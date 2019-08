مایکروسافت تاریخ عرضه هولولنز ۲ را مشخص کرد

طبق اطلاعاتی که مدیران مایکروسافت نیز آن را تایید کردند، هدست واقعیت مجازی هولولنز ۲ قرار است تا چند هفته دیگر به صورت رسمی عرضه شود.

طبق اعلام شرکت مایکروسافت، هدست واقعیت مجازی هولولنز ۲ تا یک ماه دیگر برای فروش در دسترس قرار خواهد گرفت. این خبری بود که هری شام، مدیر بخش واقعیت مجازی مایکروسافت، در طول کنفرانس هوش مصنوعی در شهر شانگهای به آن اشاره کرد تا از این طریق کاربران را غافلگیر کند. همچنین یکی از سخنگویان این شرکت در جریان گفت‌و‌گویی با وب‌سایت TechRadar اعلام کرد مایکروسافت نسخه‌هایی از این هدست را جهت تست در اختیار برخی از کاربران قرار داده و با اطلاعاتی که از این طریق بدست آورده، نسخه نهایی این هدست را با بهبودهای بیشتری روانه بازار خواهد کرد.

هدست هولولنز ۲ در ماه فوریه سال جاری و در جریان کنگره جهانی موبایل معرفی شد اما مایکروسافت تاکون در رابطه با آن حرفی به میان نیاورده بود. هرچند هنوز هم تاریخ انتشار یا قیمت دقیقی برای آن مشخص نشده است.

اما هولولنز ۲ چه تغییرات بزرگی را با خود به همراه خواهد داشت؟

در طول ۶ ماهی که از معرفی این دستگاه می‌گذرد، مایکروسافت ترجیح داده در رابطه با ویژگی‌های این هدست و برنامه‌های خود برای آن سکوت کند. در ماه می سال جاری و در جریان کنفرانس بیلد مایکروسافت، هولولنز ۲ برای پیش خرید در دسترس قرار گرفت. همچنین از نسخه‌ای مخصوص توسعه‌دهندگان نیز رونمایی شد تا توسعه‌دهندگان بتوانند برنامه‌های خود را برای آن طراحی کنند.

قیمت نسخه مخصوص توسعه‌دهندگان این هدست ۳۵۰۰ دلار خواهد بود. همچنین توسعه دهندگان در صورت تمایل می‌توانند هولولنز ۲ را به صورت قسطی و با اقساطی به مبلغ ۹۹ دلار در ماه خریداری کنند.

هولولنز مخصوص توسعه‌دهندگان از نظر سخت‌افزاری هیچ فرقی با نسخه معمولی ندارد اما یک سری ویژگی از قبیل ۵۰۰ دلار اعتبار آژور و امکان استفاده سه ماه رایگان از برنامه‌های Unity Pro و Unity PiXYZ را داراست.

همانند نسل گذشته، هولولنز ۲ نیز بیشتر با هدف کسب و کار روانه بازار خواهد شد و در مدل‌های مختلف با سخت‌افزار قدرتمند و صعیف‌تر در دسترس قرار می‌گیرد. سیستم دید هولولنز ۲ اکنون وسیع‌تر شده و به لطف استفاده از نمایشگرهای ۲K میکرو الکترونیکال، از ۳۴ درجه به ۵۲ درجه ارتقا یافته است. همچنین نسبت تصویر نیز دیگر ۱۶.۹ نیست. یعنی تصاویر کمی بزرگ‌تر از قبل خواهند بود.

طبق اعلام مایکروسافت، هولولنز ۲ اواخر ماه می به صورت کامل از موتور آنریل انجین ۴ (Unreal Engine 4) پشتیبانی کرد. این یعنی تجربه بازی‌های ویدئویی VR از طریق این هدست به تجربه‌ای لذت بخش‌تر بدل خواهد شد.

همچنین مایکروسافت درحال توسعه یک فروشگاه برای هولولنز است که توسعه‌دهندگان می‌توانند برنامه‌های خود را برای آن طراحی کرده و به فروش برسانند. هولولنز ۲ علاه‌ بر این از همه مرورگرها نیز پشتیبانی می‌کند و در حال حاضر فایرفاکس اولین شرکتی است که به جمع شرکای مایکروسافت در این زمینه پیوسته تا مرورگر خود را برای هولولنز عرضه کند.

