طبق آخرین گزارش‌هایی که در رابطه با ساعت هوشمند گلکسی واچ اکتیو ۲ منتشر شد، قرار بود این ساعت هوشمند در تاریخ ۶ سپتامبر برای پیش‌ خرید در دسترس قرار گیرد و همچنین ۲۷ سپتامبر به صورت رسمی عرضه شود.

اما به نظر می‌رسد سامسونگ می‌خواهد ساعت هوشمند جدید خود را کمی زودتر از آن‌چه که پیشتر و به طور رسمی اعلام کرده بود منتشر کند. این شرکت اعلام کرد ساعت‌های گلکسی واچ اکتیو ۲ در تاریخ ۶ سپتامبر رسما در کره جنوبی برای خرید در دسترس قرار می‌گیرد.

البته به نظر می‌رسد ۶ سپتامبر زمان عرضه مدل‌های بلوتوثی گلکسی واچ اکتیو ۲ باشد و کاربران علاقه‌مند به مدل‌های LTE باید مدت زمان بیشتری را منتظر بمانند.

در رابطه با قیمت این ساعت‌ها هم باید گفت مدل ۴۰ میلی‌متری با قیمت ۲۴۵ دلار و مدل ۴۴ میلی‌متری با قیمت ۲۸۰ دلار در دسترس خواهند بود. اما مدلی که جنس بدنه آن از جنس استیل ضد زنگ است قیمت بیشتری خواهد داشت و لذا کاربران باید بهایی معادل ۳۳۰ دلار را برای آن بپردازند. همچنین برای مدل بزرگ‌تر این ساعت مبلغ ۳۶۵ دلار در نظر گرفته شده است.

اینکه گلکسی واچ اکتیو ۲ به صورت جهانی در چه تاریخی عرضه می‌شود هنوز مشخص نیست و فعلا حتی امکان پیش خرید آن هم وجود ندارد.

بیشتر بخوانید: ساعت گلکسی واچ اکتیو ۲ در مقابل گلکسی واچ اکتیو

منبع: phonearena

The post سامسونگ گلکسی واچ اکتیو ۲ زودتر از انتظار روانه بازار خواهد شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala