گوشی‌های وان‌پلاس که از سال ۲۰۱۶ به بعد عرضه شده‌اند، ارائه شده است. نوکیا و شیائومی از لحاظ ارائه‌ی به‌روزرسانی نرم‌افزاری برای مدل‌های میان‌رده خود عملکرد خیلی خوبی دارند و این در حالی است که تنها یک سوم کل گوشی‌های زیر ۲۰۰ دلاری از اندروید پای بهره می‌برند.

علاوه بر ارائه‌ی اندروید پای، موضوع سرعت هم اهمیت زیادی دارد و کاربران گوشی‌های نوکیا بدون اینکه انتظار زیادی بکشند، اندروید جدید را دریافت می‌کنند. در حقیقت، شرکت HMD در کمتر از یک سال موفق شده اندروید پای را برای ۹۴ درصد از گوشی‌های موردنظر عرضه کند.

سامسونگ هم در این زمینه سرعت پایینی دارد و اگرچه بسیاری از گوشی‌های آن در نهایت اندروید پای را دریافت کرده‌اند، ولی تعداد زیادی از کاربران برای این موضوع بیش از ۱۲ ماه منتظر مانده‌اند. هواوی هم سرعت چندان زیادی ندارد ولی شیائومی و لنوو در این زمینه حرف زیادی برای گفتن دارند.

منبع: GSM Arena

The post گوشی‌های نوکیا بیشترین سرعت را در دریافت اندروید پای داشته‌اند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala