ساعاتی قبل، شرکت سامسونگ رسما از گلکسی A90 5G رونمایی کرد که مانند گلکسی نوت ۱۰ از تراشه قدرتمند اسنپ‌دراگون ۸۵۵ بهره می‌برد که بخش زیادی از این انتخاب به ارائه‌ی فناوری ۵G برمی‌گردد. در ضمن این گوشی، اولین گجت غیرپرچم‌دار سامسونگ است که از فناوری ۵G پشتیبانی می‌کند.

گلکسی A90 5G نهایت تلاش سامسونگ را برای گوشی‌های سری گلکسی A نشان می‌دهد که روزبه‌روز جذاب‌تر می‌شوند تا بتوانند نظر بخش بزرگ‌تری از کاربران را جلب کنند. طراحی این گوشی تا حد زیادی مشابه دیگر گوشی‌های این سری است. در ابتدا گفته می‌شد که مانند گلکسی A80 برای این گوشی هم شاهد دوربین چرخشی خواهیم بود که با چنین موضوعی مواجه نیستیم. گلکسی A90 5G به غیر از دوربین سه‌گانه اصلی، از دوربین سلفی جداگانه بهره می‌برد. در کنار موارد ذکر شده، این گوشی اولین محصولی سری گلکسی A است که از قابلیت سامسونگ DeX (برای تبدیل گوشی به نوعی کامپیوتر شخصی) پشتیبانی می‌کند.

از دیگر ویژگی‌های حائز اهمیت این گوشی باید به نمایشگر ۶.۷ اینچی سوپر AMOLED با رزولوشن HD+ اشاره کنیم. در کنار تراشه اسنپ‌دراگون ۸۵۵ هم یک مودم ۵G اسنپ‌دراگون X50 تعبیه شده است. کاربران از بین ۶ و ۸ گیگابایت حافظه رم حق انتخاب دارند و می‌توان حافظه داخلی ۱۲۸ گیگابایتی آن را از طریق کارت حافظه microSD افزایش داد. در پنل پشتی، یک دوربین اصلی ۴۸ مگاپیکسلی به همراه دوربین اولترا واید ۸ مگاپیکسلی و دوربین تشخیص عمق ۵ مگاپیکسلی توجه را جلب می‌کنند. دوربین سلفی هم مبتنی بر سنسور ۳۲ مگاپیکسلی است. انرژی این گوشی از جانب یک باتری ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی تامین می‌شود و به لطف پشتیبانی از شارژ سریع ۲۵ واتی می‌توان به سرعت آن را شارژ کرد.

سامسونگ فروش این گوشی را از فردا در کره جنوبی آغاز می‌کند و به زودی در دیگر کشورهای دارای فناوری ۵G عرضه خواهد شد و قیمت آن با توجه برای بازارهای مختلف اعلام می‌شود.

منبع: SamMobile

The post گوشی گلکسی A90 5G سامسونگ با اسنپ‌دراگون ۸۵۵ رسما رونمایی شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala