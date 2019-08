به نظر می‌رسد اخبار این چند روز قرار است مدام درباره آیفون ۱۱ باشد. پریشب اپل رسما اعلام کرد که در تاریخ ۱۹ شهریور قرار است مراسمی در سالن استیو جابز در مقر اپل، یعنی اپل پارک، برگزار کند که انتظار داریم در این مراسم، سه آیفون جدید با نام‌های آیفون ۱۱، آیفون ۱۱ پرو و iPhone 11 Pro Max معرفی شوند. حالا خبری جدید منتشر شده که زمان عرضه این سه گوشی را مشخص می‌کند.

با توجه به این خبر و البته سابقه اپل در تاریخ عرضه آیفون‌های هرسال، می‌توانیم به این خبر اعتماد کنیم. آنطور که گفته شده، قرار است پیش‌فروش این آیفون‌ها از روز جمعه ۱۳ سپتامبر مصادف با ۲۲ شهریور، توسط خود اپل و البته اپراتورهای موبایلی آمریکا، آغاز شود. این یعنی اولین جمعه پس از معرفی آیفون که با سنت اپل در سال‌های قبل هم یکسان است. سپس زمان عرضه محصول و رساندن آیفون‌های پیش‌خرید شده به دست مشتریان، ده روز پس از مراسم انجام خواهد شد که امسال مصادف می‌شود با ۲۹ شهریور ماه.

۲۹ شهریور فقط قرار نیست سه آیفون جدید در آمریکا عرضه شوند بلکه این محصولات در کشورهایی که در موج اول عرضه آیفون ۱۱ قرار داشته باشند نیز عرضه خواهد شد. این یعنی دقیقا یک هفته پس از آغاز پیش‌فروش، آیفون ۱۱ به دست صاحبان آن‌ها خواهد رسید. با این تفاسیر و سابقه اپل در عرضه آیفون، عجیب نیست که این زمان‌ها دقیق باشند و با اطمینان بگوییم که ۲۹ شهریور شاهد عرضه آیفون ۱۱ خواهیم بود.

نکته جالب این است که احتمالا مثل هر سال، یک یا دو روز پس از عرضه جهانی این گوشی، شاهد عرضه آیفون ۱۱ در بازار کشورمان نیز خواهیم بود. معمولا آیفون طرفداران و خواهان زیادی در ایران دارد و از همین رو، شرکت‌ها و اشخاص مختلف، سعی می‌کنند تا همان یکی دو روز اول، آیفون جدید را وارد بازار کنند. البته از همین حالا می‌توانیم بگوییم قیمت این گوشی در چند روز اول در کشور ما، سرسام آور خواهد بود و باید صبر کرد تا قیمت آن به قیمت منطفی نزدیک‌تر شود.

اگر خبرها را دنبال نکرده‌اید، امسال شاهد سه مدل آیفون ۱۱ خواهیم بود که که مدل پایه جایگزین آیفون XR می‌شود. دو مدل آیفون ۱۱ پرو و پرو مکس نیز قرار است جایگزین آیفون XS و XS مکس شوند. نکته جالب این است که امسال شاهد عرضه اولین آیفون‌ها با سه دوربین خواهیم بود که در اصل همان مدل‌های آیفون پرو هستند و دوربین سوم، از نوع اولترا واید خواهد بود.

همچنین لازم به ذکر است که امسال هر سه گوشی در یک تاریخ عرضه خواهند شد. پارسال آیفون XR به دلیل مشکل در تولید، یک ماه دیرتر عرضه شد و سال قبل از آن نیز، آیفون X با تاخیر یکی دو ماهه عرضه شد.

