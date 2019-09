با وجود اینکه به احتمال زیاد گوشی‌های هواوی میت ۳۰ فاقد سرویس‌ها و اپلیکیشن‌های گوگل خواهند بود، ولی این شرکت قصد دارد در تاریخ مقرر از این گجت‌ها رونمایی کند. شرکت هواوی ساعاتی قبل در اکانت توییتر خود پستی منتشر کرد که طبق آن خانواده هواوی میت ۳۰ در تاریخ ۱۹ سپتامبر (۲۸ شهریور) در شهر مونیخ رسما معرفی می‌شوند.

همانطور که گفتیم، ظاهرا این گوشی‌ها نمی‌توانند از نسخه کامل اندروید بهره ببرند و از آنجایی که سرویس‌ها و اپلیکیشن‌های گوگل برای میلیون‌ها کاربر در سرتاسر جهان اهمیت خیلی زیادی دارند، این فقدان می‌تواند برای هواوی بسیار گران تمام شود. در رابطه با مشخصه‌های سخت‌افزاری هم گفته می‌شود هواوی میت ۳۰ پرو از تراشه کایرین ۹۹۰ بهره می‌برد و تا چند روز دیگر در نمایشگاه IFA 2019 از این تراشه رونمایی خواهد شد. در رابطه با دوربین هم انتظار داریم که نسبت به نسل قبلی یعنی هواوی میت ۲۰ پرو شاهد ارتقای قابل توجهی باشیم و در ضمن به احتمال زیاد مدل ۵G آن هم معرفی می‌شود.

علاوه بر موارد ذکر شده، به احتمال زیاد در این مراسم به وضعیت گوشی تاشو هواوی میت ایکس هم اشاره می‌شود که طبق گزارش‌ها، اندکی بازطراحی شده و حالا از ویژگی‌های جدیدی بهره می‌برد. در نهایت باید بگوییم که هفته گذشته پوستر تبلیغاتی مربوط به هواوی میت ۳۰ پرو منتشر شده که طراحی خاص ماژول دوربین آن را نشان می‌دهد.

منبع: ۹To5Google

