طبق گزارش‌های منتشر شده، سامسونگ حداکثر تا چند هفته دیگر گوشی تاشو گلکسی فولد را روانه‌ی بازارهای مختلف می‌کند و حالا گزارش تازه‌ای در مورد نسل جدید گوشی تاشو سامسونگ منتشر شده است. بر اساس گزارش بلومبرگ، این گوشی تاشو سامسونگ از نمایشگر ۶.۷ اینچی بهره می‌برد و بعد از بسته شدن به طرف داخل، یک بدنه مربعی شکل می‌گیرد. همچنین گفته می‌شود این گوشی نسبت به گلکسی فولد ارزان‌تر و باریک‌تر است و از نمایشگر حفره‌دار و دو دوربین اصلی بهره می‌برد.

این گجت تا حدی موتورولا RAZR را به یاد می‌آورد که توسط شرکت لنوو در حال ساخته شدن است.

این گجت تا حدی موتورولا RAZR را به یاد می‌آورد که توسط شرکت لنوو در حال ساخته شدن است. در ماه مارس، خبرگزاری بلومبرگ گزارشی را منتشر کرد که در آن آمده بود سامسونگ مشغول توسعه یک گوشی تاشو عمودی است و احتمالا در سال جاری عرضه می‌شود. بر اساس همین گزارش، سامسونگ برای این گوشی تاشو می‌خواهد از شیشه انعطاف‌پذیر بسیار باریکی استفاده کند. برای یادآوری باید بگوییم که نمایشگر تاشو گلکسی فولد مبتنی بر پلاستیک است.

در ماه آوریل، بعد از اینکه گلکسی فولدهای در دست خبرنگاران دچار مشکلات مختلفی شد، سامسونگ عرضه آن را به زمان دیگری موکول کرد و اعلام کرد تا آن زمان، مشکلات این گوشی را برطرف می‌کند. حالا گفته می‌شود سامسونگ این گجت ۱۹۸۰ دلاری را تا حدی بازطراحی کرده تا نمایشگر آن دوام بیشتری داشته باشد و در شرایط مختلف دچار مشکل نشود.

