در حالی‌که اپل در چند سال گذشته ویژگی‌های مهمی را در حوزه سلامتی به اپل واچ افزوده است، هم‌بنیان‌گذار این شرکت، استیو وزنیاک، در مصاحبه‌ای تلویزیونی با بلومبرگ اعلام کرده است که به دلیل دیگری به اپل واچ علاقه دارد. وزنیاک معتقد است که اپل واچ از اعتیاد او به تلفن همراهش جلوگیری می‌کند. او در ادامه گفت که در حال حاضر، اپل واچ تکنولوژی مورد علاقه او در دنیا است.

وزنیاک می‌گوید او معمولا برای بررسی ایمیل‌ یا قرار گرفتن در جریان اخبار از رایانه استفاده می‌کند و زمانی که در حال فعالیت باشد انتخاب او برای انجام کارهایش، اپل واچ است. او در این مصاحبه عنوان کرد:

و سپس من به ساعت روی آوردم و تقریبا گوشی را کنار گذاشتم. من از آن دسته افرادی نیستم که بخواهند مانند یک معتاد (به گوشی) باشند.

در طی سال‌های اخیر، اپل واچ رفته رفته به یکی از محصولات مهم در بین تولیدات اپل تبدیل شده است. گزارش‌های اخیر از فروش محصولات این شرکت در بخش‌های ابزارهای پوشیدنی، خانگی و لوازم جانبی نشان می‌دهد که اپل واچ در میزان فروش حتی آیپد را هم پشت سر گذاشته و به میزان فروش مک نزدیک می‌شود.

اما اعتیاد به فناوری مدتی است که به یک موضوع مهم برای شرکت‌هایی مانند اپل و گوگل تبدیل شده است که در نتیجه آن، شرکت‌های نام‌برده سعی کردند با ارائه ابزارهایی در گوشی‌های هوشمند خود، به کاربران کمک کنند تا بهتر نحوه استفاده خود از گوشی را بررسی کنند.

سال گذشته آیفون‌های اپل به یک ویژگی جدید به نام Screen Time مجهز شدند که گزارشی از میزان استفاده از اپ‌های مخصوص در این دستگاه‌ها را نمایش می‌داد. کوپرتینویی‌ها با افزودن قابلیت‌های بیشتر به این ویژگی در iOS 13، این امکان را برای والدین فراهم می‌کنند تا از ارتباطات فرزندشان با اشخاص دیگر با خبر شوند و بتوانند برای استفاده از اپلیکیشن‌ها و وب‌سایت‌های مخصوص محدودیت ایجاد کنند. مشابه همین ویژگی با نام Digital Wellbeing در سیستم عامل اندروید نیز وجود دارد.

در پاییز پیش رو، اپل به‌روز رسانی نرم افزاری جدیدی را برای اپل واچ منتشر خواهد کرد که قابلیت ره‌گیری فعالیت‌ها در طول زمان و امکان استفاده از فروشگاه‌ نرم افزاری مستقل را برای این ساعت را فراهم خواهد کرد. طبق ادعای بلومبرگ، این احتمال وجود دارد که در پاییز از نسل جدید اپل واچ نیز رونمایی شود.

تیم کوک، مدیر عامل اپل نیز پیش‌تر و زمانی که مجری شبکه ABC از او درباره نظرش راجع به افرادی که در رستوران به گوشی‌های هوشمندشان خیره شده‌اند پرسید؛ درباره اهمیت مدیریت زمانی که برای استفاده از گوشی‌های هوشمندمان صرف می‌کنیم گفته بود:

فکر می‌کنم آن‌ها باید گوشی خود را کنار بگذارند و به اشخاصی که در حال صحبت با آن‌ها یا غذا خوردن در کنارشان هستند، نگاه کنند. اما من کاملا متوجه شده‌ام که این (استفاده از موبایل) چیزی است که آن‌ها تصمیم گرفته‌اند (انجام دهند).

