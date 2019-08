مشخصات فنی آیفون ۱۱، آیفون ۱۱ پرو و آیفون ۱۱ پرو مکس لو رفت

بعد از ماه‌ها شایعه و اخبار و مختلف، بالاخره اپل رسما اعلام کرد که در تاریخ ۱۹ شهریور مراسمی در شهر کوپرتینو و در سالن استیو جابزر برگزار خواهد کرد. می‌توانیم با اطمینان بگوییم که در این مراسم شاهد سه آیفون ۲۰۱۹ خواهیم بود. اما حالا بگذارید سراغ مشخصات و از همه مهم‌تر، نام این آیفون‌ها برویم. آنطور که خبری از کشور چین منتشر شده، مشخص شده که امسال سه گوشی آیفون ۱۱، آیفون ۱۱ پرو و آیفون ۱۱ پرو مکس معرفی می‌شوند. جدا از این مورد، مشخصات فنی این گوشی‌ها نیز لو رفته است اما فراموش نکنید که هنوز نمی‌توانیم صحت و درستی این اطلاعات را تایید کنیم. اما این اطلاعات با چیزهایی که تا به حال شنیده‌ایم، هم‌خوانی دارند و از همین رو، آن‌ها را منتشر می‌کنیم.

آیفون ۱۱

این گوشی قرار است جایگزین گوشی آیفون XR بشود و درواقع ارزن‌ترین مدل آیفون ۱۱ خواهد بود. درست مثل آیفون XR، قیمت این گوشی نیز ۷۴۹ دلار خواهد بود و نمایشگری دقیقا مثل آیفون XR خواهد داشت. پردازنده این گوشی قرار است A13 باشد که با دیگر مدل‌های آیفون ۱۱ یکسان خواهد بود اما حافظه رم از ۳ گیگابایت به چهار گیگابایت ارتقا یافته است. دوربین سلفی این گوشی نیز قرار است مثل دیگر مدل‌های آیفون ۱۱، رزولوشن ۱۲ مگاپیکسلی داشته باشد. سنسورهای Face ID هم مثل دوربین سلفی، در بریدگی نمایشگر قرار می‌گیرد. همچنین گفته شده Face ID در این گوشی بهبود خواهد یافت و حالا می‌تواند در زاویه عریض‌تری چهره کاربر را تشخیص دهد. این یعنی اگر گوشی روی میز باشد نیز احتمالا می‌تواند چهره فردی که پشت میز نشسته را تشخیص دهد.

البته یک نکته حائز اهمیت این است که در برخی شایعات شنیده شده که Face ID جدید فقط در مدل‌های Pro از آیفون ۱۱ حاضر خواهند بود و نسخه معمولی، Face ID آیفون XR را خواهد داشت. در این زمینه هنوز مطمئن نیستیم و باید تا ۱۹ شهریور و معرفی آیفون‌های جدید صبر کنیم.

از این موارد که بگذریم، آیفون ۱۱ قرار است باتری با ظرفیت ۳۱۱۰ میلی‌آمپر داشته باشد که نسبت به باتری ۲۹۴۲ میلی‌آمپری آیفون XR، پیشرفت کمی دارد. این گوشی فاقد سنسورهای ۳D Touch خواهد بود و قرار نیست از قلم‌های اپل پنسل پشتیبانی کند. در بخش پشتی این گوشی نیز دو دوربین ۱۲ مگاپیکسلی قرار می‌گیرد که یکی لنزی با زاویه دید مشابه آیفون XR خواهد داشت اما دوربین دوم، از نوع تله فوتو خواهد بود و زوم دو برابری را به این گوشی می‌آورد.

در پایان، این گوشی از WiFi 6 پشتیبانی خواهد کرد. شارژ بی‌سیم و همچنین شارژ بی‌سیم معکوس هم در این محصول وجود خواهد داشت. در نهایت، حافظه‌های داخلی این گوشی نیز ۶۴/۲۵۶/۵۱۲ گیگابایتی خواهد بود.

آیفون ۱۱ پرو

این گوشی قرار است جایگزین آیفون XS شود و قرار است نمایشگر OLED آن، دقیقا با آیفون XS یکسان باشد. البته یک تفاوت وجود خواهد داشت و آن حذف ۳D Touch از نمایشگر این محصول است. پردازنده این گوشی نیز قرار است Apple A13 باشد و Face ID آن نیز بهبود یافته تا با زاویه دید بیشتری، چهره کاربر را تشخیص دهد. در بخش جلویی این گوشی شاهد دوربین ۱۲ مگاپیکسلی سلفی نیز خواهیم بود. شارژ بی‌سیم معکوس و WiFi 6 نیز از دیگر مشخصات این گوشی است.

اما چیزی که آیفون ۱۱ پرو را از iPhone 11 متفاوت می‌کند، این است که این گوشی دارای رم ۶ گیگابایتی خواهد بود و دارای سه دوربین در بخش پشتی خودش است. این سه دوربین شامل یک دوربین استاندارد و یک دوربین تله‌فوتو به اضافه یک دوربین اولترا واید می‌شود. پشتیبانی از اپل پنسل نیز در این گوشی وجود خواهد داشت و حافظه داخلی این گوشی، ۱۲۸/۲۵۶/۵۱۲ گیگابایتی خواهد بود.

یک نکته هیجان انگیز راجع به این محصول نسبت به آیفون XS، افزایش ظرفیت باتری است! iPhone 11 Pro قرار است باتری ۳۱۹۰ میلی‌آمپری داشته باشد که از باتری ۲۶۵۸ میلی‌آمپری نسل قبلی، بهتر خواهد بود. یک نکته دیگر درباره این گوشی که در آیفون ۱۱ شاهد آن نخواهیم بود، این است که این گوشی در مدل‌هایی با شیشه مات عرضه خواهد شد. قیمت محصول هم همچنان ۹۹۹ دلار برای مدل پایه خواهد بود.

آیفون ۱۱ پرو مکس

در نهایت این محصول، قرار است بهترین پرچمدار اپل در سال ۲۰۱۹ باشد که جایگزین آیفون XS مکس خواهد شد. نمایشگر این گوشی با نسل قبلی یکسان خواهد بود و تنها تفاوت، حذف ۳D Touch از این نمایشگر است. Face ID بهبود یافته در این گوشی نیز مثل دیگر مدل‌های آیفون ۱۱ حضور خواهد داشت و دوربین سلفی ۱۲ مگاپیکسلی، پردازنده A13، شارژ بی‌سیم معکوس و WiFi 6، از جمله مشخصات مشترک این گوشی با دو مدل دیگر آیفون ۱۱ است. همچنین حافظه رم و سه دوربین اصلی این گوشی نیز با iPhone 11 Pro یکسان خواهد بود و پشتیبانی از اپل پنسل هم در نمایشگر این محصول وجود خواهد داشت. باتری این گوشی هم ۳۵۰۰ میلی‌آمپری خواهد بود که نسبت به باتری ۳۱۷۴ میلی‌آمپری iPhone XS Max، پیشرفت قابل توجهی داشته است.

از نظر حافظه داخلی نیز iPhone 11 Pro Max با آیفون ۱۱ پرو تفاوتی نخواهد داشت و در مدل‌های ۱۲۸/۲۵۶/۵۱۲ گیگابایتی و با قیمت پایه ۱۰۹۹ دلار عرضه خواهد شد. شیشه پشتی مات نیز در مدل‌های این گوشی وجود خواهد داشت.

در نهایت، گفته شده که شارژر ۱۸ واتی در بسته‌بندی هر سه مدل آیفون جدید حاضر خواهد بود تا به این ترتیب با شارژرهای ۵ واتی خداحافظی کنیم. همچنین از آن‌جایی که این شارژر از تکنولوژی USB PD برای شارژ سریع استفاده می‌کند، در بسته بندی هر سه مدل آیفون ۱۱ شاهد کابل USB-C به لایتنینگ خواهیم بود. همچنین حضور ۵G در آیفون‌های امسال منتفی است و در سال ۲۰۲۰ باید شاهد عرضه اولین آیفون ۵G از طرف اپل باشیم. شما درباره سه مدل آیفون ۱۱ چه فکر می‌کنید؟

