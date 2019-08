اولین تصاویر وان پلاس ۷T پرو و نسخه مک لارن آن لو رفت

یکی از خبرهایی که در هفته‌های گذشته داغ بوده، نسل جدید پرچمداران شرکت وان پلاس است. این شرکت می‌خواهد در تاریخ ۴ مهر ماه مراسمی را در کشور هند برگزار کند. تا به اینجا می‌دانستیم که در این مراسم شاهد معرفی اولین تلویزیون این شرکت یعنی OnePlus TV در کنار گوشی وان پلاس ۷T خواهیم بود. حالا اما تصاویر وان پلاس ۷T پرو نیز منتشر شده که نشان می‌دهد این گوشی را هم در این مراسم خواهیم دید.

تا به حال مشخصات گوشی وان پلاس ۷T لو رفته که نشان می‌دهد این گوشی با دوربین سه گانه و نمایشگر ۹۰ هرتزی، پیشرفت زیادی نسبت به نسل قبلی خود یعنی وان پلاس ۷ داشته است.

با وجود اینکه وان پلاس ۷T قرار است این مقدار پیشرفت داشته باشد، تصور می‌شد دیگر شاهد ۷T Pro نباشیم اما همانطور که در تصویر بالا می‌بینید، این گوشی نیز لو رفته است. وان پلاس ۷T پرو قرار است در رنگ آبی جدید عرضه شود و یک نسخه مک لارن هم از آن عرضه خواهد شد تا به این ترتیب این گوشی جایگزین وان پلاس ۶T مک لارن شود. OnePlus 7T Pro مک لارن هم مثل نسل قبلی خود، ترکیبی از طرح فیبر کربن همراه با رگه‌های نارنجی در بخش پشتی خواهد داشت.

و در نهایت، باید بگوییم که وان پلاس ۷T پرو از نظر طراحی، دقیقا مشابه وان پلاس ۷ پرو معمولی خواهد بود و به جز رنگ‌های جدید، هیچ چیزی در طراحی آن تغییر نکرده است. با این تفاسیر، جدیدترین گوشی وان پلاس، وان پلاس ۷T معمولی خواهد بود که نه تنها چینش دوربین آن جدید است بلکه از بریدگی کوچک‌تری در نمایشگر بهره می‌برد و نمایشگر ۹۰ هرتزی هم خواهد داشت.

از نظر مشخصات فنی، وان پلاس ۷T پرو هم پیشرفت‌هایی خواهد داشت. برای مثال در این گوشی نیز قرار است از پردازنده اسنپدراگن ۸۵۵ پلاس استفاده شود. همچنین گفته شده ظرفیت باتری این گوشی هم از ۴۰۰۰ میلی‌آمپر به ۴۰۸۰ میلی‌آمپر می‌رسد که البته تغییر چندان بزرگی نیست. دیگر مشخصات فنی این گوشی اما درست مثل OnePlus 7 Pro خواهد بود که این شامل نمایشگر، حافظه داخلی و حافظه رم می‌شود.

در بخش نرم‌افزاری نیز شنیده شده که هر دو گوشی خانواده ۷T قرار است از یک حالت عکاسی ماکرو بهره ببرند. پشتیبانی از فیلم‌برداری در فرمت HEVC هم به این گوشی‌ها اضافه خواهد شد. همچنین شارژر این گوشی‌ها نیز نام Warch Charge 30T را خواهد داشت که در واقع همان Warp Charge 30 کنونی است با این تفاوت که نام تغییر کرده است. جالب اینجاست که وان پلاس ۷ از شارژر ۲۰ واتی بهره می‌برد اما حالا قرار است در وان پلاس ۷T نیز شاهد شارژر ۳۰ واتی باشیم.

با این تفاسیر، سوالی که مطرح است این است که چرا باید سراغ وان پلاس ۷T پرو رفت وقتی وان پلاس ۷T تمام ویزگی‌های نسخه پرو را دارا است؟ شما در این زمینه چه فکر می‌کنید؟

