شرکت مخابرات کانادایی تاریخ انتشار اندروید ۱۰ را لو داد

به لطف شرکت مخابرات راجرز کانادا، تاریخ انتشار رسمی اندروید ۱۰ مشخص شد.

طبق جدولی که راجرز از زمان دریافت اندروید ۱۰ توسط گوشی‌های پیکسل منتشر کرد، به نظر می‌رسد این سیستم‌عامل حداکثر تا ۲ روز دیگر در دسترس کاربران قرار خواهد گرفت. البته ۳ سپتامبر ۲۰۱۹ زمانی است که طبق جدول زمان‌بندی راجرز، گوشی‌های گوگل پیکسل این بروزرسانی را دریافت می‌کنند. و خب طبیعتا شرکت‌های دیگر با کمی تاخیر بروزرسانی اندروید را دریافت خواهند کرد.

جالب اینجاست راجرز از اندروید ۱۰ با نام Q OS یاد کرده؛ یعنی نامی که دیگر برای این سیستم‌عامل مورد استفاده قرار نمی‌گیرد. با این اوصاف واضح است که منظور همان اندروید ۱۰ است.

طبق برنامه ریزی‌های گوگل، این سیستم‌عامل در سه ماه سوم ۲۰۱۹ باید در دسترس قرار گیرد و از آنجایی هم که سپتامبر آخرین ماه از سه ماه سوم سال جاری است، بنابراین می‌توان با اطمینان گفت کاربران می‌توانند گوشی‌های اندرویدی خود را در صورت امکان، در ماه سپتامبر به اندروید ۱۰ ارتقا دهند.

وب‌سایت Phonearena چند روز پیش تصویری از مکالمه خود با دو تا از اعضای تیم پشتیبانی گوگل منتشر کرد که طی آن از زمان عرضه اندروید ۱۰ برای گوشی گوگل پیکسل ۳a پرسید. هردوی آن‌ها به تاریخ سوم سپتامبر ۲۰۱۹ اشاره داشتند. بنابراین می‌توان گفت قطعا این تاریخ درست است اما فقط برای گوشی‌های پیکسل.

اگرچه ممکن است این تاریخ دستخوش تغییراتی شود، اما مسلما به زودی (به احتمال زیاد در ماه سپتامبر) شاهد انتشار رسمی دهمین نسخه از اندروید برای گوشی‌های اندرویدی خواهیم بود.

