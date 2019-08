گفته می‌شود سونی قصد دارد در نمایشگاه IFA 2019 از گوشی اکسپریا ۲ رونمایی کند و عکس‌هایی هم منتشر شده که طراحی این گوشی را نشان می‌دهند. نسل قبلی این گوشی به همراه اکسپریا ۱۰ با داشتن نمایشگر مبتنی بر نسبت ۲۱:۹ بسیار بلندقد محسوب می‌شوند و سونی می‌گوید به همین خاطر برای تماشای فیلم‌های سینمایی ایدئال هستند.

بر اساس این تصاویر، به نظر می‌رسد اکسپریا ۲ هم مبتنی بر چنین نمایشگری است و حالا دوربین‌های اصلی به سمت چپ پنل پشتی منتقل شده‌اند. باقی مشخصه‌ها مانند موقعیت اسپیکر مکالمه، چینش دکمه‌ها و قرارگیری حسگر اثر انگشت در لبه سمت راست بدنه دقیقا مانند نسل قبلی خود است.

سونی در چند سال اخیر نشان داده که خیلی دیر به ترندهای روز ملحق می‌شود و دیر به دیر تغییرات را اعمال می‌کند. اگر این تصاویر منتشر شده صحت داشته باشند، پس بار دیگر شاهد تکرار همین رویکرد سونی هستیم. در رابطه با ویژگی‌های سخت‌افزاری این گوشی اطلاعاتی در دست نداریم ولی باید یادآوری کنیم که اکسپریا ۱ مبتنی بر تراشه اسنپ‌دراگون ۸۵۵ بود و بهره‌گیری این گوشی جدید از اسنپ‌دراگون ۸۵۵ پلاس بعید به‌نظر می‌رسد. در نهایت شاید سونی مانند وان‌پلاس از نمایشگر مبتنی بر رفرش ریت بالاتر استفاده کند که در هر صورت تا چند روز آینده در نمایشگاه IFA 2019 احتمالا با این محصول جدید سونی بیشتر آشنا خواهیم شد.

منبع: The Verge

