رندرهای جدیدی از گوشی سونی اکسپریا ۲ منتشر شد

در ماه می سال جاری، قبل از عرضه رسمی اکسپریا ۱، شاهد انتشار تصاویری از سونی اکسپریا ۲ بودیم. روز گذشته نیز بار دیگر رندرهایی از این گوشی مورد انتظار منتشر شد.

سری گوشی‌های سونی اکسپریا برای شرکت سونی یک شکست بسیار بزرگ محسوب می‌شود. کاهش فروش گوشی‌های سونی موجب شد در چند سال اخیر شایعه خروج این شرکت از بازار گوشی‌های هوشمند بیش از پیش به گوش برسد.

در طول سالیان اخیر عملکرد سونی به گونه‌ای بوده که به هر صورتی شده در بازار باقی بماند. در همین راستا،‌ امسال سونی برای شروع رقابتی تازه و فراموش کردن شکست‌های گذشته، نام‌گذاری گوشی‌های خود را به جای حروف انگلیسی به اعداد تغییر داد و اولین پرچم‌دار خود را با نام اکسپریا ۱ مجهز به یک نمایشگر بزرگ با نسبت تصویر ۲۱:۹ روانه بازار کرد.

از آن‌جایی که قبلا سونی گوشی‌های پرچم‌دار خود را هر ۶ ماه یکبار معرفی می‌کرد، جای تعجب نیست حالا که حدودا ۳ ماه از عرضه اکسپریا ۱ می‌گذرد، شاهد رندرهایی از نسل بعدی این گوشی باشیم.







مشخصات فنی

طبق آخرین شایعات پیرامون مشخصات فنی سونی اکسپریا ۲، به نظر می‌رسد پرچم‌دار جدید سونی از یک نمایشگر ۶.۱ اینچی امولد با وضوح تصویر ۲۵۲۰ × ۱۰۸۰ بهره می‌برد. نمایشگری که از هر نظر نسبت به اکسپریا ۱ یک عقب گرد محسوب می‌شود. چراکه اکسپریا ۱ از یک نمایشگر ۶.۵ اینچی با وضوح تصویر ۳۸۴۰ × ۱۶۶۴ یا ۴K بهره می‌برد.

یکی از مزیت‌های پرچم‌دار جدید سونی به نسبت نسل قبل می‌تواند اندازه کوچک آن باشد. به عبارتی ۶.۱ اینچ شاید به نسبت گوشی‌های امروزی کوچک به نظر برسد، اما نگه داشتن آن در دست نیز بسیار آسوده‌تر خواهد بود. همچنین وزن گوشی نیز به مقدار قابل توجهی کاهش می‌یابد.

اکسپریا ۲ از ابعاد ۱۵۸ × ۶۸.۳ × ۸.۳ میلی‌متر برخوردار است. یعنی کمی کوچک‌تر از اکسپریا ۱ با ابعاد ۱۶۷ × ۷۲ × ۸.۲ میلی‌متر. به عبارتی می‌توان گفت از نظر ظاهر، اکسپریا ۲ نسخه کوچک شده اکسپریا ۱ محسوب می‌شود با یک تفاوت؛ دوربین سه‌گانه پشتی به جای قرار گرفتن در وسط، در سمت چپ دیده می‌شود. این احتمال هم وجود دارد که به علت شباهت زیاد این گوشی با نسل قبل خود، نام آن نیز اکسپریا ۱s، اکسپریا ۱r یا اکسپریا ۱v نامیده شود!

انتظار می‌رود سونی این گوشی را در رویداد IFA 2019 که قرار است بین روزهای ۶ الی ۱۱ سپتامبر برگزار شود، رونمایی کند. اخیرا نیز در بنچمارک GFXBench، شاهد حضور این گوشی با ۶ گیگابایت رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی بودیم. یعنی از این نظر هیچ پیشرفتی نسبت به اکسپریا ۱ شاهد نبودیم.

به نظر می‌رسد مشخصات دوربین این گوشی نیز دقیقا همان چیزی باشد که در اکسپریا ۱ شاهد بودیم. یعنی یک دوربین اصلی ۱۲ مگاپیکسلی با اندازه دریچه دیافراگم f/1.6، یک دوربین ۱۲ مگاپیکسلی تله‌فوتو با قدرت بزرگ‌نمایی اپتیکال دو برابری و یک دوربین ۱۲ مگاپیکسلی فوق عریض.

با توجه به نمایشگر کوچک‌تر این گوشی، به احتمال زیاد حجم باتری آن نیز به مقدار قابل توجهی کاهش خواهد یافت. در حال حاضر آنچه که در اکسپریا ۱ شاهد هستیم یک باتری ۳۳۳۰ میلی‌آمپر ساعتی است که می‌تواند برای اکسپریا ۲ تا ۳۱۷۰ میلی‌آمپر ساعت نیز کاهش یابد. در رابطه با پردازنده گوشی نیز طبیعی است شاهد پیشرفت خاصی نباشیم. یعنی همان پردازنده اسنپدراگون ۸۵۵.

به احتمال زیاد اندک تغییرات احتمالی این گوشی باز هم به ظاهر آن بر می‌گردد. جایی که علاوه‌ بر تغییر محل تعبیه دوربین‌های اصلی،‌ شاهد کمتر شدن حاشیه‌های کناری، کمتر شدن حاشیه‌های بالای گوشی و همچنین کاهش قطر آن خواهیم بود.

سونی پیش‌بینی کرده بود در سال مالی خود (۱ آوریل ۲۰۱۹ تا ۳۱ مارس ۲۰۲۰)، ۵ میلیون گوشی از این شرکت به فروش خواهد رفت. اما با فروش تنها ۹۰۰.۰۰۰ واحد گوشی که یک رکورد بد برای آن‌ها محسوب می‌شود، سونی پیش‌بینی خود از آمار فروش گوشی‌ها را به ۴ میلیون کاهش داد. این اولین باری بود که سونی در طول یک فصل کمتر از ۱ میلیون گوشی فروخت.

مدیرعامل شرکت سونی اما قصد پا پس کشیدن ندارد. آقای کاز هیرای اعلام کرد اگرچه این شرکت قصد مقابله با شرکت‌های بزرگی چون اپل، سامسونگ و مانند این‌ها را ندارد، اما همچنان به عنوان بزرگ‌ترین تولید کننده سنسور دوربین گوشی‌های این شرکت‌ها شناخته می‌شود و در کنار آن، به ساخت گوشی‌های هوشمند نیز ادامه خواهد داد چرا که قصد ندارد از بازار ارتباطات خارج شود.

