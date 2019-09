چند روز قبل خبری از ارزان‌ترین گوشی ۵G سامسونگ، گلکسی A90 5G منتشر کردیم و اکنون تیزرهای جدیدی از این گوشی فاش شده است که در آن ظاهر دستگاه و همچنین جعبه آن، به وضوح به نمایش گذاشته شده است.

ظاهرا سامسونگ نقشه‌های بزرگی برای خانواده میان‌رده گلکسی A در سر دارد. گفته می‌شود سال آینده گلکسی A91 به دوربین اصلی ۱۰۸ مگاپیکسلی و بزرگنمایی اپتیکال ۵ برابر در لنز تله‌فوتو مجهز خواهد شد؛‌ اما پیش از این محصول، با گلکسی A90 5G مواجه خواهیم شد که طبق انتظار، در پاییز سال جاری به‌طور رسمی رونمایی می‌شود.

از ویژگی‌های بارز این دستگاه پشتیبانی از شبکه ۵G و در عین حال، قیمت کمتر آن نسبت به گوشی‌های ۵G فعلی است که همگی نسخه‌ای خاص از پرچم‌داران مطرحی مانند گلکسی نوت ۱۰ و گلکسی اس ۱۰ پلاس و ال‌جی وی ۵۰ ثینکیو هستند. در طول ماه‌های گذشته، شایعات و خبرهای بسیاری از ویژگی‌های جالب و مشخصات قدرتمند این دستگاه حکایت می‌کردند و حال به لطف تیزرها و تصاویر منتشر شده در یک انجمن کره‌ای، می‌توانیم نگاه دقیق‌تری به مشخصات گلکسی A90 5G داشته باشیم.

ویدیوهای تبلیغاتی که به تازگی از سوی افشارگر معروف، ایوان بلس در اکانت توییتر او (evleaks@) منتشر شده است به تلاش‌های سامسونگ برای استفاده از مشخصات گلکسی A90 5G در کمپین تبلیغاتی آینده این محصول می‌پردازند. همچنین دستگاه‌ را در استفاده‌های مختلف مانند بازی، تماشای ویدیو، ضبط ویدیو، ضبط تصاویر در شرایط چالش برانگیز . شارژ سریع از صفر تا ۷۰ درصد در زمانی کوتاه به نمایش می‌گذارند.

به بیان دیگر، سامسونگ قصد دارد گلکسی A90 5G را به عنوان یک محصول همه چیز تمام، منعطف و یک غول همه‌کاره معرفی کند که قابلیت‌هایش با عموزاده‌های پرچم‌دارش برابری می‌کند. البته بعضی مشخصات این گوشی تفاوت میان آن با پرچم‌داران این شرکت را مشخص می‌کند، مانند صفحه نمایش Infinity-U با یک بریدگی در بالای نمایشگر به‌جای استفاده از حفره دورن نمایشگر، یا دوربین سه‌گانه با لنزهای معمولی ۴۸، ۵ و ۸ مگاپیکسلی در قاب پشتی.

دوربین یکی از بخش‌هایی بود که تصاویر فاش شده به‌طور واضح مشخصات آن را نمایش دادند. اگرچه ترکیب دوربین سه‌گانه گلکسی A90 5G جذاب به ‌نظر می‌رسد، اما نمی‌توان انتظار داشت با دوربین قدرتمند گلکسی نوت ۱۰ پلاس که از سه لنز ۱۲، ۱۲ و ۱۶ مگاپیکسلی به همراه سنسور مدت پرواز (ToF) بهره می‌برد، رقابت کند. بر خلاف دوربین، گفته می‌شود گلکسی A90 5G از جدیدترین چیپست پرچم‌دار کوالکام، یعنی اسنپ دراگون ۸۵۵ استفاده می‌کند.

متاسفانه نام این چیپست روی جعبه‌ای که تصویر آن فاش شده درج نشده بود، ولی به لطف این تصویر، اکنون می‌دانیم که گلکسی A90 5G از ۶ گیگابایت حافظه رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی بهره می‌گیرد. دوربین سلفی این گوشی به یک سنسور ۳۲ مگاپیکسلی مجهز است و از نمایشگر Super AMOLED با رزولوشن +FHD برخوردار است. در میان این مشخصات، به بهره‌مندی از ویژگی شارژ فوق سریع نیز اشاره شده است، اما مشخص نیست که آیا این محصول هم مانند گلکسی نوت ۱۰ پلاس شانس استفاده از شارژ فوق سریع ۴۵ واتی را خواهد داشت یا خیر. در حال حاضر می‌توان شارژ فوق سریع ۲۵ واتی را برای این گوشی مناسب‌تر دانست، به‌ویژه با توجه به ظرفیت ۴۵۰۰ میلی آمپر ساعتی که در شایعات بر آن تاکید می‌شده است.

گران بودن گوشی‌های ۵G فعلی موضوعی نیست که بتوان آن را کتمان کرد؛ با این حال، با توجه به این‌که گلکسی A90 5G در بعضی مشخصات در سطح پایین‌تری از پرچم‌داران سامسونگ قرار دارد، امیدواریم قیمت آن نیز مناسب‌تر باشد. اما با توجه به استفاده از چیپست پرچم‌دار، طراحی زیبا و جدید، دوربین سه‌گانه، باتری بزرگ و میزان حافظه بالا؛ نمی‌توان برای این گوشی قیمت یک میان‌رده معمولی را متصور شد. پیش‌بینی‌ها قیمتی ۸۰۰ دلاری را برای گلکسی A90 5G در بازار کره جنوبی مطرح می‌کنند که تا پیش از پایان ماه سپتامبر فروش آن آغاز خواهد شد. همچنین این احتمال مطرح است که نسخه‌ LTE از گلکسی A90 وجود نداشته باشد و تنها در یک نسخه با پشتیبانی از ۵G تولید شود.

