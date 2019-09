مشخصات فنی ویوو NEX 3 لو رفت

چند وقتی است که منتظریم تا ماه سپتامبر از راه برسد و شرکت ویوو، جدیدترین پرچمدار خانواده NEX را با نام ویوو NEX 3 و پشتیبانی از ۵G معرفی کند. هیجان‌انگیزترین چیزی که درباره این گوشی می‌دانیم، این است که نمایشگر آن از نوع آبشاری یا Waterfall خواهد بود. نمایشگر آبشاری به این معنی است که کناره‌های این نمایشگر تا حد زیادی خمیدگی دارند و تصاویر مثل آبی که از آبشار سرازیر می‌شوند، در کنار‌های این نمایشگر سرازیر می‌شوند!

با اینکه تصاویری از این گوشی و نمایشگر خاص آن دیده‌ایم، اما تا به امروز از مشخصات سخت‌افزاری آن اطلاعی نداشتیم. اما خوشبختانه امروز فردی در شکبه اجتماعی Weibo، تصویری حاوی مشخصات فنی این گوشی منتشر کرده است. طبق این تصویر، این گوشی دارای دوربین سه گانه خواهد بود که دوربین اصلی، ۶۴ مگاپیکسلی است. همچنین پردازنده محصول هم اسنپدراگن ۸۵۵ پلاس خواهد بود.

یک نکته جالب دیگر این است که تفاوت مدل ۵G و ۴G تنها در پشتیبانی از ۵G است و هیچ کدام از مشخصات فنی این مدل‌ها و حتی ابعاد آن‌ها، تفاوتی با یکدیگر ندارد. تنها یک گرم تفاوت بین این دو نسخه وجود دارد که در محصولی ۲۱۸ گرمی، احساس نخواهد شد.

در بخش دوربین، همانطور که گفتیم شاهد دوربین سه تایی در ویوو NEX 3 خواهیم بود. جدا از دوربین اصلی که ۶۴ مگاپیکسلی خواهد بود، دو دوربین ۱۳ مگاپیکسلی دیگر هم حضور دارند که احتمالا یکی از آن‌ها از نوع اولترا واید خواهد بود و دیگری هم از نوع تله‌فوتو. در بخش حافظه داخلی و رم نیز هر دو نسخه ویوو NEX 3 هیجان انگیز هستند. این گوشی‌ها قرار است تا ۱۲ گیگابایت حافظه رم همراه با ۵۱۲ گیگابایت حافظه داخلی داشته باشند که فوق العاده است.

باتری این گوشی‌ها نیز قرار است ۴۵۰۰ میلی‌آمپری باشد که با شارژر بسیار سریع ۴۴ واتی شارژ خواهند شد. البته پیش‌تر در شایعات داشتیم که ویوو می‌خواهد گوشی جدید NEX را با شارژر فوق سریع ۱۰۰ واتی عرضه کند که می‌تواند باتری در کمتر از ۳۰ دقیقه به صورت کامل شارژ کند اما به نظر می‌رسد این ایده هنوز در اتاق‌های تحقیق و توسعه ویوو، گرفتار است.

اگر بخواهیم با توجه به شیوه قیمت گذاری محصولات ویوو، قیمت ویوو NEX 3 را حدس بزنیم، به نظر می‌رسد این گوشی با قیمتی حدود ۷۰۰ دلار به بازار عرضه شود که با توجه به مشخصات فنی که دارد، فوق العاده خواهد بود. همچنین ممکن است مدل ۵G آن در حدود ۷۰ الی صد دلار گران‌تر باشد. شما درباره ویوو NEX 3 و نمایشگر آن با خمیدگی‌های زیاد، چه فکر می‌کنید؟

منبع: GSMArena

The post مشخصات فنی ویوو NEX 3 لو رفت appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala