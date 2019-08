همانطور که می‌دانید، بر خلاف گوشی‌های سری اس ۱۰، گوشی‌های سری گلکسی نوت ۱۰ دارای حفره‌ای در قسمت بالای نمایشگر خود هستند و همین مسئله انتخاب تصویر زمینه مناسب برای نمایشگر این گوشی را کمی آسوده‌تر می‌کند.

اگرچه گوشی‌های سری گلکسی نوت ۱۰ به تازگی معرفی شده‌اند، اما تصاویر زمینه زیبایی برای آن منتشر شده که می‌توانید در زیر مشاهده کنید. لازم به ذکر است که تمامی تصاویر برای دانلود رایگان هستند.

لینک دانلود

لینک دانلود

لینک دانلود (ازوب‌سایت سامسونگ)

لینک دانلود (ازوب‌سایت سامسونگ)

لینک دانلود



لینک دانلود

لینک دانلود

لینک دانلود

لینک دانلود

همانطور که اشاره شد، چون نوت ۱۰ اخیرا معرفی شده هنوز تصاویر زیادی برای آن طراحی نشده است. اما در روزهای پیش رو قطعا تصاویر زمینه زیباتر و با کیفیت‌تر نیز در دسترس خواهد بود که می‌توانید آن‌ها را دانلود کنید.

لازم به ذکر است که دو تصویری که از طریق وب‌سایت سامسونگ در دسترس قرار داند تنها از طریق گوشی موبایل قابل دریافت هستند. البته با هر گوشی موبایل هم نمی‌توانید به این دو تصاویر دسترسی داشته باشید.

منبع: androidcentral

The post بهترین تصاویر زمینه مخصوص نمایشگر گلکسی نوت ۱۰ appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala