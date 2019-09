تصاویر و اطلاعات نسل جدید ساعت هوشمند هواوی فاش شد

سال گذشته شرکت هواوی در کنار گوشی‌های خانواده میت ۲۰ از ساعت هوشمند هواوی واچ GT رونمایی کرد و به نظر می‌رسد امسال در تاریخ ۱۹ سپتامبر در کنار گوشی‌های میت ۳۰ شاهد معرفی نسل جدید این ساعت هوشمند باشیم؛ البته شاید هم چند روز دیگر در نمایشگاه IFA از این ساعت رونمایی شود.

در هر صورت حالا به لطف افشای اطلاعات و تصاویر تبلیغاتی این گجت، با خیال راحت می‌توانیم به ویژگی‌های آن اشاره کنیم. GT 2 نسبت به نسل قبلی از تفاوت‌های گسترده‌ای بهره نمی‌برد و هواوی ترجیح داده که بهبودهای جزئی را عملی کند.

از بین ویژگی‌های آن، می‌توانیم به نمایشگر اندکی بزرگ‌تر و حاشیه‌های کمتر اشاره کنیم و در ضمن به جای باتری ۴۲۰ میلی‌آمپری حالا شاهد بهره‌گیری از باتری ۴۴۵ میلی‌آمپر ساعتی هستیم. این ساعت همچنین از میکروفون و اسپیکر هم بهره می‌برد که این یعنی به احتمال زیاد با استفاده از آن می‌توانید تماس بگیرید ولی هنوز معلوم نیست که آیا هواوی مدل سلولار آن را هم معرفی خواهد کرد یا نه.

هواوی واچ GT2 از جی‌پی‌اس و سنسور تشخیص ضربان قلب بهره می‌برد و همانطور که در تصاویر می‌توانید ببینید، از لحاظ ظاهری در دو مدل مختلف عرضه می‌شود. مدل اسپورت کاملا مشکی و دارای بند پلاستیکی است ولی مدل کلاسیک از بدنه مشکی و نقره‌ای بهره می‌برد و برای آن یک بند چرمی قهوه‌ای در نظر گرفته شده است. این ساعت هوشمند از پلتفرم اختصاصی هواوی استفاده می‌کند و این یعنی اثری از پلتفرم Wear OS گوگل دیده نمی‌شود.

