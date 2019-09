مشخصات فنی و زمان عرضه لنوو A6 Note و K10 Note تایید شد

هفته گذشته اطلاعاتی جدید درباره گوشی‌های میان‌رده لنوو شنیدیم و فهمیدیم که قرار است لنوو A6 Note و K10 Note در تاریخ ۱۴ شهریور ماه در کشور هند معرفی شوند. حالا خود شرکت لنوو در تیزرهایی جدید، برخی تصاویر خبری و البته مشخصات فنی آن‌ها را منتشر کرده و مشخصات فنی کامل آن‌ها نیز از سایت Flipkart لو رفته است.

بگذارید ابتدا با گوشی کوچکتر یعنی لنوو A6 Note شروع کنیم. این گوشی قرار است نمایشگر ۶.۰۹ اینچی LCD داشته باشد و رزولوشن آن نیز HD+ خواهد بود. در بالای نمایشگر این گوشی نیز بریدگی قطره مانند وجود دارد که یک دوربین سلفی ۵ مگاپیکسلی درون آن قرار گرفته است. در بخش پشتی این محصول نیز قرار است شاهد دو دوربین باشیم که دوربین اصلی ۱۳ مگاپیکسلی با لنزی با دیافراگم F/2.0 خواهد بود. دوربین دوم نیز یک سنسور ۲ مگاپیکسلی دارد و تنها برای سنجش عمق میدان در عکس‌های پرتره به کار می‌رود. دیگر چیزهایی که در بخش پشتی این محصول قرار می‌گیرند، شامل فلش LED و یک سنسور اثر انگشت می‌شود.

در درون لنوو A6 Note پردازنده مدیاتک Helio P22 قرار می‌گیرد و در کنار آن، ۲ یه سه گیگابایت حافظه رم، با توجه به مدل‌های ۱۶ و ۳۲ گیگابایتی قرار می‌گیرد. همچنین پشتیبانی از کارت حافظه microSD هم در این گوشی حاضر خواهد بود. باتری محصول نیز قرار است ۴۰۰۰ میلی‌آمپری باشد که با یک شارژر ۱۰ وات و توسط پورت microUSB شارژ می‌شود. لنوو A6 Note دارای اسلات سه تایی هم خواهد بود که این یعنی می‌توان به صورت همزمان از دو نانو سیم کارت و کارت حافظه microSD استفاده کرد.

گوشی بزرگ‌تر یعنی لنوو K10 Note دارای نمایشگر ۶.۳ اینچی LCD با همان بریدگی قطره مانند است. رزولوشن این نمایشگر FHD+ خواهد بود و دوربین سلفی ۱۶ مگاپیکسلی هم در بریدگی آن قرار خواهد گرفت. این گوشی از پردازنده قوی‌تر اسنپدراگن ۷۱۰ استفاده می‌کند و در بخش پشتی آن، شاهد سه دوربین و سنسور اثر انگشت خواهیم بود.

دوربین اصلی این گوشی رزولوشن ۱۶ مگاپیکسلی دارد و لنزی با دیافراگم f/1.8 در جلوی آن قرار خواهد گرفت. دوربین دوم رزولوشن ۸ مگاپیکسلی دارد و لنزی که زوم دو برابری با دیافراگم f/2.4 دارد، در جلوی آن قرار می‌گیرد. دوربین سوم نیز ۵ مگاپیکسلی است و به نظر می‌رسد برای سنجش عمق میدان در عکس‌های پرتره کاربرد خواهد داشت.

در خصوص باتری، لنوو K10 Note از یک باتری ۴۰۵۰ میلی‌آمپری بهره می‌برد و که با شارژر ۱۸ واتی و توسط پورت USB-C شارژ خواهد شد. لنوو همچنین پشتیبانی از Dolby Atmos را به بلندگوی این گوشی آورده تا کیفیت صدای خروجی، بالاتر برود.

تنها سوالی که درباره این گوشی وجود دارد، قیمت آن است. شایعات می‌گویند که این گوشی قرار است با قیمت پایه ۲۰۸ دلار عرضه شود که این محصول را تبدیل به گوشی مقرون به صرفه می‌کند. در هر صورت باید صبر کنیم تا مراسم معرفی این گوشی‌ها در هند برگزار شود و اطلاعات بیشتری راجع به این دو محصول میان‌رده لنوو به دست بیاوریم. شما درباره گوشی‌های لنوو چه فکر می‌کنید؟

