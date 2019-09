این احتمالا اولین بنچمارک آیفون ۱۱ است

امروز در اپلیکیشن Geekbench، نتایج بنچمارک یک گوشی جدید لو رفته که گفته می‌شود مربوط به آیفون ۱۱ است که قرار است جایگزین آیفون XR شود و ارزان‌ترین آیفون ۲۰۱۹ خواهد بود.

نتایج این بنچمارک توسط یک عضو از وب‌سایت EugW لو رفته است. اسم کد گوشی در این بنچمارک، iPhone12,1 است و آنطور که مشخص شده، iOS 13.1 هم روی این گوشی نصب شده است. مدل مادربرد دستگاه هم N104AP است. پیش‌تر و در ماه می، بلومبرگ گزارشی منتشر کرده بود که طبق آن، اسم کد نسل جدید آیفون XR در شرکت اپل، N104 است که این اسم با اسم مادربرد دستگاهی که از آن بنچمارک گرفته شده، همخوانی دارد. همچنین ۹To5Mac هم در ماه جولای گزارشی منتشر کرده بود که جایگزین آیفون XR قرار است اسم کد iPhone 12,1 داشته باشد.

اگر این نتایج درست باشند، برخی از اطلاعات آیفون ۱۱ را شاهد هستیم از جمله اینکه پردازنده این گوشی، اپل A13 خواهد بود. همچنین نکته حائز اهمیت دیگر این است که حافظه رم این گوشی ۴ گیگابایتی خواهد بود در صورتی که حافظه رم آیفون XR، سه گیگابایتی است. این افزایش حافظه رم را نیز پیش‌تر در گزارش Ming-Chi Kuo درباره سه گوشی آیفون ۱۱ خوانده بودیم. در حال حاضر بیشترین حافظه رم در آیفون، متعلق به آیفون XS و XS Max است که رم چهار گیگابایتی دارند و آنطور که در شایعات داشته‌ایم، حافظه رم مدل‌های جدید این گوشی‌ها نیز قرار است ۶ گیگابایتی باشد.

جدا از حافظه رم، بگذارید سراغ خود پردازنده A13 برویم. آنطور که در این بنچمارک مشخص شده، این پردازنده همچنان معماری ۶ هسته‌ای خواهد داشت که شباهت زیادی به پردازنده A12 دارد. این شباهت یعنی همچنان شاهد دو هسته با سرعت بالا خواهیم بود و چهار هسته دیگر با سرعت کمتر و مصرف انرژی کمتری، کارها را انجام می‌دهند.

دو هسته قدرتمند پردازنده اپل A13 با سرعت ۲.۶۶ گیگاهرتز در این بنچمارک اجرا شده‌اند که نسبت به سرعت هسته‌های سریع A12 که ۲.۴۹ گیگاهرتز بود، پیشرفت داشته‌اند. این افزایش سرعت می‌تواند تقریبا بین ۱۲ الی ۱۳ درصد بهبود عملکرد را برای آیفون ۱۱ در بخش تک هسته‌ای به همراه داشته باشد. نتیجه بنچمارک هم این موضوع را تایید می‌کند و امتیاز بخش تک‌هسته‌ای، ۵۴۱۵ است که در آیفون XR این عدد به ۴۷۹۶ می‌رسد.

نکته عجیب اما این است که عملکرد A13 در بخش چند هسته‌ای، نسبت به نسل قبلی این پردازنده بهبود چندانی نداشته است. بنچمارک این پردازنده در بخش چند هسته‌ای، ۱۱۲۹۴ است در صورتی که امتیاز A12 هم ۱۱۱۹۲ بود. با توجه به این شرایط، یکی از توسعه‌دهندگان Geekbench، آقای John Poole، می‌گوید که ممکن است A13 هم در زمینه خنک سازی مشکل داشته باشد و با کم کردن سرعت هسته‌ها، نتواند نتیجه چندان بهتری را نشان دهد. این مشکل را پردازنده‌های A12 در آیفون XR و آیفون XS داشتند. بنابراین بهتر است صبر کنیم تا در مراسم اپل ببینیم که پردازنده جدید چقدر بهتر از پردازنده A12 عمل می‌کند.

اگر دقت کنید، در این نتیجه شاهد هستیم ه میزان حافظه کش L1 و L2 در پردازنده A13 کمتر از آن چیزی است که باید باشد. John Poole در این زمینه می‌گوید که دلیل این امر، بهینه نبودن نرم افزار Geekbench برای پردازنده جدید اپل است زیرا هنوز این پردازنده را در دسترس نداریم تا Geekbench را برای آن بهینه کنیم.

البته هنوز نمی‌توانیم این نتایج را تایید کنیم و ممکن است این نتایج ساختگی باشد. اما بار دیگر John Poole می‌گوید که هیچ ایرادی به این بنچمارک وارد نیست و می‌توان به صحت آن اطمینان کرد.

در پایان، باز هم بهتر است صبر کنیم تا مراسم اپل برگزار شود و آیفون ۱۱ عرضه شود، تا بهتر بتوانیم پردازنده جدید این گوشی‌ها را قضاوت کنیم. مراسم اپل دقیقا یک هفته دیگر و در تاریخ ۱۹ شهریور ماه در شهر کوپرتینو برگزار خواهد شد. شما درباره این نتیجه چه فکر می‌کنید؟ آیا شما هم از آن دسته از کاربران هستید که فکر می‌کنید بهبود پردازنده‌های موبایلی به انتها رسیده است؟

منبع: MacRumors

