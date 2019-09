سال گذشته شاهد بهره‌گیری تعداد زیادی از گوشی‌ها از سنسورهای دوربین ۴۸ مگاپیکسلی بودیم و به نظر می‌رسد زودتر از آنچه که فکرش را می‌کردیم، قرار است دوربین‌های ۱۰۸ مگاپیکسلی گوشی‌های هوشمند همه‌گیر شوند. طبق گزارش XDA Developers، شیائومی مشغول ساخت ۴ گوشی مجهز به سنسور ۱۰۸ مگاپیکسلی است که از اسامی رمزی tucana، draco، umi و cmi بهره می‌برند.

سامسونگ می‌گوید به لطف فناوری ترکیب پیکسل‌ها، این سنسور می‌تواند در محیط‌های کم‌نور نور بیشتری دریافت کند.

با توجه به اطلاعاتی که تا حالا منتشر شده، این گوشی‌ها از سنسور ISOCELL Bright HMX ساخت سامسونگ استفاده می‌کنند که نخستین سنسوری است که مرز ۱۰۰ مگاپیکسلی را رد می‌کند و سامسونگ آن را با همکاری شیائومی طراحی کرده است. سامسونگ می‌گوید به لطف فناوری ترکیب پیکسل‌ها، این سنسور می‌تواند در محیط‌های کم‌نور نور بیشتری دریافت کند و در نهایت عکس‌های ۲۷ مگاپیکسلی روشن‌تری را ارائه کند.

همچنین اپلیکیشن گالری مربوط به رابط کاربری MIUI گوشی‌های شیائومی از امکان رویت عکس‌های ۱۰۸ مگاپیکسلی در رزولوشن کامل پشتیبانی خواهد کرد و این قابلیت برای ۴ گوشی مذکور ارائه می‌شود. در اوایل ماه گذشته، سامسونگ اعلام کرد که به زودی تولید انبوه سنسورهای ۱۰۸ مگاپیکسلی را آغاز می‌کند و این یعنی تا چند ماه دیگر شاهد عرضه نخستین گوشی مبتنی بر این سنسور خواهیم بود.

